Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 12:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:а які принципові моменти Україна хоче змінити?

ИМХО більшість скаже, що найпринциповіше - не здавати Донбас без бою, а от для мене щоб в угоді чітко прописали хто і на які суми (бажано у % бюджету, наприклад, що не менше половини із 5% виділених на НАТО передадуть на допомогу нам) буде нас фінансувати коли москалі порушать умови угоди і знову на нас нападуть.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5698
З нами з: 29.07.22
Подякував: 904 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 12:16

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:а до цього - як Ізраіль з Іраном. або Корея з КНДР. схоже нас чекає такий сценарій...

Ви невиправний оптиміст. Якщо ми підпишемо поточні домовленості (без чітких гарантій хто і звідки нас буде фінансувати при повторному нападі москалів), то будемо як Грузія...

грузинський варіант можливий, але маловірогідний. руські такі руські постаралися, щоб зробити щеплення проти цього. вже напевне скоро в кожному місті вже була така трагедія, як в Тернополі - коли знищують цілими під'їздами.

а там де найбільша можлива підтримка - там КАБи та повне знищення міст. наш європейський рух в після 2014 року був обумовлений й тим, що Донбас випав з політичної карти. вже немає бази для президента-"п-са" :D й то хоч поржемо та подивимось в очі все одно обрали...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10563
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1679 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 12:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:ИМХО більшість скаже, що найпринциповіше - не здавати Донбас без бою, а от для мене щоб в угоді чітко прописали хто і на які суми (бажано у % бюджету, тобто скільки із 5% на НАТО передадуть на допомогу нам) буде нас фінансувати коли москалі порушать умови угоди і знову на нас нападуть.

так европе это не надо
их устраивает что ваши односельчане на шарик в форпост европы играют
с сша как начнешь требовать так и слезешь


так европе это не надо
их устраивает что ваши односельчане на шарик в форпост европы играют
с сша как начнешь требовать так и слезешь
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4771
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 12:18

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:а які принципові моменти Україна хоче змінити?

ИМХО більшість скаже, що найпринциповіше - не здавати Донбас без бою, а от для мене щоб в угоді чітко прописали хто і на які суми (бажано у % бюджету, наприклад, що не менше половини із 5% виділених на НАТО передадуть на допомогу нам) буде нас фінансувати коли москалі порушать умови угоди і знову на нас нападуть.

вам краще - хто яку частину України захищає - Закарпаття там - Угорщина :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10563
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1679 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 12:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:а які принципові моменти Україна хоче змінити?

Возвращайтесь из своей тундры/тайги (или где там обитают шаманы) в Украину!
Как минимум -
- никакого вывода войск из захваченной территории Донбасса;
- членство в НАТО
что еще - незнаю но, наверное еще что-то
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 251
З нами з: 05.04.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 12:20

  TUR написав:
  Shaman написав:а які принципові моменти Україна хоче змінити?

Возвращайтесь из своей тундры/тайги (или где там обитают шаманы) в Украину!
Как минимум -
- никакого вывода войск из захваченной территории Донбасса;
- членство в НАТО
что еще - незнаю но, наверное еще что-то

це ви з тайги пишете? ;)

так, питання віддати неокуповані території - це найбільш болюче. а про НАТО вже давно нічого не каже...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10563
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1679 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 12:22

  Shaman написав:Мирний план від адміністрації Трампа можна було б обговорювати, якби не одне але, - Портников
є відчуття, що ми знову обговорюємо і змушені коментувати якусь маячню. Можу пояснити чому. Я вважав, що ми маємо детально розбирати всі пункти цього мирного плану, якби Росія на нього хоча б якось відреагувала. Хоча б зʼявився міністр МЗС Лавров і заявив, що вони розглядають цей план з американцями, це серйозні пропозиції й що вони готові їх обговорювати й зустрічатись з Марко Рубіо. Нічого подібного не відбувається. Російські керівники не реагують на цей план взагалі

дійсно, чи має сенс обговорювати те, що Раша не сприймає. але ІПСОшники - звертаю увагу Раша ігнорує план, не Україна... 8)

Точно те саме Портніков віщав у квітні цього року.
Schmit
 
Повідомлень: 5260
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 12:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

портникова к портнову
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4771
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 12:30

  Schmit написав:
  Shaman написав:Мирний план від адміністрації Трампа можна було б обговорювати, якби не одне але, - Портников
є відчуття, що ми знову обговорюємо і змушені коментувати якусь маячню. Можу пояснити чому. Я вважав, що ми маємо детально розбирати всі пункти цього мирного плану, якби Росія на нього хоча б якось відреагувала. Хоча б зʼявився міністр МЗС Лавров і заявив, що вони розглядають цей план з американцями, це серйозні пропозиції й що вони готові їх обговорювати й зустрічатись з Марко Рубіо. Нічого подібного не відбувається. Російські керівники не реагують на цей план взагалі

дійсно, чи має сенс обговорювати те, що Раша не сприймає. але ІПСОшники - звертаю увагу Раша ігнорує план, не Україна... 8)

Точно те саме Портніков віщав у квітні цього року.

бо власне так й було 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10563
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1679 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 12:32

  Дюрі-бачі написав:
  _hunter написав:... значит от финального предложения Трампа - нужно отказываться.
Я правильно понял? :roll:

ИМХО Треба робити те ж, що і з ресурсною угодою: кардинально переписувати умови.
Але для цього треба мати хорошу "спину". Як мінімум рішення ЄС про конфіскацію. Сааме на Бельгію треба тиснути в екстреному порядку.

Но для этого, наверное, нужно согласиться на переговоры? 🤔
И как я вчера уже писал - "а Баба-яга - против" Европа заявила. Но последующих заявлений "поможем чем сможем - деньгами" почему-то не было...
_hunter
 
Повідомлень: 10986
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

