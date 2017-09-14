ЛАД написав:Только не надо притворяться наивным ребёнком. Закон есть. А вот, например, русскоязычных школ в Харькове нет. По-моему, ни одной. Конечно, потому что родители не хотели отдавать детей в русскоязычные школы. ...
а скільки у Раші україномовних шкіл? скільки україномовних шкіл на ТОТ? так які питання? на Раші без знання російської мови до школи вже взагалі не беруть...
Вы сами пишете, что "Раша" страна-террорист, там почти фашистская диктатура (или не почти?) и далее по списку. А теперь приводите их в пример? Вы хорошо подумали прежде, чем писать?
це ви краще думайте, чи правильно ви зрозуміли
пояснюю - я кажу про те, що не Раша може щось вимагати від інших з приводу вивчення мов. зі своєю політикою, коли Раша намагається взагалі прибрати вивчення інших мов, окрім руської, вони мають заткнути пельку й не виступати.
а ми візьмемо за приклад ту ж Німеччину - там багато націй, але мова навчання одна. й в Україні не бачу проблеми, щоб всі володіли українською - а спілкуйтеся, як хочете. а громадяни мають знати державну. й проблем не буде, та й зараз немає. проблема мови висмоктана з одного місця...
Дюрі-бачі написав:Тобто не влада зірвала мобілізацію яка тільки в 2024 році прийняла мобілізаційні закони, які досі не виконуються? А замість того, щоб саджати працівників ТЦК за бусифікацію розповідали казки про ІПСО.
Ещё пару закатованних и изнасилованных в тцк бедолаг и война может начаться и внутри страны
Тебе розстріляли?
судячи з дописів, в його голові його сьогодні бусифікували, завтра зґвалтували, а післязавтра розстріляли - й так по колу. й вирватися з цього жаху можуть допомогти лише міцні пігулки...
а ми візьмемо за приклад ту ж Німеччину - там багато націй, але мова навчання одна.
Снова в лужу сел
Национальный состав: немцы (91,5%), турки (2,4%), итальянцы (0,7%) и другие (в основном выходцы из бывшей Югославии). Население Германии составляют в основном потомки народностей Северной и Центральной Европы, объединенные одним языком.
Да, аргумент из серии "им можно а нам почему нельзя?". Им - пока - можно делать подобную пургу потому что у них нет выборов. А будем такое делать мы - не удивляйтесь потом результату, ну вот же пример недавний перед глазами когда один кандидат вознес мову-виру на плакаты и народ четко - в процентах - показал как он любит эту тему.[/quote
ще жодна країна не обходиться без армовіру. так, віра в розвинених країнах не актуальна, але у нас теж цікавий випадок - чомусь намагаються накинути на українську церкву, але активно ходять в церкву окупанта... а Раша надала наочний кривавий урок, що буває, коли сміються з власної армії та мови...
❗️«Час закінчувати це лайно. Трамп хоче миру зараз»: США жорстко тиснуть на Європу та Україну, щоб підписати мирний план до четверга, – FT.
Газета наводить деталі зустрічі США та Європи в Києві вчора:
▪️Генерал Дрісколл попередив, що «Вашингтон проявить мінімум гнучкості» і «не веде переговори про деталі»; ▪️Один із європейців назвав тон зустрічі в українському посольстві США «нудотним»; ▪️Девіс заявила, що, попри підтримку України, є межі, адже росія має потужну промислову базу, і питання лише в часі, коли Україні доведеться укладати угоду; ▪️До речі, Дрісколл за зустріч запізнився і з порога заявив, що «потрібно закінчувати це лайно»; ▪️США підтримують Україну, але вважають її в складному становищі, і зараз – найкращий час для миру. Гарантії безпеки обговорюватимуться з Європою та Україною; ▪️Девіс і Дрісколл наполягали, щоб Зеленський підписав угоду до четверга; ▪️Європейські дипломати вважають, що США використовують політичну слабкість Зеленського, щоб нав’язати угоду, яку вони розцінюють як «стратегічну перемогу росії»; ▪️Девіс заперечила це. Наприкінці зустрічі європейці закликали посилити тиск на рф, тоді як американці наполягли, що план Трампа – «найкраще, на що може розраховувати Україна».
До речі, Трамп призначив Дена Дрісколла новим «спеціальним представником» для просування «мирного плану». Він є другом та колишнім однокласником віцепрезидента США Венса.
Shaman написав:на Раші без знання російської мови до школи вже взагалі не беруть...
Интересно, почему это? 🤔
Национальный состав России отличается большим разнообразием. Русские составляют 81%, татары 3,6%, чеченцы 1,3%, башкиры 1,2%, ...
народ, а хтось знає, чому всі вважають, що цей дописувач в Німеччині? не пишу його нік, щоб не було підстав для зтирання (бо звісно оскаржить )
чому питаю? бо людина зовсім не в темі, як воно біженці в Німеччині. тому ніяких 500 євро таки не отримує - бо й час вийшов, й обумовлено це деякими вимогами, які він не виконує. тому більш схоже, що зп отримує в срібняках. й тоді сидить десь в Прибалтиці - бо там дешевше, й головне може розмовляти "язиком" - бо по-іншому не вміє. руські патріоти вони такі - люблять про це розповідати десь з Європи.
а з приводу вивчення мови - руський підхід - імперський по своїй суті - на відміну від німецького, який є протилежний руському. але це для нашого бігунця надто складно...