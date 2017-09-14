Shaman написав:а які принципові моменти Україна хоче змінити?
ИМХО більшість скаже, що найпринциповіше - не здавати Донбас без бою, а от для мене щоб в угоді чітко прописали хто і на які суми (бажано у % бюджету, наприклад, що не менше половини із 5% виділених на НАТО передадуть на допомогу нам) буде нас фінансувати коли москалі порушать умови угоди і знову на нас нападуть.
Shaman написав:а до цього - як Ізраіль з Іраном. або Корея з КНДР. схоже нас чекає такий сценарій...
Ви невиправний оптиміст. Якщо ми підпишемо поточні домовленості (без чітких гарантій хто і звідки нас буде фінансувати при повторному нападі москалів), то будемо як Грузія...
грузинський варіант можливий, але маловірогідний. руські такі руські постаралися, щоб зробити щеплення проти цього. вже напевне скоро в кожному місті вже була така трагедія, як в Тернополі - коли знищують цілими під'їздами.
а там де найбільша можлива підтримка - там КАБи та повне знищення міст. наш європейський рух в після 2014 року був обумовлений й тим, що Донбас випав з політичної карти. вже немає бази для президента-"п-са" й то хоч поржемо та подивимось в очі все одно обрали...
Дюрі-бачі написав:ИМХО більшість скаже, що найпринциповіше - не здавати Донбас без бою, а от для мене щоб в угоді чітко прописали хто і на які суми (бажано у % бюджету, тобто скільки із 5% на НАТО передадуть на допомогу нам) буде нас фінансувати коли москалі порушать умови угоди і знову на нас нападуть.
так европе это не надо их устраивает что ваши односельчане на шарик в форпост европы играют с сша как начнешь требовать так и слезешь
вам краще - хто яку частину України захищає - Закарпаття там - Угорщина
Возвращайтесь из своей тундры/тайги (или где там обитают шаманы) в Украину! Как минимум - - никакого вывода войск из захваченной территории Донбасса; - членство в НАТО что еще - незнаю но, наверное еще что-то
це ви з тайги пишете?
так, питання віддати неокуповані території - це найбільш болюче. а про НАТО вже давно нічого не каже...
є відчуття, що ми знову обговорюємо і змушені коментувати якусь маячню. Можу пояснити чому. Я вважав, що ми маємо детально розбирати всі пункти цього мирного плану, якби Росія на нього хоча б якось відреагувала. Хоча б зʼявився міністр МЗС Лавров і заявив, що вони розглядають цей план з американцями, це серйозні пропозиції й що вони готові їх обговорювати й зустрічатись з Марко Рубіо. Нічого подібного не відбувається. Російські керівники не реагують на цей план взагалі
дійсно, чи має сенс обговорювати те, що Раша не сприймає. але ІПСОшники - звертаю увагу Раша ігнорує план, не Україна...
Точно те саме Портніков віщав у квітні цього року.
_hunter написав:... значит от финального предложения Трампа - нужно отказываться. Я правильно понял?
ИМХО Треба робити те ж, що і з ресурсною угодою: кардинально переписувати умови. Але для цього треба мати хорошу "спину". Як мінімум рішення ЄС про конфіскацію. Сааме на Бельгію треба тиснути в екстреному порядку.
Но для этого, наверное, нужно согласиться на переговоры? 🤔 И как я вчера уже писал - "а Баба-яга - против" Европа заявила. Но последующих заявлений "поможем чем сможем - деньгами" почему-то не было...