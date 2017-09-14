RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15904159051590615907
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 19:56

  Banderlog написав: Нахіба воно треба?

Хотя бы для того, чтобы научиться решать возникшие проблемы в правовом поле, а не нахрапом. Именно это отличает цивилизованное общество от дикого.

Это ещё цветочки. Нас, в конце концов, заставят платить за софт, кино и музыку...
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9131
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6504 раз.
Подякували: 21696 раз.
 
Профіль
 
135
82
38
2
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 19:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:[quote="5909893:Faceless"]
.............
Неправда. Історія українського (в сенсі локального) виноробства налічує понад тисячу років насправді
Спорить не буду.
Но Украина большая. Крым, Одесса, Закарпатье - разные регионы с разными условиями.
Харківщина теж:)
Не слышал о винодельческих хозяйствах на Харьковщине.
Дома для себя делают. И вино, и всякие настойки из терна, шиповника и пр. Из яблок, вишни и терна сам делал.
Посмотрите предыдущий пост. Я там дописал.[/quote]
Богодухівський район, село Городнє, сімейна винарня в процесі отримання ліцензії
І взагалі можете почитати
https://vivat.com.ua/blog/interview-ann ... yanchenko/
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37003
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8273 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 20:27

Почему-то сегодня никто не пишет,что света стало больше.
Больше чем даже в прошлую субботу.
Подремонтировали, вчера и в новостях об этом писали.
Очень вовремя, а то народ духом падает.
Сколько бы Трамп не угрожал холодной зимой- а как только света станет больше, тут же вырастет индекс потужности и незламности.
Ну,как говорится, дай бог! Февраль главное народу пройти.
Переживаю.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1022
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 20:32

  Господар Вельзевула написав:Почему-то сегодня никто не пишет,что света стало больше.
Больше чем даже в прошлую субботу.
Подремонтировали, вчера и в новостях об этом писали.
Очень вовремя, а то народ духом падает.
Сколько бы Трамп не угрожал холодной зимой- а как только света станет больше, тут же вырастет индекс потужности и незламности.
Ну,как говорится, дай бог! Февраль главное народу пройти.
Переживаю.

Ничего не больше, а погода стала теплее.
Рабочие 3 часа сегодня работали. И всё. У них спроси, услышишь в ответ трехэтажные маты. Люди 4 дня ездят по 3 часа играются с тем, что делается за 1 день
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5718
З нами з: 17.12.22
Подякував: 203 раз.
Подякували: 465 раз.
 
Профіль
 
3
1
2
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 20:33

  Дюрі-бачі написав:
  АндрейМ написав:У Зеленского уже и не скрывают, что никто границы для мужчин открывать не будет. Они, наверное, жалеют, что открыли границы для молодых, не ожидая, что так много уедут.

Не відкриють вони - відкриють інші.

Другие не откроют, потому что рулят сейчас люди с автоматами.
Бывшая говорит в Ирландию поехал поток молодёжи.
Ну и правильно.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5718
З нами з: 17.12.22
Подякував: 203 раз.
Подякували: 465 раз.
 
Профіль
 
3
1
2
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 20:35

  Сибарит написав:
  Banderlog написав: Нахіба воно треба?

Хотя бы для того, чтобы научиться решать возникшие проблемы в правовом поле, а не нахрапом. Именно это отличает цивилизованное общество от дикого.

Это ещё цветочки. Нас, в конце концов, заставят платить за софт, кино и музыку...

Воруют как никто в мире, а вы про оплату какого-то софта пишете
Воруют бабки даже с защиты энергетики. И никто в мире не может заставить этого не делать
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5718
З нами з: 17.12.22
Подякував: 203 раз.
Подякували: 465 раз.
 
Профіль
 
3
1
2
  #<1 ... 15904159051590615907
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 157443
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 353468
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1044962
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.