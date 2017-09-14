RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 16:17

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  Сибарит написав:Увы. Первый полет был 37 лет тому назад. Разработка велась ещё раньше. Те мозги, как минимум, очень сильно постарели.
Не уверен, что сегодня у нас есть специалисты с таким опытом.

з тим немає, є з іншим... чи ви теж в таборі тих, хто вважає, що українці можуть лише в кедах по обмінках гарсати? :lol:

українці можуть не лише в кедах по обмінках гарсати.
Но для этого нужны условия.
Как минимум наличие предприятий и/или НИИ, где нужны мозги. За их неимением эти мозги уезжают за границу.
А вы и ещё некоторые доказываете, что мы не империя и нам промышленность не нужна.

P.s. Вы заинтересовались населением Германии. Посмотрите здесь - https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Germany. Довольно подробно и много данных. Исходя из этого, не думаю, что они будут сильно настаивать на выезде наших беженцев, особенно детей.

а оце ваша найбільша нахабна брехня. бо нам не потрібна важка промисловість, яка виробляє найбільші ракети в світі. а промисловість нам потрібна, й вона, й вона розвивається. бо я на відміну від вас саме в цій галузі й працюю - а ви чомусь з промисловістю розпрощалися ще в 90х роках...

так немає деяких секторів складної промисловості, в першу чергу електронної - але її просрало ще срср. а ми коли вона розвивалася, були в певній дупі, нам треба було побудувати базові речі, яких не було останні 70 років. ба більше, її немає й в половині європейських країн.

можна скиглити, як воно було гарно в 70х роках, яка зелена трава, та й взагалі як все стояло :lol: а можна будувати тут й зараз, а не розповідати, що це не можливо. "хто хоче, шукає можливості, хто не хоче шукає причини" - оце лозунг треба частіше нагадувати тутешнім зрадофілам 8)

ps й я так бачу з вашого допису, ви зрозуміли ЛАД, що в Німеччині далеко не монолітна нація.
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 22 лис, 2025 16:29, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 16:20

  Banderlog написав:
  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:Виноробство в Україні ?

В нас є ціла кафедра, навіть якісь медалі отримують. Та і в Одеській області теж щось є...

Євроасоціація привела до вирубки виноградників в Україні. Це законодавчий тиск щоб роздавити Україну як конкурента.


Та ти шоо ...

Це ж не антиалкогольна кампанія в твоєму улюбленому совку, призвела до вирубки виноградників

Кажуть, в Криму, навіть, тоді хтось повісився
pesikot
2
2
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 16:22

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:що нам де забороняють виробляти?..

та банально: шампанське і коньяк, через захист "авторських прав".

ви жартуєте? :shock: а як інший світ виробляти бренді та ігристе віно релігія не дозволяє? :lol:

насправді, виробляють аж бігом - й більшість давно вже не пише шампанське.

у Франції споживання арманьяку більше, ніж коньяку :lol:
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 22 лис, 2025 16:46, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 16:23

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:що нам де забороняють виробляти?..

та банально: шампанське і коньяк, через захист "авторських прав".

Виробляйте ігристе та брєнді

Багато хто це робить і не страждають

Бо шампанське і коньяк - це торгові марки
pesikot
2
2
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 16:27

  Banderlog написав:
  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:Виноробство в Україні ?

В нас є ціла кафедра, навіть якісь медалі отримують. Та і в Одеській області теж щось є...

Євроасоціація привела до вирубки виноградників в Україні. Це законодавчий тиск щоб роздавити Україну як конкурента.

пан Бандерлог, детальніше будь-ласка. дуже цікаво стало. й щось не чув про проблеми на Закарпатті.

й пан Песікот, робимо ми й вино теж. в нас культури споживання вина немає, а виробництво вина трохи є - але не в тому масштабі, щоб загрожувати Європі. навіть в Криму Масандра медалі отримувала, а за спирт пояснювало трохи по-іншому :lol:
Shaman
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 16:28

  Shaman написав:
  ЛАД написав:.........
М-да... Вы неисправимы.
"українською на Раші" говорить просто нет смысла - никто не поймёт. Поэтому и не говорят. А в таких условиях, если заговорите, то возникнут вопросы.
Вы не видите разницу между беженцами и жителями страны? Беженцы, естественно, не знают языка принимающей страны, а Германия приняла много - и наших, и до этого сирийцев, афганцев. О приёме беженцев в РФ я как-то не слышал, а какой житель РФ не знает при поступлении в школу русского языка? Так для кого там создавать интеграционные классы?

ви такий розумний, коли розмовляємо про Захід. а про Рашу так мало знаєте - навіть дивно :lol: ви знаєте, скільки жителів Центральної Азії на Раші? рахунок йде на мільйони. й так ЛАД, погано вони володіють московською мовою - що батьки, що діти... тому оцей закон саме проти них... але Німеччина намагається всіх навчити, а Раша...
Может, именно потому, что меня мало волнуют их проблемы, которые я решать не собираюсь?
Вот только вы вряд ли знаете больше, зато пишете много.
"Скільки жителів Центральної Азії на Раші? рахунок йде на мільйони" - вполне допускаю. Но вопрос к вам - они приехали в РФ с семьями? Или как наши заробитчане ездили на Запад, в одиночку, а семья дома? Если кто приезжал с семьями, то сколько таких? Сколько детей, которым нужны интеграционные классы?
А если говорить о взрослых, то миграция из Центральної Азії нужна РФ именно для того, чтобы заполнить, грубо говоря, вакансии дворников, а не квалифицированных работников. Поэтому и учить их языку не обязательно.

а хто з українців не знає української мови при вступі до школи? ;) тому які питання?
Возможно, вы удивитесь, но это совсем не редкость. Во всяком случае, в Харькове. В школе довольно быстро выучивают.

Програмами збереження мов в РФ никогда не интересовался, ничего не знаю и сказать не могу. Думаю, и вы тоже. Но. хотя "це їх проблеми", вы их почему-то поднимаете. :)
Давайте всё же думать о наших проблемах и действиях, а с их проблемами пусть разбираются сами.

я наводжу це як приклад, що не треба Раші розповідати про права меншин - нехай в себе розберуться. не можуть/не хочуть в себе - нехай не лізуть до інших - оце головне 8)
Пример не очень удачный.
Вы ничего об этом не знаете. Как и я.
А вдруг окажется, что програми збереження мов у них существуют и достаточно успешно?
нехай не лізуть до інших - тут согласен.
ЛАД
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 16:31

  fox767676 написав:
  Дюрі-бачі написав:та банально: шампанське і коньяк, через захист "авторських прав".


аиробляти чи називати ?
назвати їх бренді та ігристим проблем нема
Як я розумію справа в більше у сортах винограду
ви правильно розумієте . Окрім того заборонили додавання зернового спирту.
Banderlog
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 16:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:й щось не чув про проблеми на Закарпатті.

Бо Ви далеко. Хоча саме виноробстві Закарпаття значно більшої шкоди нанесли рейдери Януковича, а потім Тищенка, але і ЄС теж робив свій вклад заборонами продавати нашу продукцію за тими рецептами "як є".
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 16:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Окрім того заборонили додавання зернового спирту.

ось тут я підтримую євроінтеграційні процеси :)
по гнобленню ізабельних сортів - ні
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 16:38

  Banderlog написав:ви правильно розумієте . Окрім того заборонили додавання зернового спирту.

Ну да, запрет бодяжить - это трагедия 😁
А соблюдение авторских прав - вообще задача непосильная 😁
Сибарит
