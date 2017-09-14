Hotab написав:Всюди «русское радіо», весь контент по ТБ російський.
Вы всё верно описали. Так и было. В Крыму из-за росс. военной базы особенно. Но это делалось не силой. И кто виноват, что было такое соотношение полётов и зарплат?
Це квінтесценція кацапізму. Коли воно якось "само" йде так, як їм подобається, то "ніякого насильства" і "люди самі вирішують, як їм краще", а от коли раптом люди вирішують інакше і починають хотіти не того, чого хочуть від них кацапи, то міттєво стають нацистами і фашистами, яких треба треба від нацизму лікувати килимовими бомбардуваннями. Мерзота. Хоча я вже це казав.
А вообще удивляет. Война. Очень тяжёлая ситуация. Решается судьба страны. Причём на долгие годы. А патриоты страдают чепухой и вспоминают более или менее давнюю историю и всякую чушь, которая сегодня имеет очень небольшое значение. Если вообще имеет. А вот, что, например, важно сегодня.
Все большее распространение в Силах обороны приобретает явление, когда бойцы находятся непрерывно на передовых позициях по 200-300 дней. И хуже всего, что далеко не всегда этот срок заканчивается возвращением в тыл. Об этом в своем Телеграм-блоге пишет старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс".
Он отмечает, что не так давно - всего полгода назад - резонансными были случаи, когда кто-то непрерывно не мог выйти с передовых позиций в течение 60-70 дней.
"Теперь же выстреливают случаи по 470 дней на позиции и тд... как будто уже и 200-300 дней по сравнению с этим перестают быть фантастическими. Печальное в таких историях то, что были, есть и будут случаи, когда бойцы сидят на позиции сотни дней и в результате даже не могут дождаться своего выхода и в результате просто погибают в боях; таких ситуаций гораздо больше, чем успешных выходов", - пишет офицер.
"Ситуация очень сложная; мы действительно истощены на этом году войны, но мы принимаем все меры для усиления наших подразделений и обучения наших людей. (...) Недостаточность ресурсов всегда является критической проблемой", - заявил он. (начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов) .......В этом контексте глава украинского Генштаба прокомментировал распространенное на Западе мнение, что Украина проигрывает войну.
"Мы уже много лет находимся в состоянии войны; мы ежедневно теряем людей, мы теряем ресурсы, мы теряем города и села. Это истощает силы людей. И ощущается заметное истощение. ..... Путин не ограничится Украиной"
"Оперативно-стратегическая обстановка остается сложной. Противник продолжает наносить удары по населенным пунктам Украины, объектам энергетической инфраструктуры и усиливает наступательные действия вдоль линии соприкосновения", - сообщил Главнокомандующий ВСУ.
ЛАД написав:Если для вас информация от Коордштаба, которые озвучил Усов" и подтверждённые данными украинской разведки, не официальные, то будем ждать
Україна не може надати офіційні дані по мобілізації на контрольованих рф територіях просто за визначенням. Тому що не вона проводить цю мобілізацію. Те саме правило працює і в іншу сторону. Тут треба чекати офіційного оприлюднення (не факт, що поточний режим взагалі покаже істинні дані, проте може будуть якісь витоки або числа можна буде вирахувати з інших офіційних даних).
ЛАД написав:Нет в мире каких-то "вечных" и "естественных" границ
я нічого не казав про вічні кордони. Задав просте запитання, на яке не отримав від вас відповіді, зате отримав розповідь про грецький та турецький Крим. Це теж улюблений прийом пропаганди - переводити тему.
ЛАД написав:То что в Европе 80 лет они неизменны это, скорее, исключение из правил, которое обеспечивалось балансом сил
тільки в Європі? У Північній Америці, Південній Америці, Азії чи Африці постійно відбувається силовий переділ кордонів держав?
ЛАД написав:О границах между Арменией и Азербайджаном вы тоже не пропустили, совсем свежие события
де-юре кордон між Вірменією та Азербайджаном не змінився. Де-факто Вірменія втратила територію, яку і так ніхто не визнанавав як вірменську.
ЛАД написав:Вопрос о родном языке можно обсуждать долго
можна. І те, як за рос.імперії/срср "рідна мова" ставала "родным языком". Часто в межах одного покоління. Чого далеко ходити - рідний брат моєї бабусі народився і дитинство провів в селі на межі Чернігівської і Полтавської областей в україномовній сімʼї. Молодим застала його війна. Після війни працював до самої пенсії в Києві на заводі Арсенал. Так от що цікаво - вже на пенсії, за незалежної України (в нульових) коли гостював у сестри, розмовляв з нами (україномовними родичами) виключно російською. І діти його розмовляли російською. Поміркувати, чому так сталося, кожен може сам.
ЛАД написав:не смешите мои тапочки. Их кто-то спрашивал?
я думаю, більшості просто однаково. Інакше були б активні спроби зберегти мовний профіль школи.
А вот свежие заголовки с УНИАН: "01:32 Россияне атаковали Днепр, пылает многоэтажка, - ОВА" "22:07 Россияне обстреляли Запорожье: есть раненые и разрушения (фото)" "22:38 В Нидерландах открыли огонь по дронам над военной базой, - Reuters" (не сбили)
ЛАД написав:И Украине надо было очень много сделать, чтобы крымчане чувствовали Украину родиной. К сожалению, не сделали. А порой наоборот. Майдан и угрозы Правого сектора о "поездах дружбы" тоже не сработали положительно для укрепления этой самой дружбы.
ви знову говорите словами московської пропаганди. Звинувачуєте жертву. Історії про "поїзди дружби" роздувала сама росія через свої змі.
ЛАД написав:Я уж не говорю о наших политиканах, которые практически на каждых выборах возбуждали национальный вопрос и вместо укрепления единства Украины способствовали её расколу.
Хто придумав історію про "три сорти українців"? Памʼятаєте, чи нагадати?
Т.е. вы ждёте официальных данных от РФ? Ждите и дальше.
Если вы не поняли ответ на своё "просте запитання", то это ваши проблемы.
А не відбувається?
Вам де-факто мало?
Хороший ответ. Міркуйте. Но точно ему не запретили разговаривать по-украински под дулом пистолета. Тем более, когда он на пенсии приезжал гостювати у сестри.
ЛАД написав:Смешной вы. Объяснять не буду
аргументовано. Як і завжди у вас.
Всё понятно. Самостоятельно подумать не хотите. Точнее, нравится Ваньку валять. "були б активні спроби" повеселило. Дальше продолжайте без меня.
