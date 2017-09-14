Shaman написав:

Увы. Первый полет был 37 лет тому назад. Разработка велась ещё раньше. Те мозги, как минимум, очень сильно постарели.

Не уверен, что сегодня у нас есть специалисты с таким опытом.

з тим немає, є з іншим... чи ви теж в таборі тих, хто вважає, що українці можуть лише в кедах по обмінках гарсати?

українці можуть не лише в кедах по обмінках гарсати.

Но для этого нужны условия.

Как минимум наличие предприятий и/или НИИ, где нужны мозги. За их неимением эти мозги уезжают за границу.

А вы и ещё некоторые доказываете, что мы не империя и нам промышленность не нужна.



P.s. Вы заинтересовались населением Германии. Посмотрите здесь - https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Germany . Довольно подробно и много данных. Исходя из этого, не думаю, что они будут сильно настаивать на выезде наших беженцев, особенно детей.

а оце ваша найбільша нахабна брехня. бо нам не потрібна важка промисловість, яка виробляє найбільші ракети в світі. а промисловість нам потрібна, й вона, й вона розвивається. бо я на відміну від вас саме в цій галузі й працюю - а ви чомусь з промисловістю розпрощалися ще в 90х роках...так немає деяких секторів складної промисловості, в першу чергу електронної - але її просрало ще срср. а ми коли вона розвивалася, були в певній дупі, нам треба було побудувати базові речі, яких не було останні 70 років. ба більше, її немає й в половині європейських країн.можна скиглити, як воно було гарно в 70х роках, яка зелена трава, та й взагалі як все стоялоа можна будувати тут й зараз, а не розповідати, що це не можливо.- оце лозунг треба частіше нагадувати тутешнім зрадофіламps й я так бачу з вашого допису, ви зрозуміли, що в Німеччині далеко не монолітна нація.