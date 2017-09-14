Додано: Суб 22 лис, 2025 03:01

ЛАД написав: Повторю, "другие данные" это ваше личное мнение.

Или приведите ссылку на "другие данные" Повторю, "другие данные" это ваше личное мнение.Или приведите ссылку на "другие данные"

ЛАД написав: То, что Азовское море общее, вы уже признали? То, что Азовское море общее, вы уже признали?

ЛАД написав: Напомню, что "Облаштування каналу тривало з 1874 до 1877 року", а последние серьёзные работы проводились в 1969-1970 Напомню, что "Облаштування каналу тривало з 1874 до 1877 року", а последние серьёзные работы проводились в 1969-1970

ЛАД написав: А границы между бывшими республиками уточнялись ещё долго после развала Союза А границы между бывшими республиками уточнялись ещё долго после развала Союза

ЛАД написав: Вы издеваетесь или притворяетесь?...Так что зникли, не після 22 року. Вы издеваетесь или притворяетесь?...Так что зникли, не після 22 року.

На начало 2021/2022 учебного года таких учреждений стало 8 (1,1%) — опять же, данные по области.

Согласно тому же источнику, в 2022/2023 году все государственные и коммунальные школы Харьковской области (всего 673) перешли на украинский язык обучения.



ЛАД написав: Вы тоже будете рассказывать, что война началась из-за того, что юго-восток говорил по-русски? Вы тоже будете рассказывать, что война началась из-за того, что юго-восток говорил по-русски?

Віткофф заявив, що очільник Кремля Владімір Путін у переговорах із ним "був зациклений" на українських територіях. За його словами, Росія, "можливо, отримає деякі з регіонів, але не всі".

Він припустив, що Україна може "менше дбати" про деякі з регіонів, якщо там переважає "російськомовне" населення.



ЛАД написав: Но как вы считаете, это нормально, когда продавцы между собой говорят по-русски, но боятся ответить по-русски даже хорошо знакомому русскоговорящему покупателю? Боятся штрафа Но как вы считаете, это нормально, когда продавцы между собой говорят по-русски, но боятся ответить по-русски даже хорошо знакомому русскоговорящему покупателю? Боятся штрафа

так я вчора наводив посилання на журналістське розслідування. Ще раз повторити?ви знову за своє. Не можете без демагогії? Я ніколи не заперечував, що воно спільне.і що з того? А, приміром, більшість станцій харківського метро збудовано при срср, то це значить, що тепер можна їх віддати росії?тобто ви називаєте ці події "границы уточнялись". Ну ок, як бачимо "границы продолжают уточняться" прямо зараз на наших очах. Як називається таке "уточнення" з точки зору міжнародного права?я використовую ваші ж слова:Тобтозникли вони саме після 22 року. Чомусь же деякі школи до самого 22 року залишалися російськомовними. Чому інші перейшли, треба питати в самих школах і батьків дітей.не візьмуся сказати напевне. Але наведу приклад Віткоффа (від якого сильно залежить те, з яким результатом завершиться війна):якби регіони не були російськомовні, чи було би так само легко пуйлу показати американцям своє зациклення на цих територіях? Чи американці були б готові так само легко віддати "не російськомовне" населення? Напевно ніхто не скаже, але сформувати свою думку щодо цього може кожен.я не знаю, чому вони бояться. Може тому, що невігласи? А може тому, що вчилися в російськомовних школах, тому погано знають українську і не можуть прочитати закон?Відповідати російською мовою на російську мову клієнта жоден закон, що діє зараз в Україні, не забороняє. Так само, як відповідати угорською, якщо клієнт говорить угорською, або хінді, якщо клієнт говорить на хінді.