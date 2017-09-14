Исключительно ради справеделивости-в жизни не слышал об изнасилованиях в ТЦК.
Думаю, брезгуют.
|
|
|
Додано: Суб 22 лис, 2025 00:24
Исключительно ради справеделивости-в жизни не слышал об изнасилованиях в ТЦК.
Думаю, брезгуют.
Додано: Суб 22 лис, 2025 00:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
за що конкретно? Якби закарпатський угорець написав тут пост угорською, вас би це влаштувало? Цікаво, яку мову ви б рекомендували йому використовувати, українську чи "общепанятний"? Українська мова має бути мовою міжетнічого спілкування в Україні, часи російської імперії минули. А якщо напишете "треба знати обидві", то на практиці ні в Канаді, ні в Бельгії, ні в Швейцарії (саме ці країни люблять наводити прихильники "второго государствєнного") далеко не 100% населення знає усі державні мови навіть на середньому рівні. Завжди є або "слабша" мова, яка по факту не обовʼязкова до вивчення, або в регіонах меншість розмовляє (і навіть розуміє) мову, яка не є основною в цьому регіоні. Противники другої державної (до яких я відношу і себе) не хочуть:
а) щоб українська, яка є мовою титульного народу, була необовʼязковою і непотрібною в Україні
б) щоб в якихось регіонах треба було переходити на мову меншини, або шукати перекладача, бо інакше тебе не зрозуміють.
При цьому ідея "мовної поліції" - погана. Жодні заборони недопустимі, в особистому спілкуванні вибір мови нехай залишається на совісті того, хто розмовляє.
так, конкретно ці дані неадекватні, бо суперечать багатьом іншим даним (за умови відсутності вартої довіри інформації доводиться вибирати ту, що має найменше протиріч).
навіщо Кучма підписав договір про протоку? Хай би росіяни добудували собі дамбу. Нічого поганого б не сталося, так?
ну, як бачимо, в 2021/2022 році ще були. Якщо були, значить державної заборони не було? А чому зникли після 22 року, сподіваюсь, пояснювати не треба?
А що там у вас у Харкові, після всього, що сталося, люди у основній масі знову будуть в церквах продовжувати бажати здоровʼя московсьому патріарху, голосувати за проросійські партії, віддавати дітей у російськомовні школи? Життя нічому не вчить?
Додано: Суб 22 лис, 2025 00:44
21 pro RF vs 6 pro UA
21 pro RF vs 6 pro UA
Додано: Суб 22 лис, 2025 01:29
Повторю, "другие данные" это ваше личное мнение.
Или приведите ссылку на "другие данные"
То, что Азовское море общее, вы уже признали?
Кучма подписал договор о канале, а не проливе (протоке). Выражайтесь точнее. Почему, подумайте сами. Напомню, что "Облаштування каналу тривало з 1874 до 1877 року", а последние серьёзные работы проводились в 1969-1970. И канал проходит не только между Керченским полуостровом и о. Тузла. А границы между бывшими республиками уточнялись ещё долго после развала Союза. Может, ещё и до сих пор есть неуточнённые участки.
Вы издеваетесь или притворяетесь?
Динамику вы не увидели?
Могу добавить:
Кроме того,
Так что зникли, не після 22 року.
Насчёт церкви ничего сказать не могу.
Никогда не ходил.
"російськомовних школ" нет. И исчезли до войны. Конечно, "по горячему желанию родителей".
Люди голосовали не за "проросійські партії", а за партии, которые выражали их интересы, а не считали их неполноценными.
Вы тоже будете рассказывать, что война началась из-за того, что юго-восток говорил по-русски?
Державну мову обязаны знать все. Но как вы считаете, это нормально, когда продавцы между собой говорят по-русски, но боятся ответить по-русски даже хорошо знакомому русскоговорящему покупателю? Боятся штрафа.
Вы писали, что вы, вроде, против мовних патрулей.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 22 лис, 2025 02:01, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 22 лис, 2025 01:47
Да, аргумент из серии "им можно а нам почему нельзя?". Им - пока - можно делать подобную пургу потому что у них нет выборов. А будем такое делать мы - не удивляйтесь потом результату, ну вот же пример недавний перед глазами когда один кандидат вознес мову-виру на плакаты и народ четко - в процентах - показал как он любит эту тему.
Додано: Суб 22 лис, 2025 01:56
Додано: Суб 22 лис, 2025 03:01
Re: Напад росії і білорусі на Україну
так я вчора наводив посилання на журналістське розслідування. Ще раз повторити?
ви знову за своє. Не можете без демагогії? Я ніколи не заперечував, що воно спільне.
і що з того? А, приміром, більшість станцій харківського метро збудовано при срср, то це значить, що тепер можна їх віддати росії?
тобто ви називаєте ці події "границы уточнялись". Ну ок, як бачимо "границы продолжают уточняться" прямо зараз на наших очах. Як називається таке "уточнення" з точки зору міжнародного права?
я використовую ваші ж слова:
Тобто зовсім зникли вони саме після 22 року. Чомусь же деякі школи до самого 22 року залишалися російськомовними. Чому інші перейшли, треба питати в самих школах і батьків дітей.
не візьмуся сказати напевне. Але наведу приклад Віткоффа (від якого сильно залежить те, з яким результатом завершиться війна):
якби регіони не були російськомовні, чи було би так само легко пуйлу показати американцям своє зациклення на цих територіях? Чи американці були б готові так само легко віддати "не російськомовне" населення? Напевно ніхто не скаже, але сформувати свою думку щодо цього може кожен.
я не знаю, чому вони бояться. Може тому, що невігласи? А може тому, що вчилися в російськомовних школах, тому погано знають українську і не можуть прочитати закон?
Відповідати російською мовою на російську мову клієнта жоден закон, що діє зараз в Україні, не забороняє. Так само, як відповідати угорською, якщо клієнт говорить угорською, або хінді, якщо клієнт говорить на хінді.
Додано: Суб 22 лис, 2025 03:50
на майдані не говорили, що через гідність і європейський вибір будуть економічні втрати.
Про компенсації за євроасоціацію говорив тільки яник і з нього всі ржали.
Зара витрати які європа не хотіла вкладати в економіку україни порівняно з тим скільки вони вбухали в війну смішні.
Додано: Суб 22 лис, 2025 06:45
Вот на это - тебе пофиг
А всякое вранье - ты активно педалируешь
Додано: Суб 22 лис, 2025 08:35
За даними слідства, внаслідок його дій помер один із чоловіків, якого везли до навчального центру.
📃 У матеріалах справи зазначено, що потерпілий просив підозрюваного не бити його, однак той «на прохання… не реагував». Насильство, яке тривало майже весь час дорогою до Києва, також залишилося без реакції з боку старших за званням військових
unicdima, тебя нужно срочно попробовать. Тебе понравится
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|