Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 09:39

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:Люди виїхають до польщі

в польщі навіть якось денаціфікація в розрізі оун-упа не засмучує

голосом незламника:
- "скільки в Польщі відкрилось/закрилось українських шкіл від 1917 р.?"
- "а поговорити про ополячення/окатоличення при Речі Посполитій?"
flyman
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 09:43

  fler написав:
  ЛАД написав:И Украине надо было очень много сделать, чтобы крымчане чувствовали Украину родиной. К сожалению, не сделали.

Зате зараз вони чудово все відчувають, по повній програмі - коли бачать, на що перетворили їх Крим з його унікальною природою, коли чоловіків женуть у м'ясні штурми, а дітей змалку змушують асоціювати себе з воїнами завдяки повсюдній пропаганді.

впізнаю стару знайому флер, а то вчора ніби хтось інший з обліківки іпсошив
flyman
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 09:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Зате зараз вони чудово все відчувають, по повній програмі - коли бачать, на що перетворили їх Крим з його унікальною природою, коли чоловіків женуть у м'ясні штурми, а дітей змалку змушують асоціювати себе з воїнами завдяки повсюдній пропаганді.

у що перетворили? ))
Я тільки бвчу що добудували готелі-довгобуди що ржавіли з 1991
по перетворенню країни в казарму кріпаків це у ботоферми подоляка якісь протухлі прийомчики дзеркалізації

fox767676
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 10:13

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:_hunter
Депутату України -віриш?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=854501872737365&id=100045326811793&set=a.482050033315886
о 2014 року з 592 шкіл на території Криму лише 15 вели навчання кримськотатарською мовою та 7 — українською — Джемілєв
7/592=1,18%

А в 13м сколько было? ;) Особенно кримськотатарською - 590, наверное? 🤔
Дурню...
Це ДО 2014....Тобто в 2013 і РАНІШЕ..
А в 2022 - ЖОДНОЇ....на українській і кримськотатарській.

цитаты обрезать научись, Дурню...
Ну т.е. "проклятые москали" - или кто у тебя во всех бедах виноват - тут не при чем? Местные свидомиты, оказывается, мову ровно так же искореняли? 😳
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 10:17

  flyman написав:впізнаю стару знайому флер, а то вчора ніби хтось інший з обліківки іпсошив

То був посил партнерам, які не бажають, щоб війна в Україні закінчилась, тому що тоді рф може напасти на них, але при цьому вони не надають необхідну зброю (напр., Тауруси та літаки), щоб ЗСУ могли ефективніше працювати. Ця хитродупість вибішує.
fler
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 10:23

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Это кто виноват? Запрещали? Заставляли?
Путин виноват?

Виявляється що 37% населення, на перепису вказували що вони НЕ РАССЕЯНЄ...
але при цьому відмовлялись вчитись в школах з викладанням на мові їх нації... і тому таких шкіл було ВСЬОГО 3,7%....

Может быть дело в том, что "родной язык" к "национальности" (форме черепа?) вообще никакого отношения не имеет? -- я там приводил чуть раньше данные -- 90% :wink:
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 10:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мадам Флер, а может решительное вступление "до лав ЗСУ" ваших М22-60 поможет переломить ситуацию?
барабашов
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 10:29

  thenewepic написав:
  _hunter написав:По _новому_ закону - стали повынни. Раньше "почему-то" были не повынни
а в чому проблема? Так, повинні. Українець в Україні не зобовʼязаний вчити іншу мову, крім української, щоб купити хліба в магазині або проїхати на таксі. В сфері обслуговування - будьте ласкаві знати державну мову. Все ж таки, три десятки років минуло, як вона державна.
Поправте, якщо я не правий, але ви зараз не в Україні знаходитесь? У країні вашого перебування чи може таксист не відповідати державною мовою на запитання пасажира? І це буде нормально, ліцензію у нього не заберуть?

Ну т.е. дискриминацией попахивает? -- примерно 50% населения не имеет возможности устроиться работать в сферу услуг? Просто потому, что власти положили известный орган на 50% своего населения? :roll:
язык, на котором респондент отвечает (определяется интервьюером):
русский язык — 48,5 %
украинский язык — 39,6 %


Судя по тому, что я таких порядочную долю встречал уже - лицензии не забирают. Ну или тут народ дикий - еще до "мовного омбудсмема" не додумались :lol:
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 10:32

  Hotab написав:ЛАД

Это кто виноват? Запрещали? Заставляли?
Путин виноват?


Невідомо. Може ви знаєте..

1998 рік. Я лейтенантом прибуваю на Більбек

......
В одних школах вчаться діти моряків ЧФ і ВМСУ, зарплата на аналогічних посадах відрізняється втричі, діти це все знають
......

От проклятые москали! -- требовали В 98! -- от вильных украинцев! -- недоплачивать :twisted:
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 10:36

  барабашов написав:Точно "женуть"?
Не сами ли ватные вояки рвутся в бой на Киев?
Мои знакомые татары(с вуза, при звании) пока(4 года уже) не штурмуют Херсон с левого берега.

ИПСО! ИПСО! - ловите провокатора! :|
Хотя "моих" с ДНР тоже (пока?) не погнали на Покровск...
