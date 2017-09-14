Сибарит написав:Ну да, запрет бодяжить - это трагедия 😁 А соблюдение авторских прав - вообще задача непосильная 😁
Я дуже далекий від технологій виробництва вина, але точно знаю що в ЄС заборонений імпорт вина / бренді зробленого із винограду купленого від приватних селян. Та і взагалі в них імпорт більшості продуктів, де походження сировини не контролюється, заборонений.
Shaman написав:й щось не чув про проблеми на Закарпатті.
Бо Ви далеко. Хоча саме виноробстві Закарпаття значно більшої шкоди нанесли рейдери Януковича, а потім Тищенка, але і ЄС теж робив свій вклад заборонами продавати нашу продукцію за тими рецептами "як є".
тобто причина - додавання спирту? цікаво. а як тоді має називатися напій зі спиртом?
тобто нам не забороняють виробляти, але ми не можемо постачати в ЄС? це ж трохи інше. будемо самі вживати - або продавати тим, в кого немає таких вимог. тому казати душать - це якесь перебільшення
Shaman написав:---------------------------- Сибарит Увы. Первый полет был 37 лет тому назад. Разработка велась ещё раньше. Те мозги, как минимум, очень сильно постарели. Не уверен, что сегодня у нас есть специалисты с таким опытом. ---------------------------- з тим немає, є з іншим... чи ви теж в таборі тих, хто вважає, що українці можуть лише в кедах по обмінках гарсати?
українці можуть не лише в кедах по обмінках гарсати. Но для этого нужны условия. Как минимум наличие предприятий и/или НИИ, где нужны мозги. За их неимением эти мозги уезжают за границу. А вы и ещё некоторые доказываете, что мы не империя и нам промышленность не нужна.
а оце ваша найбільша нахабна брехня. бо нам не потрібна важка промисловість, яка виробляє найбільші ракети в світі. а промисловість нам потрібна, й вона, й вона розвивається. бо я на відміну від вас саме в цій галузі й працюю - а ви чомусь з промисловістю розпрощалися ще в 90х роках...
так немає деяких секторів складної промисловості, в першу чергу електронної - але її просрало ще срср. а ми коли вона розвивалася, були в певній дупі, нам треба було побудувати базові речі, яких не було останні 70 років. ба більше, її немає й в половині європейських країн.
можна скиглити, як воно було гарно в 70х роках, яка зелена трава, та й взагалі як все стояло а можна будувати тут й зараз, а не розповідати, що це не можливо. "хто хоче, шукає можливості, хто не хоче шукає причини" - оце лозунг треба частіше нагадувати тутешнім зрадофілам
ps й я так бачу з вашого допису, ви зрозуміли ЛАД, що в Німеччині далеко не монолітна нація.
Вьюнош, вы опять "не переходите на личности? И занимаетесь "нахабною брехнею". Вы регулярно во всех спорах доказывали, что нам промышленность не нужна, разве что пищевая и лёгкая. И никогда раньше этого не отрицали. Теперь оказывается, что вы всегда были за развитие промышленности? Так о чём вы со мной всё время спорили? А как пример развития промышленности приводили скрутку проводов. В какой именно "цій галузі" вы працюєте?
Что вы там бачите, я не знаю, но о "монолитной нации" в Германии я ни слова не писал. Другой вопрос, что они стараются натурализовать иммигрантов. И наши беженцы лет через 10-20 будут считаться (и практически быть) немцами.
Сибарит написав:---------------------------------------- Banderlog ви правильно розумієте . Окрім того заборонили додавання зернового спирту. ----------------------------- Ну да, запрет бодяжить - это трагедия 😁 А соблюдение авторских прав - вообще задача непосильная 😁
а яка нам вигода в авторському праві на назву шампанське? Ви щось маєте проти зернового спирту? Чи у вас принцип не мішати зерновий з виноградним?
а без змішування - ніяк? не працює? чи може так дешевше?
Не специалист, но когда-то читал, что в наших условиях винограду не хватает жары, чтобы набрать нужную сахаристость. По-моему, такая же проблема у немцев.