барабашов написав:Мадам Флер, а может решительное вступление "до лав ЗСУ" ваших М22-60 поможет переломить ситуацию?
Барабашка. я до вас приєднаюся, лише повідомте, з якого окопу ви пишете;)
С фатихского По Корану неверных не с окопа как баранов режут. Перед "прыеднанням" фото в бикини обязательно. Да, кстати, а вы сапёрной лопаткой владеете? Ваш одноухылянтец по партии Кулеба Томагавков не привезёт. И норма выработки для дамы это прикопать с гарантией ваших улюбленных штурмовиков Юзика с Колываном - 2 куба промёрзшего гранита на каждого.
ЛАД написав:............. Не слышал о винодельческих хозяйствах на Харьковщине. Дома для себя делают. И вино, и всякие настойки из терна, шиповника и пр. Из яблок, вишни и терна сам делал. Посмотрите предыдущий пост. Я там дописал.
ЛАД написав:Можете считать, что это всё "байки із соцмереж"
якщо це не байки, ви ж зможете привести як доказ який-небудь приклад випадку штрафу за звертання російською до покупця, який сам розмовляв російською? По ідеї, такий випадок мав викликати резонанс, як мінімум локальний.
та немає таких випадків. але так, продавчині вже починають спілкуватися українською (хоча їм важкувато, але такі вимоги) - але тут ЛАДа вже бомбить. здається, йому особисто не подобається, коли з ним українською спілкуються
_hunter написав:По _новому_ закону - стали повынни. Раньше "почему-то" были не повынни
а в чому проблема? Так, повинні. Українець в Україні не зобовʼязаний вчити іншу мову, крім української, щоб купити хліба в магазині або проїхати на таксі. В сфері обслуговування - будьте ласкаві знати державну мову. Все ж таки, три десятки років минуло, як вона державна. Поправте, якщо я не правий, але ви зараз не в Україні знаходитесь? У країні вашого перебування чи може таксист не відповідати державною мовою на запитання пасажира? І це буде нормально, ліцензію у нього не заберуть?[/quote] в інших країнах в них питань немає. ані в Німеччині, ані в Польщі.