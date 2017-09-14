RSS
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 16:02

  ЛАД написав:
  Shaman написав:.........
спробуйте розмовляти українською на Раші? відразу виникнуть питання... а у нас півкраїни розмовляє, й ше хтось скаржиться на утиски... маячня...
..............
але головне - треба розжовувати - що я мав на увазі. освіта в Німеччині обов'язкова для всіх. ті, хто не знає німецької - їх в інтеграційні класи для опанування мови - німецької - для всіх. а що в Раші - не знаєш мови, не приймуть в школу... відчуваєте різницю - а де ж дитина буде вчити мову тоді? але руські такі руські. й не чув на Раші програм про збереження хоч якоїсь мови - а їх там скільки - під 200? чи щось плутаю? навпаки, все спрямовано на те, щоб інші мови витіснити. но то таке, це їх проблеми.
..........

М-да... Вы неисправимы.
"українською на Раші" говорить просто нет смысла - никто не поймёт. Поэтому и не говорят. А в таких условиях, если заговорите, то возникнут вопросы.
Вы не видите разницу между беженцами и жителями страны? Беженцы, естественно, не знают языка принимающей страны, а Германия приняла много - и наших, и до этого сирийцев, афганцев. О приёме беженцев в РФ я как-то не слышал, а какой житель РФ не знает при поступлении в школу русского языка? Так для кого там создавать интеграционные классы?

ви такий розумний, коли розмовляємо про Захід. а про Рашу так мало знаєте - навіть дивно :lol: ви знаєте, скільки жителів Центральної Азії на Раші? рахунок йде на мільйони. й так ЛАД, погано вони володіють московською мовою - що батьки, що діти... тому оцей закон саме проти них... але Німеччина намагається всіх навчити, а Раша...

а хто з українців не знає української мови при вступі до школи? ;) тому які питання?

Програмами збереження мов в РФ никогда не интересовался, ничего не знаю и сказать не могу. Думаю, и вы тоже. Но. хотя "це їх проблеми", вы их почему-то поднимаете. :)
Давайте всё же думать о наших проблемах и действиях, а с их проблемами пусть разбираются сами.

я наводжу це як приклад, що не треба Раші розповідати про права меншин - нехай в себе розберуться. не можуть/не хочуть в себе - нехай не лізуть до інших - оце головне 8)
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 16:03

  pesikot написав:
  Banderlog написав:шо не так з виноробством в Україні?

Не так, тому що ти п"єшь солодке, кріплене вино від Онуфрія )

Яке до справжнього кагору не має жодного відношення )

Ну начнем з того що ти поняття не маєш який добрий церковний кагор...
Але нехай ти правий і я б пю "чорнило". Що це міняє в тому що єс забороняє його Україні виробляти? :lol:
Banderlog
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:годен, бо не обстрілюють...

Це далеко не основна причина. Україна досі не може або викупити всі партії дронів, або дозволити продавати надлишок за кордон.
Досі не може дати бронювання.
Досі не може просто оплатити повністю свої виконані замовлення (хоча тут, скоріш за все, під новий рік буде платіж)...
Чесно кажучи через волонтерів і прямі контракти із військовими в обхід держави значно краще бізнес ведеться, без нього вже б 90+% виробників емігрувало.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 22 лис, 2025 16:08, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 16:08

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:Виноробство в Україні ?

В нас є ціла кафедра, навіть якісь медалі отримують. Та і в Одеській області теж щось є...

Євроасоціація привела до вирубки виноградників в Україні. Це законодавчий тиск щоб роздавити Україну як конкурента.
Востаннє редагувалось Banderlog в Суб 22 лис, 2025 16:13, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 16:08

  Shaman написав:
  Сибарит написав:
  pesikot написав:А чому ? Тому що, тут були мізки, щоб Мрію зробити
І ці мізки нікуди не ділись

Увы. Первый полет был 37 лет тому назад. Разработка велась ещё раньше. Те мозги, как минимум, очень сильно постарели.
Не уверен, что сегодня у нас есть специалисты с таким опытом.

з тим немає, є з іншим... чи ви теж в таборі тих, хто вважає, що українці можуть лише в кедах по обмінках гарсати? :lol:

українці можуть не лише в кедах по обмінках гарсати.
Но для этого нужны условия.
Как минимум наличие предприятий и/или НИИ, где нужны мозги. За их неимением эти мозги уезжают за границу.
А вы и ещё некоторые доказываете, что мы не империя и нам промышленность не нужна.

P.s. Вы заинтересовались населением Германии. Посмотрите здесь - https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Germany. Довольно подробно и много данных. Исходя из этого, не думаю, что они будут сильно настаивать на выезде наших беженцев, особенно детей.
ЛАД
  Banderlog написав:
  katso написав:
  Banderlog написав: на майдані не говорили, що через гідність і європейський вибір будуть економічні втрати.

Разница только в том что вкладывая в экономику Украины они растят себе конкурента, а вкладывая в войну они наоборот конкурента Россию ослабляют

Та мені воно з самого початку ясно , що літак мрія ми в єс виробляти не будем. Технологічна Україна була потрібна лиш в совку. В єс нам навіть місце в харчовій промисловості віддають неохоче. Не кажучи про виноробство)

хто про що а голий про баню. :lol:

от всі європейські країни отримали плюс від вступу до ЄС, й всіх прийняли - а Україну - ну точно не приймуть. що ще віряне РПЦ можуть розповідати - правильна церква лише у Москві? третій Рим? а Європа не живе в 19 сторіччі...

це в совку рівень України був найвищий. рівень глубиної Раші ми бачимо зараз по її воякам - ти гадаєш вони б змогли побудувати мрію?

в Європі ми будемо робити те, що зможемо - а там подивимось, в кого краще вийде. всяких угорців гадаємо зможемо випередити, якщо вони свого орбана не приберуть...
Shaman
  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:шо не так з виноробством в Україні?

Не так, тому що ти п"єшь солодке, кріплене вино від Онуфрія )

Яке до справжнього кагору не має жодного відношення )

Ну начнем з того що ти поняття не маєш який добрий церковний кагор...
Але нехай ти правий і я б пю "чорнило". Що це міняє в тому що єс забороняє його Україні виробляти? :lol:


Да по тобі видно "який добрий церковний кагор..." ))
Оте чорнило солодке та кріплене )

А хіба ЄС українській кагор забороняє ?
Якщо чорнило, то зрозуміло, чому забороняє
pesikot
  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:шо не так з виноробством в Україні?

Не так, тому що ти п"єшь солодке, кріплене вино від Онуфрія )

Яке до справжнього кагору не має жодного відношення )

Ну начнем з того що ти поняття не маєш який добрий церковний кагор...
Але нехай ти правий і я б пю "чорнило". Що це міняє в тому що єс забороняє його Україні виробляти? :lol:

а детальніше? що нам де забороняють виробляти?..
Shaman
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:що нам де забороняють виробляти?..

та банально: шампанське і коньяк, через захист "авторських прав".
Дюрі-бачі
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:та банально: шампанське і коньяк, через захист "авторських прав".


аиробляти чи називати ?
назвати їх бренді та ігристим проблем нема
Як я розумію справа в більше у сортах винограду - ізабельних та "європейських"
в Албанії припинили виробництво коньяка "Скандерберг" - назвали бренді, мінімально змінили рецептуру
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 22 лис, 2025 16:19, всього редагувалось 2 разів.
fox767676
