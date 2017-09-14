thenewepic написав:

це саме розслідування, хоч воно вам може і не подобатись.треба Туреччині це сказати! А то вона не знає, що Чорне море теж спільне, тому одноосібно контролює та збирає плату за прохід через Босфор і Дарданелли.до речі, після анексії Криму, коли обидві сторони каналу опинились у фактичному володінні рф, цей договір як виконувався, так само "спільно" і без проблем? Чи "Если оно спільне, то вполне логично, что и канал к нему должен быть спільним" працює лише для України, а рф може не пускати українські кораблі, будувати міст, що обмежує висоту проходу і т.д.?та ні, принцип той самий. Чи ви не бачите? Просто Кучма тоді підписав офіційну "капітуляцію", а зараз влада на це не йде. Сподіваюсь, не "поки що".а може і не закрились би, або їх би просто замінили на російськомовні класи. Звідки ви знаєте?Чесно кажучи, я взагалі не розумію, навіщо в наш час віддавати дітей у російськомовні школи. За срср в таких школах в основному вчилися або діти військових/номенклатури, а бо ті діти, чиї батьки планували карʼєру дітей у москві. А зараз, при незалежній Україні, це для чого треба? Риторичне запитання.це одна із причин, 100%. Наскільки вагомий вплив саме цієї причини, я оцінювати не візьмусь. Але для роспропаганди на зовнішній світ цей фактор вагомий, що і доводять слова Віткоффа.я ознайомлювався, якраз щоб відповідати на роспропаганду про те, що "запрещают слово на русском сказать".не вірю. Покажіть протокол про штраф. Це більше схоже на байку із соцмереж.Всі оці "звільнення таксистів", що вірусилися останніми роками, це історії про те, що пасажир не хотів слухати або російську музику/радіо, або хотів, щоб таксист до нього говорив українською, а той відмовлявся. Якраз це і є порушенням закону і абсолютно логічно, бо в Україні громадянин не зобовʼязаний знати будь-яку мову, крім української, відповідно, у сфері обслуговування повинні працювати люди, що знають і говорять українською. Інші мови не заборонені, якщо і клієнт і продавець/таксист російськомовні, вони можуть між собою спілкуватися російською.Це в тому числі відповідь на репліку хантера.