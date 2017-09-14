RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 10:42

  Бетон написав:За даними слідства, внаслідок його дій помер один із чоловіків, якого везли до навчального центру.

📃 У матеріалах справи зазначено, що потерпілий просив підозрюваного не бити його, однак той «на прохання… не реагував». Насильство, яке тривало майже весь час дорогою до Києва, також залишилося без реакції з боку старших за званням військових

unicdima, тебя нужно срочно попробовать. Тебе понравится

Всі ждуни завжди забувають всю інформацію привести, так само на відео лише кінець конфлікту показують.
То в якому тцк тебе знасилували?
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 10:54

  Shaman написав:Українські військові використовують пісню про Бандеру, щоб збивати російські Кинджали — The Telegraph
The Telegraph додає, що коли пісня починається, система Ліма подає на ракети, що наближаються, помилковий навігаційний сигнал. Українська система глушіння сигналів замінює дані з російських супутників, використовуючи для глушіння пісню. Пісня перекриває дані з супутника, а система передає ракетам хибний сигнал, повідомляючи, що вони перебувають над територію Ліми в Перу.

Раніше полковник запасу ЗСУ, пілот-інструктор Роман Світан заявляв NV, що український комплекс радіоелектронної боротьби Ліма може збивати з курсу російські аеробалістичні ракети Кинджал. Зокрема, у низці публікацій наведено як приклад супутникові знімки в районі аеродрому Старокостянтинів, де видно багато великих воронок від російських ракет, що промахнулися по цілі.
вони ж руські - тому як чують про Бандеру - відразу лякаються :lol:

Давно так не ржав... Потягне на гру на роялі. Видно, Світан хоче стати президентом..
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 10:55

  flyman написав:
  fox767676 написав:проФФесор, задротич, імператор броварів вже все сказали

ху із задротич?


так доротича балашов називав
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 10:57

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:на Раші без знання російської мови до школи вже взагалі не беруть...

Интересно, почему это? 🤔
Национальный состав России отличается большим разнообразием. Русские составляют 81%, татары 3,6%, чеченцы 1,3%, башкиры 1,2%, ...

......
а з приводу вивчення мови - руський підхід - імперський по своїй суті - на відміну від німецького, який є протилежний руському.

Новый оператор забыл поинтересоваться, о чем предыдущий писал буквально на предыдущей странице? :lol:
  Shaman написав:а ми візьмемо за приклад ту ж Німеччину - там багато націй, але мова навчання одна.
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 11:04

  _hunter написав:
на Раші без знання російської мови до школи вже взагалі не беруть...

Интересно, почему это? 🤔
Национальный состав России отличается большим разнообразием. Русские составляют 81%, татары 3,6%, чеченцы 1,3%, башкиры 1,2%, ...

до речі, ти звідки дані взяв? українців вже на Раші не існує? :lol:
  Shaman написав:
  Water написав:
  Дюрі-бачі написав:Тобто не влада зірвала мобілізацію яка тільки в 2024 році прийняла мобілізаційні закони, які досі не виконуються? А замість того, щоб саджати працівників ТЦК за бусифікацію розповідали казки про ІПСО.
Ещё пару закатованних и изнасилованных в тцк бедолаг и война может начаться и внутри страны

Тебе розстріляли?

судячи з дописів, в його голові його сьогодні бусифікували, завтра зґвалтували, а післязавтра розстріляли - й так по колу. й вирватися з цього жаху можуть допомогти лише міцні пігулки...

Всё это будет с твоим сыном или дочерью и внуками, если такое как ты размножается.
Вот увидишь
  Shaman написав:
  _hunter написав:
на Раші без знання російської мови до школи вже взагалі не беруть...

Интересно, почему это? 🤔
Национальный состав России отличается большим разнообразием. Русские составляют 81%, татары 3,6%, чеченцы 1,3%, башкиры 1,2%, ...

до речі, ти звідки дані взяв? українців вже на Раші не існує?

В 21м веке все еще такие вопросы задавать? :lol:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%B8%D0%B8

існує, конечно - 8е место - за Аварцы и Армяне :|
Это к вопросу "почему в Моске/Питере украинских школ нет :?: "
  Бетон написав:
  Shaman написав:
  Water написав:Бетон

Тебе розстріляли?

судячи з дописів, в його голові його сьогодні бусифікували, завтра зґвалтували, а післязавтра розстріляли - й так по колу. й вирватися з цього жаху можуть допомогти лише міцні пігулки...

Всё это будет с твоим сыном или дочерью и внуками, если такое как ты размножается.
Вот увидишь

ти краще про себе подбай та про своїх (якщо тебе це ще цікавить)...
  fox767676 написав:
  flyman написав:
  fox767676 написав:проФФесор, задротич, імператор броварів вже все сказали

ху із задротич?


так доротича балашов називав


Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 11:17

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:на Раші без знання російської мови до школи вже взагалі не беруть...

Интересно, почему это? 🤔

Национальный состав России отличается большим разнообразием. Русские составляют 81%, татары 3,6%, чеченцы 1,3%, башкиры 1,2%, ...


до речі, ти звідки дані взяв? українців вже на Раші не існує?

В 21м веке все еще такие вопросы задавать? :lol:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%B8%D0%B8

існує, конечно - 8е место - за Аварцы и Армяне :|
Это к вопросу "почему в Моске/Питере украинских школ нет :?: "

а в 2002 році було 3 місце, й рахунок йшов на мільйони. а що ж сталося?..

тому не Раші розповідати про права меншин. вивчення рідної мови на Раші тепер же година на тиждень, й то необов'язково. а програма з вивчення української взагалі зникла...
