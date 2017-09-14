|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 22 лис, 2025 15:32
Shaman написав:
спробуйте розмовляти українською на Раші? відразу виникнуть питання... а у нас півкраїни розмовляє, й ше хтось скаржиться на утиски... маячня...
але головне - треба розжовувати - що я мав на увазі. освіта в Німеччині обов'язкова для всіх. ті, хто не знає німецької - їх в інтеграційні класи для опанування мови - німецької - для всіх. а що в Раші - не знаєш мови, не приймуть в школу... відчуваєте різницю - а де ж дитина буде вчити мову тоді? але руські такі руські. й не чув на Раші програм про збереження хоч якоїсь мови - а їх там скільки - під 200? чи щось плутаю? навпаки, все спрямовано на те, щоб інші мови витіснити. но то таке, це їх проблеми.
М-да... Вы неисправимы.
"українською на Раші" говорить просто нет смысла - никто не поймёт. Поэтому и не говорят. А в таких условиях, если заговорите, то возникнут вопросы.
Вы не видите разницу между беженцами и жителями страны? Беженцы, естественно, не знают языка принимающей страны, а Германия приняла много - и наших, и до этого сирийцев, афганцев. О приёме беженцев в РФ я как-то не слышал, а какой житель РФ
не знает при поступлении в школу русского языка? Так для кого там создавать интеграционные классы?
Програмами збереження мов в РФ никогда не интересовался, ничего не знаю и сказать не могу. Думаю, и вы тоже. Но. хотя "це їх проблеми", вы их почему-то поднимаете.
Давайте всё же думать о наших проблемах и действиях, а с их проблемами пусть разбираются сами.
2
6
Додано: Суб 22 лис, 2025 15:40
pesikot написав:
А чому ? Тому що, тут були мізки, щоб Мрію зробити
І ці мізки нікуди не ділись
Тобто не ділись? Вже дуже давно всі наші кращі мізки працюють не на Україну. Як приклад Марина Вязовська, яка отримала премію Філдса (аналог Нобелівської з математики) PhD здобула в 2013 році в Німеччині і вже 15 років не працює на Україну.
Додано: Суб 22 лис, 2025 15:40
pesikot написав: Banderlog написав:
Та мені воно з самого початку ясно , що літак мрія ми в єс виробляти не будем. Технологічна Україна була потрібна лиш в совку.
А чому ? Тому що, тут були мізки, щоб Мрію зробити
І ці мізки нікуди не ділись
Banderlog написав:
В єс нам навіть місце в харчовій промисловості віддають неохоче. Не кажучи про виноробство)
Виноробство в Україні ?
Ти кагору знову перебрав ?
Бо европейский кагор і кагор в совку-постсовку - це геть різні вина
Кагор французський - це сухе червоне вино
Кагор совковий - це додавання багато сахару+багато спирту до жмиху
Ну якшо і є то мізки не в тебе) там в тебе жмих.) шо не так з виноробством в Україні?
Додано: Суб 22 лис, 2025 15:45
pesikot написав:
Виноробство в Україні ?
В нас є ціла кафедра, навіть якісь медалі отримують. Та і в Одеській області теж щось є...
ЛАД написав:
говорить просто нет смысла - никто не поймёт. Поэтому и не говорят. А
Особливо цікаво звучить на фоні "кубанської балачки", яка точно 100% не Українська мова
Додано: Суб 22 лис, 2025 15:48
ЛАД написав:
Давайте всё же думать о наших проблемах и действиях, а с их проблемами пусть разбираются сами.
Так в чем проблема ?
Пусть россияне сваливают из Украины в свою Россию и разбираются со своими проблемами
Но почему-то не сваливают и пытаются нам навязать своё видение, как должно быть в Украине
Додано: Суб 22 лис, 2025 15:50
Сибарит написав: pesikot написав:
А чому ? Тому що, тут були мізки, щоб Мрію зробити
І ці мізки нікуди не ділись
Увы. Первый полет был 37 лет тому назад. Разработка велась ещё раньше. Те мозги, как минимум, очень сильно постарели.
Не уверен, что сегодня у нас есть специалисты с таким опытом.
з тим немає, є з іншим... чи ви теж в таборі тих, хто вважає, що українці можуть лише в кедах по обмінках гарсати?
Додано: Суб 22 лис, 2025 15:52
Banderlog написав:
шо не так з виноробством в Україні?
Не так, тому що ти п"єшь солодке, кріплене вино від Онуфрія )
Яке до справжнього кагору не має жодного відношення )
Додано: Суб 22 лис, 2025 15:52
Shaman написав:
з тим немає, є з іншим... чи ви теж в таборі тих, хто вважає, що українці можуть лише в кедах по обмінках гарсати?
Та он чимало розумних людей "загорілось ентузіазмом" робити дрони в Україні. Але реальнісь показує, що значно краще їх робити, скажімо, в Чехії
Додано: Суб 22 лис, 2025 15:55
ЛАД написав:
...
Нескольких скандалов и штрафов хватило, чтобы хозяева от греха подальше начали требовать говорить только по-украински, а продавцы начали эти требования выполнять.
Да и закон, то таке... Есть закон, а есть реальная жизнь. Чем судиться по каждому чиху проще перестраховаться. Как известно: "Лучше перебздеть, чем недобздеть".
добре, о наших проблемах. вимога не розмовляти лише українською - це брехня. вимога розмовляти української, коли покупець звернувся українською. й отут продавчиня, в якої може немає й середньої освіти, починає бикувати - "а я гаварю только по-руські" - лише в таких випадках скандал - коли людина відмовляється розмовляти українською, хоча зобов'язана за законом, ще зазвичай й у хамській формі... оце всі проблеми з мовою в Україні.
Додано: Суб 22 лис, 2025 15:56
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
з тим немає, є з іншим... чи ви теж в таборі тих, хто вважає, що українці можуть лише в кедах по обмінках гарсати?
Та он чимало розумних людей "загорілось ентузіазмом" робити дрони в Україні. Але реальнісь показує, що значно краще їх робити, скажімо, в Чехії
згоден, бо не обстрілюють...
