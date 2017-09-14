RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 15:32

  Shaman написав:.........
спробуйте розмовляти українською на Раші? відразу виникнуть питання... а у нас півкраїни розмовляє, й ше хтось скаржиться на утиски... маячня...
..............
але головне - треба розжовувати - що я мав на увазі. освіта в Німеччині обов'язкова для всіх. ті, хто не знає німецької - їх в інтеграційні класи для опанування мови - німецької - для всіх. а що в Раші - не знаєш мови, не приймуть в школу... відчуваєте різницю - а де ж дитина буде вчити мову тоді? але руські такі руські. й не чув на Раші програм про збереження хоч якоїсь мови - а їх там скільки - під 200? чи щось плутаю? навпаки, все спрямовано на те, щоб інші мови витіснити. но то таке, це їх проблеми.
..........

М-да... Вы неисправимы.
"українською на Раші" говорить просто нет смысла - никто не поймёт. Поэтому и не говорят. А в таких условиях, если заговорите, то возникнут вопросы.
Вы не видите разницу между беженцами и жителями страны? Беженцы, естественно, не знают языка принимающей страны, а Германия приняла много - и наших, и до этого сирийцев, афганцев. О приёме беженцев в РФ я как-то не слышал, а какой житель РФ не знает при поступлении в школу русского языка? Так для кого там создавать интеграционные классы?
Програмами збереження мов в РФ никогда не интересовался, ничего не знаю и сказать не могу. Думаю, и вы тоже. Но. хотя "це їх проблеми", вы их почему-то поднимаете. :)
Давайте всё же думать о наших проблемах и действиях, а с их проблемами пусть разбираются сами.
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 15:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:А чому ? Тому що, тут були мізки, щоб Мрію зробити
І ці мізки нікуди не ділись

Тобто не ділись? Вже дуже давно всі наші кращі мізки працюють не на Україну. Як приклад Марина Вязовська, яка отримала премію Філдса (аналог Нобелівської з математики) PhD здобула в 2013 році в Німеччині і вже 15 років не працює на Україну.
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 15:40

  pesikot написав:
  Banderlog написав:Та мені воно з самого початку ясно , що літак мрія ми в єс виробляти не будем. Технологічна Україна була потрібна лиш в совку.

А чому ? Тому що, тут були мізки, щоб Мрію зробити
І ці мізки нікуди не ділись

  Banderlog написав: В єс нам навіть місце в харчовій промисловості віддають неохоче. Не кажучи про виноробство)

Виноробство в Україні ?
Ти кагору знову перебрав ?

Бо европейский кагор і кагор в совку-постсовку - це геть різні вина

Кагор французський - це сухе червоне вино
Кагор совковий - це додавання багато сахару+багато спирту до жмиху

Ну якшо і є то мізки не в тебе) там в тебе жмих.) шо не так з виноробством в Україні?
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 15:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Виноробство в Україні ?

В нас є ціла кафедра, навіть якісь медалі отримують. Та і в Одеській області теж щось є...
  ЛАД написав:говорить просто нет смысла - никто не поймёт. Поэтому и не говорят. А

Особливо цікаво звучить на фоні "кубанської балачки", яка точно 100% не Українська мова
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 15:48

  ЛАД написав:Давайте всё же думать о наших проблемах и действиях, а с их проблемами пусть разбираются сами.

Так в чем проблема ?

Пусть россияне сваливают из Украины в свою Россию и разбираются со своими проблемами

Но почему-то не сваливают и пытаются нам навязать своё видение, как должно быть в Украине
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 15:50

  Сибарит написав:
  pesikot написав:А чому ? Тому що, тут були мізки, щоб Мрію зробити
І ці мізки нікуди не ділись

Увы. Первый полет был 37 лет тому назад. Разработка велась ещё раньше. Те мозги, как минимум, очень сильно постарели.
Не уверен, что сегодня у нас есть специалисты с таким опытом.

з тим немає, є з іншим... чи ви теж в таборі тих, хто вважає, що українці можуть лише в кедах по обмінках гарсати? :lol:
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 15:52

  Banderlog написав:шо не так з виноробством в Україні?

Не так, тому що ти п"єшь солодке, кріплене вино від Онуфрія )

Яке до справжнього кагору не має жодного відношення )
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 15:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:з тим немає, є з іншим... чи ви теж в таборі тих, хто вважає, що українці можуть лише в кедах по обмінках гарсати?

Та он чимало розумних людей "загорілось ентузіазмом" робити дрони в Україні. Але реальнісь показує, що значно краще їх робити, скажімо, в Чехії
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 15:55

  ЛАД написав:...
Нескольких скандалов и штрафов хватило, чтобы хозяева от греха подальше начали требовать говорить только по-украински, а продавцы начали эти требования выполнять.
Да и закон, то таке... Есть закон, а есть реальная жизнь. Чем судиться по каждому чиху проще перестраховаться. Как известно: "Лучше перебздеть, чем недобздеть".

добре, о наших проблемах. вимога не розмовляти лише українською - це брехня. вимога розмовляти української, коли покупець звернувся українською. й отут продавчиня, в якої може немає й середньої освіти, починає бикувати - "а я гаварю только по-руські" - лише в таких випадках скандал - коли людина відмовляється розмовляти українською, хоча зобов'язана за законом, ще зазвичай й у хамській формі... оце всі проблеми з мовою в Україні.
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 15:56

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:з тим немає, є з іншим... чи ви теж в таборі тих, хто вважає, що українці можуть лише в кедах по обмінках гарсати?

Та он чимало розумних людей "загорілось ентузіазмом" робити дрони в Україні. Але реальнісь показує, що значно краще їх робити, скажімо, в Чехії

згоден, бо не обстрілюють...
