  #<1 ... 15897158981589915900>
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 14:51

  thenewepic написав:
  ЛАД написав:Повторю, "другие данные" это ваше личное мнение.
Или приведите ссылку на "другие данные"
так я вчора наводив посилання на журналістське розслідування. Ще раз повторити?
Это не расследование и не "данные".
  ЛАД написав:То, что Азовское море общее, вы уже признали?
ви знову за своє. Не можете без демагогії? Я ніколи не заперечував, що воно спільне.
Если оно спільне, то вполне логично, что и канал к нему должен быть спільним. Тем более, что и построен совместными усилиями.
  ЛАД написав:Напомню, что "Облаштування каналу тривало з 1874 до 1877 року", а последние серьёзные работы проводились в 1969-1970
і що з того? А, приміром, більшість станцій харківського метро збудовано при срср, то це значить, що тепер можна їх віддати росії?
Белгородцам харьковское метро было нужно только, когда они приезжали в Харьков. Увезти его с собой в Белгород и пользоваться там они не могут. А каналом могут пользоваться Украина и РФ совместно без всяких проблем.
  ЛАД написав:А границы между бывшими республиками уточнялись ещё долго после развала Союза
тобто ви називаєте ці події "границы уточнялись". Ну ок, як бачимо "границы продолжают уточняться" прямо зараз на наших очах. Як називається таке "уточнення" з точки зору міжнародного права?
"Уточнение" сегодняшнее сильно отличается от уточнения кучмовского, нечего даже сравнивать.

Тобто зовсім зникли вони саме після 22 року. Чомусь же деякі школи до самого 22 року залишалися російськомовними. Чому інші перейшли, треба питати в самих школах і батьків дітей.
Ещё раз - вы издеваетесь или притворяетесь? Уменьшение числа школ с 54 + 38 двомовних в 2016/17 до 8 в 2021/22 - больше, чем в 10 раз за 5 лет не впечатляет? Или вы хотели, чтобы все школы закрыли одномоментно? А эти оставшиеся 8 школ закрылись бы и без войны. Закон об образовании был принят только а сентябре 2017 и вызвал много нареканий со стороны ПАСЕ и Венецианской комиссии и долго потом обсуждался с ними. Возможно, задержка с ликвидацией русскоязычных школ связана с этим.

Ваши рассуждения по поводу русскоязычности как причины войны комментировать не буду. Надоело.

  ЛАД написав:Но как вы считаете, это нормально, когда продавцы между собой говорят по-русски, но боятся ответить по-русски даже хорошо знакомому русскоговорящему покупателю? Боятся штрафа
я не знаю, чому вони бояться. Може тому, що невігласи? А може тому, що вчилися в російськомовних школах, тому погано знають українську і не можуть прочитати закон?
Відповідати російською мовою на російську мову клієнта жоден закон, що діє зараз в Україні, не забороняє. Так само, як відповідати угорською, якщо клієнт говорить угорською, або хінді, якщо клієнт говорить на хінді.

И этот человек говорит о демагогии!
Вы много видели продавцов, которые читают законы? :) На любом языке. (Я, кстати, тоже не читал эти законы. Думаю, и вы тоже).
Нескольких скандалов и штрафов хватило, чтобы хозяева от греха подальше начали требовать говорить только по-украински, а продавцы начали эти требования выполнять.
Да и закон, то таке... Есть закон, а есть реальная жизнь. Чем судиться по каждому чиху проще перестраховаться. Как известно: "Лучше перебздеть, чем недобздеть".
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 14:55

  Banderlog написав:Та мені воно з самого початку ясно , що літак мрія ми в єс виробляти не будем. Технологічна Україна була потрібна лиш в совку.

А чому ? Тому що, тут були мізки, щоб Мрію зробити
І ці мізки нікуди не ділись

  Banderlog написав: В єс нам навіть місце в харчовій промисловості віддають неохоче. Не кажучи про виноробство)

Виноробство в Україні ?
Ти кагору знову перебрав ?

Бо европейский кагор і кагор в совку-постсовку - це геть різні вина

Кагор французський - це сухе червоне вино
Кагор совковий - це додавання багато сахару+багато спирту до жмиху
❗️США попередили союзників по НАТО, якщо Київ не підпише мирну угоду до четверга — Україну чекатимуть значно гірші умови, — The Guardian

Це заявив міністр армії США Дрісколл, якого Трамп призначив спецпредставником «мирного плану», на зустрічі в Києві після переговорів із
Re: Напад росії і білорусі на Україну



Как хорошо в оккупации ...
  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:це ви краще думайте, чи правильно ви зрозуміли ;)

пояснюю - я кажу про те, що не Раша може щось вимагати від інших з приводу вивчення мов. зі своєю політикою, коли Раша намагається взагалі прибрати вивчення інших мов, окрім руської, вони мають заткнути пельку й не виступати.

а ми візьмемо за приклад ту ж Німеччину - там багато націй, але мова навчання одна. й в Україні не бачу проблеми, щоб всі володіли українською - а спілкуйтеся, як хочете. а громадяни мають знати державну. й проблем не буде, та й зараз немає. проблема мови висмоктана з одного місця...
Вам не кажется, что вы слишком много думаете о Раше?
При чём тут Раша, я говорил об Украине, а вы начинаете приводить в пример РФ.
О Германии хантер вам уже ответил - 91,5% населения немцы и нет слишком больших меньшинств, говорящих на другом языке.
Хотел было написать вам подробный ответ, в т.ч. и по другим вашим постам, в частности, за счёт чего так заметно уменьшилось количество украинцев в РФ (в 2002 их было почти 3 млн, в 2010 - 2 млн, а в 2020 всего 880 тыс.), но решил, что не стоит. С одной стороны лень, с другой стороны, если вы хоть на пару минут задумаетесь, то, наверно, и сами сообразите. Между прочим, объяснение то же, что и для резкого снижения русских в Украине.
Но вопрос сегодня далеко не самый актуальный.

......
а у нас півкраїни розмовляє, й ше хтось скаржиться на утиски... маячня...
......
бо в різних статтях різні цифри -як власне й те, що в Німеччині мінімум 10%
іноземців.
......

Розмовляло. А потом началось: "чому нэ дэржавною", "мовный омбудсмем", "таксиста уволили за отказ розмовлять"...

Так приводи те статьи. Будет желание/интерес - почитаю. Скорее всего ты просто что-то недопонял там :lol:
  Xenon написав:
❗️США попередили союзників по НАТО, якщо Київ не підпише мирну угоду до четверга — Україну чекатимуть значно гірші умови, — The Guardian

Це заявив міністр армії США Дрісколл, якого Трамп призначив спецпредставником «мирного плану», на зустрічі в Києві після переговорів із

Десь кар"єра одного військового США пішла по ... звизді ...
  Xenon написав:
❗️США попередили союзників по НАТО, якщо Київ не підпише мирну угоду до четверга — Україну чекатимуть значно гірші умови, — The Guardian

Це заявив міністр армії США Дрісколл, якого Трамп призначив спецпредставником «мирного плану», на зустрічі в Києві після переговорів із

Ото потужное покращэння позыций...
Угорщина тепер буде блокувати абсолютно будь-яку допомогу Україні – Європа повинна негайно прийняти план США, – Орбан.
  pesikot написав:А чому ? Тому що, тут були мізки, щоб Мрію зробити
І ці мізки нікуди не ділись

Увы. Первый полет был 37 лет тому назад. Разработка велась ещё раньше. Те мозги, как минимум, очень сильно постарели.
Не уверен, что сегодня у нас есть специалисты с таким опытом.
  Сибарит написав:
  pesikot написав:А чому ? Тому що, тут були мізки, щоб Мрію зробити
І ці мізки нікуди не ділись

Увы. Первый полет был 37 лет тому назад. Разработка велась ещё раньше. Те мозги, как минимум, очень сильно постарели.
Не уверен, что сегодня у нас есть специалисты с таким опытом.

Я не конкретно про Мрію, хотя и про неё тоже, я про мозги вообще

Сейчас это тема - дроны, которая активно развивается

Было бы странно, сейчас строить одну гигантскую вундервафлю, которая в современных условиях, на фиг никому не нужно

Мозги - это про изменение подходов
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 22 лис, 2025 15:33, всього редагувалось 1 раз.
