зараз я попрошу конкретних прикладів, а замість них у відповідь буде "если вы не поняли ответ, то это ваши проблемы". Це ваш стиль, і він незмінний протягом років, я зрозумів.де-факто це відновлення територіальної цілісності, це якби Україна повернула Крим. Це не те саме, що незаконно віджати чиюсь територію.Або навіть "типу законно" - я не можу пригадати де у світі в останні десятиліття одна країна забирала якусь міжнародно визнану до того територію іншої. Була спроба у Саддама, але там закінчилось для нього не дуже добре.звичайно, ні. Методи зросійщення були тонші. Але те, що вони були, важко заперечувати. І непропорційно більша кількість російськомовних шкіл (до 2014 року) за частку громадян, що називають себе українцями, цьому служить доказом.ну я тут не здивований. Постійно висуваєте якісь твердження, розказуєте історії, а коли вас просять навести якісь докази, за цим слідує банальний зіскок.Ви тут один з найактивніших дописувачів і скільки ви тут дискутуєте з різними юзерами, ніколи не бачив, щоб ви десь визнали свою помилку. Або ви той унікум, який завжди в усьому правий, або просто нездатні визнати свою неправоту. Судячи з ваших методів дискусії, у перший варіант мало віриться. Але остаточний висновок хай кожен зробить для себе сам.не дуже розумію, до чого це питання. Але, якщо хочете відповідь, то пишу з тієї самої країни, що і ви. Сподіваюсь, домашню адресу питати не будете?:))