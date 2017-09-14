RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 06:45

  Бетон написав:Ещё пару закатованних и изнасилованных в тцк бедолаг и война может начаться и внутри страны


Вот на это - тебе пофиг
У Тернополі знайшли ще одне тіло після атаки РФ – загинули вже 32 особи
Рятувальники в ході аварійно-пошукових робіт виявили під завалами тіло ще однієї жінки. Серед 32 загиблих є шестеро дітей, зокрема одна громадянка Польщі.


А всякое вранье - ты активно педалируешь
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 08:35

За даними слідства, внаслідок його дій помер один із чоловіків, якого везли до навчального центру.

📃 У матеріалах справи зазначено, що потерпілий просив підозрюваного не бити його, однак той «на прохання… не реагував». Насильство, яке тривало майже весь час дорогою до Києва, також залишилося без реакції з боку старших за званням військових

unicdima, тебя нужно срочно попробовать. Тебе понравится
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 08:54

  ЛАД написав:
  flyman написав:21 pro RF vs 6 pro UA

Не считал, но где-то так и есть.
Перекос у Трампа явно в сторону РФ. Но много плохо определённых пунктов.
Будем надеяться, что европейцам вместе с Зеленским удастся подкорректировать эти "28 пунктов" в нашу пользу. И убедить в этом хотя бы Трампа.

Перекос відображає реалії на фронті.
Сьогоднішній 28-point peace plan - це є розплата за непідписання 7-point peace plan 23 квітня 2025 року.
Можна ще повоювати і отримати через три місяці/пів-року 100-point peace plan, ще жахливіший.
Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зображення

Кулеба:
Ты не выиграешь за столом переговоров то, что проиграл на поле боя.

Хватит ныть.

Можете прекращать дискуссии. Чат ж*** ти, пишет, что зеоенскмй ничего подписывать не будет.

Расходитесь
  Бетон написав:Зображення

Кулеба:
Ты не выиграешь за столом переговоров то, что проиграл на поле боя.

Хватит ныть.

Можете прекращать дискуссии. Чат ж*** ти, пишет, что зеоенскмй ничего подписывать не будет.

Расходитесь

"Але це поки що".
  thenewepic написав:
  _hunter написав:Если бы закон диял - за такое месяц отдыха давать стоило бы
за що конкретно? Якби закарпатський угорець написав тут пост угорською, вас би це влаштувало? Цікаво, яку мову ви б рекомендували йому використовувати, українську чи "общепанятний"? ......

При цьому ідея "мовної поліції" - погана. Жодні заборони недопустимі, ......

Примерно за то же самое, за что в Штатах за использование Н-слова штрафуют.
Было бы всеравно.
Никакую.
Что странно: в конце вижу вполне адекватные тезисы...
  thenewepic написав:
  ЛАД написав:Повторю, "другие данные" это ваше личное мнение.
Или приведите ссылку на "другие данные"
так я вчора наводив посилання на журналістське розслідування. Ще раз повторити?

Там в посте множественное число, вроде, использовалось? :wink:
То "расследование" - _вообще_ не состоятельное -- о чем они сами же и пишут "если использовались все номера". Это примерно равнозначно "если в неделе 9 дней" - и дальше глубокомысленные выводы делать :lol:
  Schmit написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:21 pro RF vs 6 pro UA

Не считал, но где-то так и есть.
Перекос у Трампа явно в сторону РФ. Но много плохо определённых пунктов.
Будем надеяться, что европейцам вместе с Зеленским удастся подкорректировать эти "28 пунктов" в нашу пользу. И убедить в этом хотя бы Трампа.

Перекос відображає реалії на фронті.
Сьогоднішній 28-point peace plan - це є розплата за непідписання 7-point peace plan 23 квітня 2025 року.
Можна ще повоювати і отримати через три місяці/пів-року 100-point peace plan, ще жахливіший.

Кстати да: Трамп про это прямо сказал - на случай, если кто не понял :)
Також під час виступу Трамп згадав зустріч в Овальному кабінеті у лютому та додав, що таку угоду укласти можна було "рік тому, два роки тому" і що у "Зеленського нема карт".
Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.instagram.com/reel/DQbfEKxD ... pwZXU4MHcz

Бронь уже не работает
