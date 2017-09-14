Shaman написав:дійсно, чи має сенс обговорювати те, що Раша не сприймає. але ІПСОшники - звертаю увагу Раша ігнорує план, не Україна..
Вы на Луне или в тайге живете? А это что???
США не обсуждали предметно с Москвой "мирный план" Дональда Трампа по прекращению войны в Украине, но он может послужить основой для урегулирования этой войны. Об этом заявил на заседании Совета безопасности РФ в пятницу, 21 ноября, президент России Владимир Путин. "У нас этот текст (плана Трампа. - Ред.) есть, мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования", - сказал Путин, который впервые публично прокомментировал инициативу Белого дома.
Shaman написав:треба починати перемовини - а в чому ж проблема?..
Проблема в том, что что бы начались переговоры обе стороны должны предварительно одобрить основные предложения. Раша это сделала. Украина, как мне видеться на сегодня, не планирует этого сделать без изменения принципиальных моментов перед предварительным одобрением.
Кулеба: Ты не выиграешь за столом переговоров то, что проиграл на поле боя.
Хватит ныть.
Можете прекращать дискуссии. Чат ж*** ти, пишет, что зеоенскмй ничего подписывать не будет.
Расходитесь
Нас долго убеждали, что в танго нужны двое
А Путин будет что-то подписывать ?
Напевно тільки після Зе. Якщо Зе проти, то і путін радий, бо як було сказано "темпи сво їх влаштовують". Все відбувається прям один в один, як весною цього року, тільки от на фронті ситуація вже не та.
- Усю нацистську ідеологію і діяльність має бути відкинуто і заборонено.
В Росії це поняття дуже широко трактують Для них кожен, хто розмовляє українською - нацист В самій Росії ДШРГ "Русіч", командир якої Мільчаков казав, що він нацист - є структурним підрозділом МО РФ ...
26. Усі сторони конфлікту отримають повну амністію за свої дії під час війни і погоджуються не висувати жодних претензій у майбутньому.
"Панять і прастіть" ...
до речі, я це пропустив - руські надто широко трактують термін нацист - й не бачать, що руський нацист - це звичайний рашист. це вони будуть вимагати заборонити всю українську історію - лише свята Триєдина Русь...
амністія за військові злочини - а чому ж німців з японцями не амністували? тоді Раші та Китаю треба теж стулити пельки про 2СВ. та й СВОлоді гадаю швидко використають свої навички на звичайних росіян - щоб ті самі відчули, як воно...
Ти ж сам пишешь, що Трамп все порішав з Путіним і він би ніколи щось не запропонував, якби не порішав
Це ж ти написав такий пафосний текст "тепер ми побачимо хто за мир, а хто ні, коли відбудеться зустріч в Будапешті" Зустріч відбулась ? Ти це досі не з"ясував ...
Так і з цим планом, Путін нічого підписувати не буде, згодиться Зе чи ні
PS. Даю тобі ще складніше задачу, Європа теж проти
Shaman написав:----------------------------- ЛАД Только не надо притворяться наивным ребёнком. Закон есть. А вот, например, русскоязычных школ в Харькове нет. По-моему, ни одной. Конечно, потому что родители не хотели отдавать детей в русскоязычные школы. ... ------------------------------ а скільки у Раші україномовних шкіл? скільки україномовних шкіл на ТОТ? так які питання? на Раші без знання російської мови до школи вже взагалі не беруть...
Вы сами пишете, что "Раша" страна-террорист, там почти фашистская диктатура (или не почти?) и далее по списку. А теперь приводите их в пример? Вы хорошо подумали прежде, чем писать?
це ви краще думайте, чи правильно ви зрозуміли
пояснюю - я кажу про те, що не Раша може щось вимагати від інших з приводу вивчення мов. зі своєю політикою, коли Раша намагається взагалі прибрати вивчення інших мов, окрім руської, вони мають заткнути пельку й не виступати.
а ми візьмемо за приклад ту ж Німеччину - там багато націй, але мова навчання одна. й в Україні не бачу проблеми, щоб всі володіли українською - а спілкуйтеся, як хочете. а громадяни мають знати державну. й проблем не буде, та й зараз немає. проблема мови висмоктана з одного місця...
Вам не кажется, что вы слишком много думаете о Раше? При чём тут Раша, я говорил об Украине, а вы начинаете приводить в пример РФ. О Германии хантер вам уже ответил - 91,5% населения немцы и нет слишком больших меньшинств, говорящих на другом языке. Хотел было написать вам подробный ответ, в т.ч. и по другим вашим постам, в частности, за счёт чего так заметно уменьшилось количество украинцев в РФ (в 2002 их было почти 3 млн, в 2010 - 2 млн, а в 2020 всего 880 тыс.), но решил, что не стоит. С одной стороны лень, с другой стороны, если вы хоть на пару минут задумаетесь, то, наверно, и сами сообразите. Между прочим, объяснение то же, что и для резкого снижения русских в Украине. Но вопрос сегодня далеко не самый актуальный.
Ти ж сам пишешь, що Трамп все порішав з Путіним і він би ніколи щось не запропонував, якби не порішав
Це ж ти написав такий пафосний текст "тепер ми побачимо хто за мир, а хто ні, коли відбудеться зустріч в Будапешті" Зустріч відбулась ? Ти це досі не з"ясував ...
Так і з цим планом, Путін нічого підписувати не буде, згодиться Зе чи ні
Ну тоді підписання 28 пуктового плану нам нічим не загрожує, (як було і з семипунктовим на весні) та ще й допомогу США (розвіддані і все інше) не втратимо, а може і Томагавки отримаємо.
pesikot написав:PS. Даю тобі ще складніше задачу, Європа теж проти