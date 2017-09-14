Shaman написав:треба починати перемовини - а в чому ж проблема?..
Проблема в том, что что бы начались переговоры обе стороны должны предварительно одобрить основные предложения. Раша это сделала. Украина, как мне видеться на сегодня, не планирует этого сделать без изменения принципиальных моментов перед предварительным одобрением.
якщо "може лягти в основу" - то таке погодження можемо й ми зробити. але подивимось, що скаже влада...
Shaman написав:а які принципові моменти Україна хоче змінити?
ИМХО більшість скаже, що найпринциповіше - не здавати Донбас без бою, а от для мене щоб в угоді чітко прописали хто і на які суми (бажано у % бюджету, наприклад, що не менше половини із 5% виділених на НАТО передадуть на допомогу нам) буде нас фінансувати коли москалі порушать умови угоди і знову на нас нападуть.
Shaman написав:а до цього - як Ізраіль з Іраном. або Корея з КНДР. схоже нас чекає такий сценарій...
Ви невиправний оптиміст. Якщо ми підпишемо поточні домовленості (без чітких гарантій хто і звідки нас буде фінансувати при повторному нападі москалів), то будемо як Грузія...
грузинський варіант можливий, але маловірогідний. руські такі руські постаралися, щоб зробити щеплення проти цього. вже напевне скоро в кожному місті вже була така трагедія, як в Тернополі - коли знищують цілими під'їздами.
а там де найбільша можлива підтримка - там КАБи та повне знищення міст. наш європейський рух в після 2014 року був обумовлений й тим, що Донбас випав з політичної карти. вже немає бази для президента-"п-са" й то хоч поржемо та подивимось в очі все одно обрали...
так европе это не надо их устраивает что ваши односельчане на шарик в форпост европы играют с сша как начнешь требовать так и слезешь
вам краще - хто яку частину України захищає - Закарпаття там - Угорщина
Возвращайтесь из своей тундры/тайги (или где там обитают шаманы) в Украину! Как минимум - - никакого вывода войск из захваченной территории Донбасса; - членство в НАТО что еще - незнаю но, наверное еще что-то
це ви з тайги пишете?
так, питання віддати неокуповані території - це найбільш болюче. а про НАТО вже давно нічого не каже...
є відчуття, що ми знову обговорюємо і змушені коментувати якусь маячню. Можу пояснити чому. Я вважав, що ми маємо детально розбирати всі пункти цього мирного плану, якби Росія на нього хоча б якось відреагувала. Хоча б зʼявився міністр МЗС Лавров і заявив, що вони розглядають цей план з американцями, це серйозні пропозиції й що вони готові їх обговорювати й зустрічатись з Марко Рубіо. Нічого подібного не відбувається. Російські керівники не реагують на цей план взагалі
дійсно, чи має сенс обговорювати те, що Раша не сприймає. але ІПСОшники - звертаю увагу Раша ігнорує план, не Україна...
Точно те саме Портніков віщав у квітні цього року.
