За даними слідства, внаслідок його дій помер один із чоловіків, якого везли до навчального центру.
📃 У матеріалах справи зазначено, що потерпілий просив підозрюваного не бити його, однак той «на прохання… не реагував». Насильство, яке тривало майже весь час дорогою до Києва, також залишилося без реакції з боку старших за званням військових
Не считал, но где-то так и есть. Перекос у Трампа явно в сторону РФ. Но много плохо определённых пунктов. Будем надеяться, что европейцам вместе с Зеленским удастся подкорректировать эти "28 пунктов" в нашу пользу. И убедить в этом хотя бы Трампа.
Перекос відображає реалії на фронті. Сьогоднішній 28-point peace plan - це є розплата за непідписання 7-point peace plan 23 квітня 2025 року. Можна ще повоювати і отримати через три місяці/пів-року 100-point peace plan, ще жахливіший.
ЛАД написав:Повторю, "другие данные" это ваше личное мнение. Или приведите ссылку на "другие данные"
так я вчора наводив посилання на журналістське розслідування. Ще раз повторити?
Там в посте множественное число, вроде, использовалось? То "расследование" - _вообще_ не состоятельное -- о чем они сами же и пишут "если использовались все номера". Это примерно равнозначно "если в неделе 9 дней" - и дальше глубокомысленные выводы делать
Кстати да: Трамп про это прямо сказал - на случай, если кто не понял
Також під час виступу Трамп згадав зустріч в Овальному кабінеті у лютому та додав, що таку угоду укласти можна було "рік тому, два роки тому" і що у "Зеленського нема карт".