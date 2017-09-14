RSS
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 22:20

  katso написав:
  Banderlog написав:
  Бетон написав:
На майдане я думал иначе, но сейчас есть сомнение, что без денег гідність может и потерпеть
на майдані не говорили, що через гідність і європейський вибір будуть економічні втрати.
Про компенсації за євроасоціацію говорив тільки яник і з нього всі ржали.
Зара витрати які європа не хотіла вкладати в економіку україни порівняно з тим скільки вони вбухали в війну смішні.
Разница только в том что вкладывая в экономику Украины они растят себе конкурента, а вкладывая в войну они наоборот конкурента Россию ослабляют
Як все запущено....
А чому ж тоді - ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ?
А чому педерація вгатила вже сотні мільярдів+ отримала санкцій ще на сотні щоб нас приєднати?

Відповідь же на поверхні..
1 Ми будемо жити за те що САМІ собі заробимо
2 Єдиний ринок дозволяє зосередитись на тому що в нас краще виходить і купувати те що краще виходить в інших(перед цим на ту суму на яку збираємось купити -продати свого)

Тому
Перерозподілити ринок-наш вхід в ЄС - може
Змінити ринок на нашу користь - ні...
1
1
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 22:21

  UA написав:
  budivelnik написав:ПС
1959 рік я взяв тому , що українці становлячи 30+% населення Криму в той момент , мали всього 0,4% шкіл з українською мовою навчання.
Нагадаю
З 1959 року - Крим це Україна.
Коли я вчився в школі, на район міста Києва з населенням 400 000 була одна українська школа.
Так це ж ДИСКРИМІНАЦІЯ роССійськомовних... ціла ОДНА українська школа.....
1
1
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 22:34

  budivelnik написав:
  Shaman написав:пояснюю - я кажу про те, що не Раша може щось вимагати від інших з приводу вивчення мов. зі своєю політикою, коли Раша намагається взагалі прибрати вивчення інших мов, окрім руської, вони мають заткнути пельку й не виступати.

......
ПС
1959 рік я взяв тому , що українці становлячи 30+% населення Криму в той момент , мали всього 0,4% шкіл з українською мовою навчання.
Нагадаю
З 1959 року - Крим це Україна.

А зачем они там нужны были? 🤔
Рідна мова населення Кримської області УРСР за результатами перепису 1959 року.[21]
рідна мова чисельність частка
російська 1038 100 86,4 %
українська 141 700 11,8 %
2
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 22:41

Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 22:53

Мне нравится, что люди, которые больше всего ненавидят коммунизм, больше всех ратуют за методы коммунистов.
Причём, не 60-х-80-х годов, а 33-37.
Главное - результат.
Зачем ждать, пока родители захотят отдать детей не в украино-, а в русскоязычные школы?
Можно сделать легко и просто - ликвидировать эти самые русскоязычные школы.
Ющенко был всё-таки умнее. Помню, он предлагал в Крыму, где было совсем плохо с украинскими школами, создавать лицеи, хорошо их оборудовать, найти для них хороших преподавателей, чтобы родители стремились отдавать детей именно в эти школы. Но на это денег или желания не нашлось, проще заставить.
Ну и как же обойтись без лжи.
В Крыму в 1959 население было 1.201.517 человек, из них русских - 858.273 или 71,43 %, украинцев - 267.659 или 22,28 %, а не 30+%. Причём % украинцев рос и в 1979 составил 25,63 %,после этого оставался примерно стабильным - а 1989 25,75 %. Хотя в 1939 было всего 13,68 % (154.123 из 1.126.429). Давайте тыкать РФ отсутствием украинских школ и требовать их открытия, не спрашивая украинцев, которые там живут, нужны ли им эти школы, отдадут ли в них своих детей.
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Ну и как же обойтись без лжи.
В Крыму в 1959 население было 1.201.517 человек, из них русских - 858.273 или 71,43 %, украинцев - 267.659 или 22,28 %, а не 30+%.
Ой, боюсь забрехався....
на цілих 7,72% мене зловили...
От тільки по суті
Чогось парторг так і не написав-а СКІЛЬКИ у відсотках було УКРАЇНСЬКИХ шкіл в Криму в 1959 році...
Може тому що цифра точно не 22,28%.. і навіть не 2,28% а менша...
може тому ТИ закцентував на одному і промовчав по суті.
То хто з нас БРЕХЛО ?
  ЛАД написав: чтобы родители стремились отдавать детей именно в эти школы.
то як
Поясниш
то чому ж москалі не створювали українські школи щоб батьки СТРЕМИЛИСЬ ?....
  ЛАД написав:не спрашивая украинцев, которые там живут, нужны ли им эти школы
так москалі так і роблять
закрили в криму 17 останніх шкіл, не залишили жодної..
+ за українську мову тягнуть в підвал...
от і виходить
Спроса нет поєтому и не привозим....
  Shaman написав:
  Сибарит написав:
  Banderlog написав: Нахіба воно треба?

Хотя бы для того, чтобы научиться решать возникшие проблемы в правовом поле, а не нахрапом. Именно это отличает цивилизованное общество от дикого.

Это ещё цветочки. Нас, в конце концов, заставят платить за софт, кино и музыку...

руське серце такого не витримає :lol:
та платіть за шо хочете) треба було одразу на майдані кричати що хочете за все платити європейську ціну і угробити власне виробництво от вина до літака мрія. Це ж надо було такі сприятливі умови створити щоб олігархи переносили виробництво з україни в єропу :wink: борцуни за гідність мову й віру :lol:
  UA написав:
  budivelnik написав:ПС
1959 рік я взяв тому , що українці становлячи 30+% населення Криму в той момент , мали всього 0,4% шкіл з українською мовою навчання.
Нагадаю
З 1959 року - Крим це Україна.

Коли я вчився в школі, на район міста Києва з населенням 400 000 була одна українська школа.
Це в якому році?
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Ну и как же обойтись без лжи.
В Крыму в 1959 население было 1.201.517 человек, из них русских - 858.273 или 71,43 %, украинцев - 267.659 или 22,28 %, а не 30+%.
СКІЛЬКИ у відсотках було УКРАЇНСЬКИХ шкіл в Криму в 1959 році...
Може тому що цифра точно не 22,28%..

Так сколько было-то?
  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Ну и как же обойтись без лжи.
В Крыму в 1959 население было 1.201.517 человек, из них русских - 858.273 или 71,43 %, украинцев - 267.659 или 22,28 %, а не 30+%.
СКІЛЬКИ у відсотках було УКРАЇНСЬКИХ шкіл в Криму в 1959 році...
Може тому що цифра точно не 22,28%..
Так сколько было-то?
Це до парторга
це він шукає маковинку в чужому оці-в той час коли в нього колоди....
https://zpu.kr.ua/suspilstvo/22357-rusyfikatsiia-krymu
У 1959/1960 навчальному році з 1089 загальноосвітніх шкіл українських було лише 3

3/1089=0,275%
Це все що треба знати про москалів і раССейський мІр
