Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 10:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

проФФесор, задротич, імператор броварів вже все сказали
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 10:18

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Только не надо притворяться наивным ребёнком.
Закон есть.
А вот, например, русскоязычных школ в Харькове нет. По-моему, ни одной. Конечно, потому что родители не хотели отдавать детей в русскоязычные школы. :)
...

а скільки у Раші україномовних шкіл? скільки україномовних шкіл на ТОТ? так які питання? на Раші без знання російської мови до школи вже взагалі не беруть...

Вы сами пишете, что "Раша" страна-террорист, там почти фашистская диктатура (или не почти?) и далее по списку.
А теперь приводите их в пример? :shock:
Вы хорошо подумали прежде, чем писать?

це ви краще думайте, чи правильно ви зрозуміли ;)

пояснюю - я кажу про те, що не Раша може щось вимагати від інших з приводу вивчення мов. зі своєю політикою, коли Раша намагається взагалі прибрати вивчення інших мов, окрім руської, вони мають заткнути пельку й не виступати.

а ми візьмемо за приклад ту ж Німеччину - там багато націй, але мова навчання одна. й в Україні не бачу проблеми, щоб всі володіли українською - а спілкуйтеся, як хочете. а громадяни мають знати державну. й проблем не буде, та й зараз немає. проблема мови висмоктана з одного місця...
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 10:19

  Бетон написав:https://www.instagram.com/reel/DQbfEKxDU1L/?igsh=OTR0b2pwZXU4MHcz

Бронь уже не работает

так бронь чи відстрочка? чи в тебе в голові все вже переплуталося?..
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 10:21

  Water написав:
  Бетон написав:
  Дюрі-бачі написав:Тобто не влада зірвала мобілізацію яка тільки в 2024 році прийняла мобілізаційні закони, які досі не виконуються? А замість того, щоб саджати працівників ТЦК за бусифікацію розповідали казки про ІПСО.

Ещё пару закатованних и изнасилованных в тцк бедолаг и война может начаться и внутри страны

Тебе розстріляли?

судячи з дописів, в його голові його сьогодні бусифікували, завтра зґвалтували, а післязавтра розстріляли - й так по колу. й вирватися з цього жаху можуть допомогти лише міцні пігулки...
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 10:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:громадяни мають знати державну. й проблем не буде, та й зараз немає. проблема мови висмоктана з одного місця...

Це ви не були в мадяромовних селах Закарпаття. Там є справжня мовна проблема ,не висмоктана із пальця.
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 10:28

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:а скільки у Раші україномовних шкіл? скільки україномовних шкіл на ТОТ? так які питання? на Раші без знання російської мови до школи вже взагалі не беруть...

Вы сами пишете, что "Раша" страна-террорист, там почти фашистская диктатура (или не почти?) и далее по списку.
А теперь приводите их в пример? :shock:
Вы хорошо подумали прежде, чем писать?

а ми візьмемо за приклад ту ж Німеччину - там багато націй, але мова навчання одна.

Снова в лужу сел :lol:
Национальный состав: немцы (91,5%), турки (2,4%), итальянцы (0,7%) и другие (в основном выходцы из бывшей Югославии). Население Германии составляют в основном потомки народностей Северной и Центральной Европы, объединенные одним языком.
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 10:29

  katso написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:а скільки у Раші україномовних шкіл? скільки україномовних шкіл на ТОТ? так які питання? на Раші без знання російської мови до школи вже взагалі не беруть...

Вы сами пишете, что "Раша" страна-террорист, там почти фашистская диктатура (или не почти?) и далее по списку.
А теперь приводите их в пример? :shock:
Вы хорошо подумали прежде, чем писать?


Да, аргумент из серии "им можно а нам почему нельзя?". Им - пока - можно делать подобную пургу потому что у них нет выборов. А будем такое делать мы - не удивляйтесь потом результату, ну вот же пример недавний перед глазами когда один кандидат вознес мову-виру на плакаты и народ четко - в процентах - показал как он любит эту тему.[/quote

ще жодна країна не обходиться без армовіру. так, віра в розвинених країнах не актуальна, але у нас теж цікавий випадок - чомусь намагаються накинути на українську церкву, але активно ходять в церкву окупанта... а Раша надала наочний кривавий урок, що буває, коли сміються з власної армії та мови...
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 10:39

  fox767676 написав:проФФесор, задротич, імператор броварів вже все сказали

ху із задротич?
flyman
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 10:40

❗️«Час закінчувати це лайно. Трамп хоче миру зараз»: США жорстко тиснуть на Європу та Україну, щоб підписати мирний план до четверга, – FT.

Газета наводить деталі зустрічі США та Європи в Києві вчора:

▪️Генерал Дрісколл попередив, що «Вашингтон проявить мінімум гнучкості» і «не веде переговори про деталі»;
▪️Один із європейців назвав тон зустрічі в українському посольстві США «нудотним»;
▪️Девіс заявила, що, попри підтримку України, є межі, адже росія має потужну промислову базу, і питання лише в часі, коли Україні доведеться укладати угоду;
▪️До речі, Дрісколл за зустріч запізнився і з порога заявив, що «потрібно закінчувати це лайно»;
▪️США підтримують Україну, але вважають її в складному становищі, і зараз – найкращий час для миру. Гарантії безпеки обговорюватимуться з Європою та Україною;
▪️Девіс і Дрісколл наполягали, щоб Зеленський підписав угоду до четверга;
▪️Європейські дипломати вважають, що США використовують політичну слабкість Зеленського, щоб нав’язати угоду, яку вони розцінюють як «стратегічну перемогу росії»;
▪️Девіс заперечила це. Наприкінці зустрічі європейці закликали посилити тиск на рф, тоді як американці наполягли, що план Трампа – «найкраще, на що може розраховувати Україна».

До речі, Трамп призначив Дена Дрісколла новим «спеціальним представником» для просування «мирного плану». Він є другом та колишнім однокласником віцепрезидента США Венса.

https://www.ft.com/content/f4112e32-b74 ... b08067e53e
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 10:41

  _hunter написав:
  Shaman написав:на Раші без знання російської мови до школи вже взагалі не беруть...

Интересно, почему это? 🤔
Национальный состав России отличается большим разнообразием. Русские составляют 81%, татары 3,6%, чеченцы 1,3%, башкиры 1,2%, ...

народ, а хтось знає, чому всі вважають, що цей дописувач в Німеччині? не пишу його нік, щоб не було підстав для зтирання (бо звісно оскаржить 8) )

чому питаю? бо людина зовсім не в темі, як воно біженці в Німеччині. тому ніяких 500 євро таки не отримує - бо й час вийшов, й обумовлено це деякими вимогами, які він не виконує. тому більш схоже, що зп отримує в срібняках. й тоді сидить десь в Прибалтиці - бо там дешевше, й головне може розмовляти "язиком" - бо по-іншому не вміє. руські патріоти вони такі - люблять про це розповідати десь з Європи.

а з приводу вивчення мови - руський підхід - імперський по своїй суті - на відміну від німецького, який є протилежний руському. але це для нашого бігунця надто складно...
Shaman
