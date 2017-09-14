RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 19:56

  Banderlog написав: Нахіба воно треба?

Хотя бы для того, чтобы научиться решать возникшие проблемы в правовом поле, а не нахрапом. Именно это отличает цивилизованное общество от дикого.

Это ещё цветочки. Нас, в конце концов, заставят платить за софт, кино и музыку...
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 19:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:[quote="5909893:Faceless"]
.............
Неправда. Історія українського (в сенсі локального) виноробства налічує понад тисячу років насправді
Спорить не буду.
Но Украина большая. Крым, Одесса, Закарпатье - разные регионы с разными условиями.
Харківщина теж:)
Не слышал о винодельческих хозяйствах на Харьковщине.
Дома для себя делают. И вино, и всякие настойки из терна, шиповника и пр. Из яблок, вишни и терна сам делал.
Посмотрите предыдущий пост. Я там дописал.[/quote]
Богодухівський район, село Городнє, сімейна винарня в процесі отримання ліцензії
І взагалі можете почитати
https://vivat.com.ua/blog/interview-ann ... yanchenko/
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 20:27

Почему-то сегодня никто не пишет,что света стало больше.
Больше чем даже в прошлую субботу.
Подремонтировали, вчера и в новостях об этом писали.
Очень вовремя, а то народ духом падает.
Сколько бы Трамп не угрожал холодной зимой- а как только света станет больше, тут же вырастет индекс потужности и незламности.
Ну,как говорится, дай бог! Февраль главное народу пройти.
Переживаю.
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 20:47

  Господар Вельзевула написав:Почему-то сегодня никто не пишет,что света стало больше.
Больше чем даже в прошлую субботу.
Подремонтировали, вчера и в новостях об этом писали.
Очень вовремя, а то народ духом падает.
Сколько бы Трамп не угрожал холодной зимой- а как только света станет больше, тут же вырастет индекс потужности и незламности.
Ну,как говорится, дай бог! Февраль главное народу пройти.
Переживаю.

Сонячна генерація трохи сьогодні допомогла. У мене 2/2
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 21:04

  Faceless написав:
ЛАД написав:.............
Не слышал о винодельческих хозяйствах на Харьковщине.
Дома для себя делают. И вино, и всякие настойки из терна, шиповника и пр. Из яблок, вишни и терна сам делал.
Посмотрите предыдущий пост. Я там дописал.

Богодухівський район, село Городнє, сімейна винарня в процесі отримання ліцензії
І взагалі можете почитати
https://vivat.com.ua/blog/interview-ann ... yanchenko/

Винарню гугл не находит.
Интервью прочитал. Спасибо. Но информации там мало и не противоречит тому, что я написал. Надо будет поинтересоваться её книгой.
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 21:09

  Господар Вельзевула написав:Почему-то сегодня никто не пишет,что света стало больше.
Больше чем даже в прошлую субботу.
Подремонтировали, вчера и в новостях об этом писали.

Так, було в новинах. Сьогодні за графіком мали вимкнути світло з 15-00 до 22-00. По факту його не було з 15-00 до 19-00.
  Господар Вельзевула написав: Февраль главное народу пройти.

Це залежить від скаженого сусіда. Ї-нутим нема спокою (с).
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 21:09

  whois2010 написав:.........
Сонячна генерація трохи сьогодні допомогла. У мене 2/2
Это как - 2 часа ээ есть, 2 часа нет?
Посты Бетона о 3 часах как-то быстро исчезли.
Странно, у нас график есть, но отключений, тьфу-тьфу, нет.
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 21:14

  Сибарит написав:
  Banderlog написав: Нахіба воно треба?

Хотя бы для того, чтобы научиться решать возникшие проблемы в правовом поле, а не нахрапом. Именно это отличает цивилизованное общество от дикого.

Это ещё цветочки. Нас, в конце концов, заставят платить за софт, кино и музыку...
а за воздух їм не заплатити ?)
От у вас і доводи. Ми викорчували виноградники заради прибутків європейців а ви кажете що це плата за цивілізацію)
мож ну її? Ту цивілізацію? Є підозра що гра по цивілізованим правилам тільки до часу поки партнерам вигідно.
Памятаєте скільки шуму було при вступі україни в вто? Ну і? Який результат? Які ринки в світі ми завоювали дякуючи вто?
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 21:18

  Banderlog написав:
  Сибарит написав:
  Banderlog написав: Нахіба воно треба?

Хотя бы для того, чтобы научиться решать возникшие проблемы в правовом поле, а не нахрапом. Именно это отличает цивилизованное общество от дикого.

Это ещё цветочки. Нас, в конце концов, заставят платить за софт, кино и музыку...
а за воздух їм не заплатити ?)
Ще Томас потрібно мати щоб церквою називатися, а не філіалом рпц чи взагалі сектою скрепоносців :D
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 21:24

Думка з ТГ

"Заходжу в Твіттер, а там повна вакханалія. Уся стрічка в бравурних заявах американських конгресменів та членів палати лордів Великої Британії. Депутатів Європарламенту, кардиналів Римської курії, масонів 88 левелу та ще Бог знає кого.

Усі волають в один голос — Україні не можна підписувати угоду, бо це призведе до війни у Європі. Хочеться спитати: пацани, а що з ї балом? Це ж часом не ви не дали Україні далекобійної і технологічної зброї? Не ви ж ставили постійні заборони та купляли російську сировину? Ні?

Тепер хочете, щоб ми нічого не підписували? Окей. Тоді надсилайте свої війська в Україну прямо зараз. Усе дуже просто: або ви збираєте свою раму і боретесь з орками разом з нами на території України. Або залишаєтесь з ними сам на сам де-небудь в Балтії чи Скандинавії."
