RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15905159061590715908
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 21:29

  d44 написав:
  Banderlog написав:а за воздух їм не заплатити ?)
Ще Томас потрібно мати щоб церквою називатися, а не філіалом рпц чи взагалі сектою скрепоносців :D

Та називайте як хочете) все одно в упц церкви повні, а пцу розшифровується як пусті церкви України :lol:
Можно кожен спор не зводити до ваших гонінь церкви?
Давайте далі про виноробство. Паньство не хоче порівняти виробництво вина при клятих комуністах і зараз? Бо шото всі точно знають що комуняки вирубали виноградники :lol: але цифри нам не цікаві?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4016
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 21:32

  Сибарит написав:
  Banderlog написав: Нахіба воно треба?

Хотя бы для того, чтобы научиться решать возникшие проблемы в правовом поле, а не нахрапом. Именно это отличает цивилизованное общество от дикого.

Это ещё цветочки. Нас, в конце концов, заставят платить за софт, кино и музыку...

руське серце такого не витримає :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10579
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1679 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 21:46

  fler написав:"Заходжу в Твіттер, а там повна вакханалія. Уся стрічка в бравурних заявах американських конгресменів та членів палати лордів Великої Британії. Депутатів Європарламенту, кардиналів Римської курії, масонів 88 левелу та ще Бог знає кого.

Усі волають в один голос — Україні не можна підписувати угоду, бо це призведе до війни у Європі. Хочеться спитати: пацани, а що з ї балом? Це ж часом не ви не дали Україні далекобійної і технологічної зброї? Не ви ж ставили постійні заборони та купляли російську сировину? Ні?

Тепер хочете, щоб ми нічого не підписували? Окей. Тоді надсилайте свої війська в Україну прямо зараз. Усе дуже просто: або ви збираєте свою раму і боретесь з орками разом з нами на території України. Або залишаєтесь з ними сам на сам де-небудь в Балтії чи Скандинавії."

не по методичці рєчєтє
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41536
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 21:47

включаєм логіку

  Shaman написав:
  Сибарит написав:
  Banderlog написав: Нахіба воно треба?

Хотя бы для того, чтобы научиться решать возникшие проблемы в правовом поле, а не нахрапом. Именно это отличает цивилизованное общество от дикого.

Это ещё цветочки. Нас, в конце концов, заставят платить за софт, кино и музыку...

руське серце такого не витримає :lol:

російськомовний контент безплатний, далі включаєм логіку і робим висновок що вибере пересічений
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41536
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 21:53

  fler написав:"Заходжу в Твіттер, а там повна вакханалія. Уся стрічка в бравурних заявах американських конгресменів та членів палати лордів Великої Британії. Депутатів Європарламенту, кардиналів Римської курії, масонів 88 левелу та ще Бог знає кого.

Усі волають в один голос — Україні не можна підписувати угоду, бо це призведе до війни у Європі. Хочеться спитати: пацани, а що з ї балом? Це ж часом не ви не дали Україні далекобійної і технологічної зброї? Не ви ж ставили постійні заборони та купляли російську сировину? Ні?

Тепер хочете, щоб ми нічого не підписували? Окей. Тоді надсилайте свої війська в Україну прямо зараз. Усе дуже просто: або ви збираєте свою раму і боретесь з орками разом з нами на території України. Або залишаєтесь з ними сам на сам де-небудь в Балтії чи Скандинавії."

Це ж якась росЫйська агітація...
Треба про правильний та зовсім не сортовий закон про мобілізацію писати.
Про ІПСО з бусіками
Що трапилось?
UA
 
Повідомлень: 9907
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 2369 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 21:57

  flyman написав:не по методичці рєчєтє

Дик у шефа проблеми.
Можливо жалування затримують.
UA
 
Повідомлень: 9907
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 2369 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 21:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:пояснюю - я кажу про те, що не Раша може щось вимагати від інших з приводу вивчення мов. зі своєю політикою, коли Раша намагається взагалі прибрати вивчення інших мов, окрім руської, вони мають заткнути пельку й не виступати.
Задайте парторгу кілька питань
1 Скільки було українських шкіл в Криму в 1959 ?, в 2012 ? в 2022?
2 Скільки було російських шкіл в Харкові в ті самі роки...
Особливу увагу варто звернути на період від 2013... , бо захоплення Криму показало що роССія агресор і тому потрібно захищатись від роССійського впливу більш активно..
Саме тому наш парторг чомусь хоче вести відлік від 2022 а не від 2013..

ПС
1959 рік я взяв тому , що українці становлячи 30+% населення Криму в той момент , мали всього 0,4% шкіл з українською мовою навчання.
Нагадаю
З 1959 року - Крим це Україна.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27346
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 22:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

С 69го
До этого там мамонты бегали
По портвейн в Массандру
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5487
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 22:06

  барабашов написав:С 69го
До этого там мамонты бегали
По портвейн в Массандру

Випустили
Буде гадити всюди
Терпіння всім, ми ж не мусульмани, свиней любимо
Hotab
 
Повідомлень: 17223
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2541 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 22:06

  budivelnik написав:ПС
1959 рік я взяв тому , що українці становлячи 30+% населення Криму в той момент , мали всього 0,4% шкіл з українською мовою навчання.
Нагадаю
З 1959 року - Крим це Україна.

Коли я вчився в школі, на район міста Києва з населенням 400 000 була одна українська школа.
UA
 
Повідомлень: 9907
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 2369 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
  #<1 ... 15905159061590715908
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 157526
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 353543
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1045035
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.