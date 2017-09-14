Додано: Суб 22 лис, 2025 00:29

_hunter написав: Если бы закон диял - за такое месяц отдыха давать стоило бы Если бы закон диял - за такое месяц отдыха давать стоило бы

ЛАД написав: В данном случае "адекватні оцінки" = ваше личное мнение?

Данные разведки неадекватны? В данном случае "адекватні оцінки" = ваше личное мнение?Данные разведки неадекватны?

ЛАД написав: Постройка дамбы не сделала бы остров Тузла российским Постройка дамбы не сделала бы остров Тузла российским

ЛАД написав: Закон есть.

А вот, например, русскоязычных школ в Харькове нет. По-моему, ни одной. Конечно, потому что родители не хотели отдавать детей в русскоязычные школы Закон есть.А вот, например, русскоязычных школ в Харькове нет. По-моему, ни одной. Конечно, потому что родители не хотели отдавать детей в русскоязычные школы

за що конкретно? Якби закарпатський угорець написав тут пост угорською, вас би це влаштувало? Цікаво, яку мову ви б рекомендували йому використовувати, українську чи "общепанятний"? Українська мова має бути мовою міжетнічого спілкування в Україні, часи російської імперії минули. А якщо напишете "треба знати обидві", то на практиці ні в Канаді, ні в Бельгії, ні в Швейцарії (саме ці країни люблять наводити прихильники "второго государствєнного") далеко не 100% населення знаєдержавні мови навіть на середньому рівні. Завжди є або "слабша" мова, яка по факту не обовʼязкова до вивчення, або в регіонах меншість розмовляє (і навіть розуміє) мову, яка не є основною в цьому регіоні. Противники другої державної (до яких я відношу і себе) не хочуть:а) щоб українська, яка є мовою титульного народу, була необовʼязковою і непотрібною в Україніб) щоб в якихось регіонах треба було переходити на мову меншини, або шукати перекладача, бо інакше тебе не зрозуміють.При цьому ідея "мовної поліції" - погана. Жодні заборони недопустимі, в особистому спілкуванні вибір мови нехай залишається на совісті того, хто розмовляє.так, конкретно ці дані неадекватні, бо суперечать багатьом іншим даним (за умови відсутності вартої довіри інформації доводиться вибирати ту, що має найменше протиріч).навіщо Кучма підписав договір про протоку? Хай би росіяни добудували собі дамбу. Нічого поганого б не сталося, так?ну, як бачимо, в 2021/2022 році ще були. Якщо були, значить державної заборони не було? А чому зникли після 22 року, сподіваюсь, пояснювати не треба?А що там у вас у Харкові, після всього, що сталося, люди у основній масі знову будуть в церквах продовжувати бажати здоровʼя московсьому патріарху, голосувати за проросійські партії, віддавати дітей у російськомовні школи? Життя нічому не вчить?