як нахрюк не зараховано, бо ні я, ні stm такої маячні не казали. але як елемент інформаційної брехні - спроба є. тупенька, але є. я ж кажу - найтупіший ІПСО - вчись в старших товарисчів
|
|
|
Додано: Нед 23 лис, 2025 12:36
як нахрюк не зараховано, бо ні я, ні stm такої маячні не казали. але як елемент інформаційної брехні - спроба є. тупенька, але є. я ж кажу - найтупіший ІПСО - вчись в старших товарисчів
Додано: Нед 23 лис, 2025 12:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
гроші
та якусь зброю дають
тому вважають що мають право визначати українську політику
крім того це ми до них у двері стукаємо, а не вони до нас
дійсно , якщо армію зріжуть до менше 100 тис то за будь-яку євроінтграацію можно
забути
нікому буде захищати євро інституції та інвестиції тут
250 тис + підготовлений резерв то вже норм
але чому засвічені 600 тис їм не подобаються не зрозуміло
чи то нема тих 600, а вигадка, чи їм треба більше щоб перетворити Україну на монофункціональну державу-казарму, як червоний детройт планував
чи взагалі ніякі умови їх не влаштують бо треба ще пару років рф відволікати
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 23 лис, 2025 12:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 23 лис, 2025 12:53
Додано: Нед 23 лис, 2025 12:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
люди що пройшли строкову чи хоча б бзвп
я вже нічого не збираюсь
ще один перформанс на потєху бидлу як 28.02.2025 і я просто не повернусь з відрядження
а навесні 2022 я навіть був готовий пройти бзвп після перемир'я
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 23 лис, 2025 13:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 23 лис, 2025 13:02
Рагульно якось виходить.
Погубили та зробили каліками уйму людей, для чого?
Це все закон про сортову мобілізацію.
Більш демотивуючого як несправедливе ще не винайшли.
Додано: Нед 23 лис, 2025 13:07
Banderlog
кілька тижнів тому була розмова про Покровськ - ви казали почекаємо два тижні. вони пройшли. як на мене, ситуація в Покровську така, як каже наша влада. заяви руських були перебільшені. чи не так?
а що з приводу Куп'янська?
Додано: Нед 23 лис, 2025 13:08
Додано: Нед 23 лис, 2025 13:09
закінчуй свої марення
проблеми з мобілізаціею почалися за рік до закону
і не з мобілізаціею одніею проблеми
хоч 300 тис доброволльців набери - іскандер вони не зупинять
основний корінець у довбойобизмі що привів до розбалансування 2014
Додано: Нед 23 лис, 2025 13:10
Я привёл вам несколько примеров.
Я должен вам приводить примеры по всему миру?
Сами не знаете? Почитайте.
Для наводки. Индо-пакистанский конфликт Джамму-Кашмир (там и Китай замешан).
Аргентино британский конфликт по Фолклендам. Ирано-иракская война. Посмотрите историю Иордании-Трансиордании. Историю с национализацией Суэцкого канала и в результате война 1956. Как следствие переход туда-сюда Синайского п-ва и Газы. И 8-летний перерыв в использовании канала (1967-1975). Кстати, вы в курсе, что превращение Шарм-эль-Шейха из маленькой рыбацкой деревушки в мировой курорт было начато Израилем?
Войны в Судане. Эфиопско-эритрейский конфликт. В конце концов общеизвестные корейская и вьетнамская войны.
Достаточно или надо ещё?
"Це ваш стиль".
Интересная трактовка армяно-азербайджанского конфликта. А ничего, что армяне на момент развала Союза составляли 3/4 населения НКАО? А аргументация у вас похожа на российскую - они тоже аннексировали Крым, объясняя, что "это исконно наша территория, незаконно отчуждённая в пользу Украины".
А я и не заперечую. И не возражаю против украинизации. Говорю как раз о том, что это надо делать "тоншими" методами. Так же, как проводилась зросійщення. А то как-то странно - у "клятої комуністичної диктатури" хватало ума на "тонші методи", а у демократичної України, яка йде до Європи, почему-то методы грубые, диктаторские.
Ну, если у вас не хватает подумать самому, то так и быть.
Задёрганный продавец, который целый день отвечает покупателям по-русски (допустим, 90% русскоязычных покупателей, а, может, и больше), чисто автоматически ответит по-русски и 91 покупателю. Хорошо, если он окажется адекватным и удовлетворится тем, что продавец (допустим, в ответ на просьбу или замечание) перейдёт на украинский. А если попадётся сильно "озабоченный", или просто желающий поскандалить, или даже принципиальный "мовний інспектор"? Я даже не говорю о современной формулировке закона, по которому в сфере обслуживания должна использоваться исключительно державна мова. Люди не хотят рисковать и тратить время на доказательство того, что ты не верблюд, и предпочитают перестраховаться.
Переход на личности опущу без комментариев.
Ваша домашня адреса меня совершенно не интересует.
Вы не stm, в которую я давно влюблён.
Просто тут уже был один суперпатриотичный канадский украинец.
Вы как-то никогда не пишете в первой половине дня, зато очень часто поздно ночью. Я на пенсии могу себе такое позволить - мне не надо вставать в 7 утра на работу. А вам?
Поэтому и вопрос - не пишете ли вы из какой-нибудь Канады.
И ещё интересно, вы обсуждаете "мировые" вопросы, моральные проблемы. Но вот мой пост https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5910002#p5910002 о сегодняшних актуальных проблемах армии вы просто не заметили.
Или "непрерывно на передовых позициях по 200-300 дней" вас не интересует и не беспокоит? Вам на диване кажется, что это то же самое и так же легко и приятно?
Додано: Нед 23 лис, 2025 13:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
а ще цікаво працює інформаційна повістка. з'явився план 28 пунктів - й вже майже не згадуємо Міндічгейт та його наслідки. й схоже Єрмак залишається - а відповідно висновків наша влада не зробила... це погана новина для нас... а пункт про 100 днів - навпаки - ні
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|