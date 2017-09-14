RSS
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 16:40

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:
  Дюрі-бачі написав:та банально: шампанське і коньяк, через захист "авторських прав".


аиробляти чи називати ?
назвати їх бренді та ігристим проблем нема
Як я розумію справа в більше у сортах винограду
ви правильно розумієте . Окрім того заборонили додавання зернового спирту.

Додавання зернового спирту - це вже не вино

Але саме такий "кагор" - солодкий та кріплений зерновим спиртом, ти і пив у Онуфрія
Але ж це - не кагор ))
pesikot
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 16:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Сибарит написав:Ну да, запрет бодяжить - это трагедия 😁
А соблюдение авторских прав - вообще задача непосильная 😁

Я дуже далекий від технологій виробництва вина, але точно знаю що в ЄС заборонений імпорт вина / бренді зробленого із винограду купленого від приватних селян. Та і взагалі в них імпорт більшості продуктів, де походження сировини не контролюється, заборонений.
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 16:47

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:й щось не чув про проблеми на Закарпатті.

Бо Ви далеко. Хоча саме виноробстві Закарпаття значно більшої шкоди нанесли рейдери Януковича, а потім Тищенка, але і ЄС теж робив свій вклад заборонами продавати нашу продукцію за тими рецептами "як є".

тобто причина - додавання спирту? цікаво. а як тоді має називатися напій зі спиртом?
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 16:49

  Сибарит написав:
  Banderlog написав:ви правильно розумієте . Окрім того заборонили додавання зернового спирту.

Ну да, запрет бодяжить - это трагедия 😁
А соблюдение авторских прав - вообще задача непосильная 😁
а яка нам вигода в авторському праві на назву шампанське?
Ви щось маєте проти зернового спирту? Чи у вас принцип не мішати зерновий з виноградним? :lol:
Banderlog
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 16:49

  Дюрі-бачі написав:
  Сибарит написав:Ну да, запрет бодяжить - это трагедия 😁
А соблюдение авторских прав - вообще задача непосильная 😁

Я дуже далекий від технологій виробництва вина, але точно знаю що в ЄС заборонений імпорт вина / бренді зробленого із винограду купленого від приватних селян. Та і взагалі в них імпорт більшості продуктів, де походження сировини не контролюється, заборонений.

тобто нам не забороняють виробляти, але ми не можемо постачати в ЄС? це ж трохи інше. будемо самі вживати - або продавати тим, в кого немає таких вимог. тому казати душать - це якесь перебільшення
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 16:50

  Banderlog написав:
  Сибарит написав:
  Banderlog написав:ви правильно розумієте . Окрім того заборонили додавання зернового спирту.

Ну да, запрет бодяжить - это трагедия 😁
А соблюдение авторских прав - вообще задача непосильная 😁
а яка нам вигода в авторському праві на назву шампанське?
Ви щось маєте проти зернового спирту? Чи у вас принцип не мішати зерновий з виноградним? :lol:

а без змішування - ніяк? не працює? чи може так дешевше?
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 16:51

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:----------------------------
Сибарит
Увы. Первый полет был 37 лет тому назад. Разработка велась ещё раньше. Те мозги, как минимум, очень сильно постарели.
Не уверен, что сегодня у нас есть специалисты с таким опытом.
----------------------------
з тим немає, є з іншим... чи ви теж в таборі тих, хто вважає, що українці можуть лише в кедах по обмінках гарсати? :lol:

українці можуть не лише в кедах по обмінках гарсати.
Но для этого нужны условия.
Как минимум наличие предприятий и/или НИИ, где нужны мозги. За их неимением эти мозги уезжают за границу.
А вы и ещё некоторые доказываете, что мы не империя и нам промышленность не нужна.

P.s. Вы заинтересовались населением Германии. Посмотрите здесь - https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Germany. Довольно подробно и много данных. Исходя из этого, не думаю, что они будут сильно настаивать на выезде наших беженцев, особенно детей.

а оце ваша найбільша нахабна брехня. бо нам не потрібна важка промисловість, яка виробляє найбільші ракети в світі. а промисловість нам потрібна, й вона, й вона розвивається. бо я на відміну від вас саме в цій галузі й працюю - а ви чомусь з промисловістю розпрощалися ще в 90х роках...

так немає деяких секторів складної промисловості, в першу чергу електронної - але її просрало ще срср. а ми коли вона розвивалася, були в певній дупі, нам треба було побудувати базові речі, яких не було останні 70 років. ба більше, її немає й в половині європейських країн.

можна скиглити, як воно було гарно в 70х роках, яка зелена трава, та й взагалі як все стояло :lol: а можна будувати тут й зараз, а не розповідати, що це не можливо. "хто хоче, шукає можливості, хто не хоче шукає причини" - оце лозунг треба частіше нагадувати тутешнім зрадофілам 8)

ps й я так бачу з вашого допису, ви зрозуміли ЛАД, що в Німеччині далеко не монолітна нація.
Вьюнош, вы опять "не переходите на личности?
И занимаетесь "нахабною брехнею".
Вы регулярно во всех спорах доказывали, что нам промышленность не нужна, разве что пищевая и лёгкая. И никогда раньше этого не отрицали. Теперь оказывается, что вы всегда были за развитие промышленности? Так о чём вы со мной всё время спорили? А как пример развития промышленности приводили скрутку проводов. :)
В какой именно "цій галузі" вы працюєте?

Что вы там бачите, я не знаю, но о "монолитной нации" в Германии я ни слова не писал. Другой вопрос, что они стараются натурализовать иммигрантов. И наши беженцы лет через 10-20 будут считаться (и практически быть) немцами.
ЛАД
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 16:51

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:Окрім того заборонили додавання зернового спирту.

ось тут я підтримую євроінтеграційні процеси :)
можно пояснити чому? ) ну окрім власних харчових прєдпочтєній?
Banderlog
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 16:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:можно пояснити чому? ) ну окрім власних харчових прєдпочтєній?


хлібний спирт опоганює благородні напої. така ментальна установка :)
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 17:02

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Сибарит написав:----------------------------------------
Banderlog
ви правильно розумієте . Окрім того заборонили додавання зернового спирту.
-----------------------------
Ну да, запрет бодяжить - это трагедия 😁
А соблюдение авторских прав - вообще задача непосильная 😁
а яка нам вигода в авторському праві на назву шампанське?
Ви щось маєте проти зернового спирту? Чи у вас принцип не мішати зерновий з виноградним? :lol:

а без змішування - ніяк? не працює? чи може так дешевше?

Не специалист, но когда-то читал, что в наших условиях винограду не хватает жары, чтобы набрать нужную сахаристость. По-моему, такая же проблема у немцев.
ЛАД
