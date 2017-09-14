|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 22 лис, 2025 23:31
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 5262
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 22 лис, 2025 23:31
Цитата по ссылке:
Українці швидко перетворювалися на «русских» ще й тому, що «русским» бути було «престижніше» ніж українцем.
........
Станом на 2008 рік єдиною регулярною українськомовною газетою Криму була «Кримська світлиця». 26 червня 2009 року мені довелося взяти участь у міжнародній конференції «Чорноморський регіон в загальноєвропейському безпековому просторі: сучасність та перспективи». Вдалося трошки походити по Севастополі. В одному із кіосків я попросив продати мені будь-яку газету українською мовою, але таких не виявилося. На моє запитання – чи є в Криму якісь україномовні газети, кіоскерка відповіла: «Нет и они нам не нужны. Нам достаточно русскоязычных газет»
Это кто виноват? Запрещали? Заставляли?
Путин виноват?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37599
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5376 раз.
- Подякували: 4877 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 22 лис, 2025 23:36
ЛАД написав:
Это кто виноват? Запрещали? Заставляли?
Путин виноват?
Та звичайно що самі....
Просто пушкіна начитались і давай громити українські школи....
Дятел - не мерегуй ня....
Як в цього дурня все зручно...
Виявляється що 37% населення, на перепису вказували що вони НЕ РАССЕЯНЄ...
але при цьому відмовлялись вчитись в школах з викладанням на мові їх нації... і тому таких шкіл було ВСЬОГО 3,7%....
Дядя- ти дебіл кінчений... але навіщо щоб про це всі знали?
невже москальські 30 срібляників тобі настільки потрібні
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27354
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 3000 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Суб 22 лис, 2025 23:39
ЛАД написав:
Расследование" по номерам жетонов, авторы которого сами отмечают ненадёжность показателя
треба дочекатись публікації офіційної інформації, бо я бачу, інші джерела завжди будуть "ненадійні", ок.
ЛАД написав:
После аннексии Крыма оба берега пролива стали российскими. Это юридически незаконно, но это факт. А сегодня мы уже вообще лишились Азова
питання саме в формальній законності? Якби український уряд під дулом пістолета заставили офіційно визнати Крим російським, для вас питання Криму стало б вирішеним - він російський і завжди таким був, бо Україна визнала це (хоч і під примусом)?
ЛАД написав:
Сколько ж это "військових/номенклатури" и родителей, которые "планували карʼєру дітей у москві", было в 1,5-млн Харькове?
так, маю погодитись, що у Харкові та інших сильно зросійщених містах російськомовні школи використовувались і іншими категоріями населення. Але питання залишається - навіщо віддавати свою дитину у російськомовну школу за незалежної України? Ви не думали, що зменшення кількості таких шкіл саме є наслідком того, що батьки почали задумуватися над цим питанням? І події 2014 року могли їх спонукати до цього? Ну і влада теж десь могла якоюсь мірою підштовхнути до конкретного варіанту (але якщо вам відомі випадки саме примусового переводу, коли більшість батьків проти, то прошу їх сюди представити).
ЛАД написав:
Можете считать, что это всё "байки із соцмереж"
якщо це не байки, ви ж зможете привести як доказ який-небудь приклад випадку штрафу за звертання російською до покупця, який сам розмовляв російською? По ідеї, такий випадок мав викликати резонанс, як мінімум локальний.
_hunter написав:
По _новому_ закону - стали повынни. Раньше "почему-то" были не повынни
а в чому проблема? Так, повинні. Українець в Україні не зобовʼязаний вчити іншу мову, крім української, щоб купити хліба в магазині або проїхати на таксі. В сфері обслуговування - будьте ласкаві знати державну мову. Все ж таки, три десятки років минуло, як вона державна.
Поправте, якщо я не правий, але ви зараз не в Україні знаходитесь? У країні вашого перебування чи може таксист не відповідати державною мовою на запитання пасажира? І це буде нормально, ліцензію у нього не заберуть?
-
thenewepic
-
-
- Повідомлень: 359
- З нами з: 03.09.22
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 22 лис, 2025 23:42
budivelnik
Дядя- ти дебіл кінчений.
И об этом уже все знают.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37599
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5376 раз.
- Подякували: 4877 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 22 лис, 2025 23:42
ЛАД
Это кто виноват? Запрещали? Заставляли?
Путин виноват?
Невідомо. Може ви знаєте..
1998 рік. Я лейтенантом прибуваю на Більбек
Всюди «русское радіо», весь контент по ТБ російський . Парад флоту - як навмисно. Крейсери від РФ, димні дизелі маленькі від України,
Авіація РФ літає щодня. Польоти на більбеку - раз на пів року і то лише «старики».
В одних школах вчаться діти моряків ЧФ і ВМСУ, зарплата на аналогічних посадах відрізняється втричі, діти це все знають
Моя дружина з Чернігова, подивившись на це все стала майже кацапкою. Виїхали через кілька років з Криму, зняли з себе це марево.
Але ж багато хто не зняли. Барабан в Дніпрі, який старший на якусь трійку років, не тільки не зняв, але і.,,
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17226
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 2541 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Суб 22 лис, 2025 23:47
муму взяв Купянськ, а5
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41538
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2869 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|157606
|
|
|1493
|353623
|
|
|6076
|1045125
|
|