Бетон написав: На майдане я думал иначе, но сейчас есть сомнение, что без денег гідність может и потерпеть
на майдані не говорили, що через гідність і європейський вибір будуть економічні втрати. Про компенсації за євроасоціацію говорив тільки яник і з нього всі ржали. Зара витрати які європа не хотіла вкладати в економіку україни порівняно з тим скільки вони вбухали в війну смішні.
Разница только в том что вкладывая в экономику Украины они растят себе конкурента, а вкладывая в войну они наоборот конкурента Россию ослабляют
Як все запущено.... А чому ж тоді - ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ? А чому педерація вгатила вже сотні мільярдів+ отримала санкцій ще на сотні щоб нас приєднати?
Відповідь же на поверхні.. 1 Ми будемо жити за те що САМІ собі заробимо 2 Єдиний ринок дозволяє зосередитись на тому що в нас краще виходить і купувати те що краще виходить в інших(перед цим на ту суму на яку збираємось купити -продати свого)
Тому Перерозподілити ринок-наш вхід в ЄС - може Змінити ринок на нашу користь - ні...
Shaman написав:пояснюю - я кажу про те, що не Раша може щось вимагати від інших з приводу вивчення мов. зі своєю політикою, коли Раша намагається взагалі прибрати вивчення інших мов, окрім руської, вони мають заткнути пельку й не виступати.
...... ПС 1959 рік я взяв тому , що українці становлячи 30+% населення Криму в той момент , мали всього 0,4% шкіл з українською мовою навчання. Нагадаю З 1959 року - Крим це Україна.
А зачем они там нужны были? 🤔
Рідна мова населення Кримської області УРСР за результатами перепису 1959 року.[21] рідна мова чисельність частка російська 1038 100 86,4 % українська 141 700 11,8 %
Мне нравится, что люди, которые больше всего ненавидят коммунизм, больше всех ратуют за методы коммунистов. Причём, не 60-х-80-х годов, а 33-37. Главное - результат. Зачем ждать, пока родители захотят отдать детей не в украино-, а в русскоязычные школы? Можно сделать легко и просто - ликвидировать эти самые русскоязычные школы. Ющенко был всё-таки умнее. Помню, он предлагал в Крыму, где было совсем плохо с украинскими школами, создавать лицеи, хорошо их оборудовать, найти для них хороших преподавателей, чтобы родители стремились отдавать детей именно в эти школы. Но на это денег или желания не нашлось, проще заставить. Ну и как же обойтись без лжи. В Крыму в 1959 население было 1.201.517 человек, из них русских - 858.273 или 71,43 %, украинцев - 267.659 или 22,28 %, а не 30+%. Причём % украинцев рос и в 1979 составил 25,63 %,после этого оставался примерно стабильным - а 1989 25,75 %. Хотя в 1939 было всего 13,68 % (154.123 из 1.126.429). Давайте тыкать РФ отсутствием украинских школ и требовать их открытия, не спрашивая украинцев, которые там живут, нужны ли им эти школы, отдадут ли в них своих детей.
ЛАД написав:Ну и как же обойтись без лжи. В Крыму в 1959 население было 1.201.517 человек, из них русских - 858.273 или 71,43 %, украинцев - 267.659 или 22,28 %, а не 30+%.
Ой, боюсь забрехався.... на цілих 7,72% мене зловили... От тільки по суті Чогось парторг так і не написав-а СКІЛЬКИ у відсотках було УКРАЇНСЬКИХ шкіл в Криму в 1959 році... Може тому що цифра точно не 22,28%.. і навіть не 2,28% а менша... може тому ТИ закцентував на одному і промовчав по суті. То хто з нас БРЕХЛО ?
ЛАД написав: чтобы родители стремились отдавать детей именно в эти школы.
то як Поясниш то чому ж москалі не створювали українські школи щоб батьки СТРЕМИЛИСЬ ?....
ЛАД написав:не спрашивая украинцев, которые там живут, нужны ли им эти школы
так москалі так і роблять закрили в криму 17 останніх шкіл, не залишили жодної.. + за українську мову тягнуть в підвал... от і виходить Спроса нет поєтому и не привозим....
Хотя бы для того, чтобы научиться решать возникшие проблемы в правовом поле, а не нахрапом. Именно это отличает цивилизованное общество от дикого.
Это ещё цветочки. Нас, в конце концов, заставят платить за софт, кино и музыку...
руське серце такого не витримає
та платіть за шо хочете) треба було одразу на майдані кричати що хочете за все платити європейську ціну і угробити власне виробництво от вина до літака мрія. Це ж надо було такі сприятливі умови створити щоб олігархи переносили виробництво з україни в єропу борцуни за гідність мову й віру