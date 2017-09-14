Додано: Нед 23 лис, 2025 13:44

ЛАД написав: Shaman написав: ви такий розумний, коли розмовляємо про Захід. а про Рашу так мало знаєте - навіть дивно ви знаєте, скільки жителів Центральної Азії на Раші? рахунок йде на мільйони. й так ЛАД, погано вони володіють московською мовою - що батьки, що діти... тому оцей закон саме проти них... але Німеччина намагається всіх навчити, а Раша... Может, именно потому, что меня мало волнуют их проблемы, которые я решать не собираюсь?

Вот только вы вряд ли знаете больше, зато пишете много.

"Скільки жителів Центральної Азії на Раші? рахунок йде на мільйони" - вполне допускаю. Но вопрос к вам - они приехали в РФ с семьями? Или как наши заробитчане ездили на Запад, в одиночку, а семья дома? Если кто приезжал с семьями, то сколько таких? Сколько детей, которым нужны интеграционные классы?

А если говорить о взрослых, то миграция из Центральної Азії нужна РФ именно для того, чтобы заполнить, грубо говоря, вакансии дворников, а не квалифицированных работников. Поэтому и учить их языку не обязательно.

Только 19% детей мигрантов смогли поступить в российские школы в 2025 году — Рособрнадзор



Лишь каждый пятый ребенок из семей мигрантов успешно зачислен в российские образовательные учреждения, следует из данных Рособрнадзора. Около 81% детей не смогли выполнить новые требования, введенные с апреля 2025 года, сообщил РИА «Новости» глава ведомства Анзор Музаев. Основными причинами стали недостаточное знание русского языка и ошибки родителей при оформлении документов.



С 1 апреля 2025 года все дети-иностранцы при поступлении в школы обязаны проходить тестирование по русскому языку. Одновременно с этим вступило в силу требование о дактилоскопической регистрации детей с 6-летнего возраста. Родители должны предоставить полный пакет документов, подтверждающих законность пребывания семьи в России, включая ВНЖ, разрешение на временное проживание или действующую визу.

тому які питання? а хто з українців не знає української мови при вступі до школи? Возможно, вы удивитесь, но это совсем не редкость. Во всяком случае, в Харькове. В школе довольно быстро выучивают.

я наводжу це як приклад, що не треба Раші розповідати про права меншин - нехай в себе розберуться. не можуть/не хочуть в себе - нехай не лізуть до інших - оце головне Пример не очень удачный.

Вы ничего об этом не знаете. Как и я.

А вдруг окажется, что програми збереження мов у них существуют и достаточно успешно?

Пример не очень удачный. Вы ничего об этом не знаете. Как и я. А вдруг окажется, что програми збереження мов у них существуют и достаточно успешно? нехай не лізуть до інших - тут согласен.

не знаю яка там кількість мігрантів з дітьми, але їх там чимало. алеце все, що треба знати про Рашу. В Німеччині навпаки навчання обов'язкове для всіх дітей. В США при навчанні дітей не перевіряють законність перебування батьків (але стверджувати не буду).й навіть руські вже дійшли до розуміння, що якщо приїздять іноземці на низькооплачувані роботи, мови не знають - й раптом зростає злочинність. тому такі заяви від ЛАДа - "Поэтому и учить их языку не обязательно." - дивно. вимоги про знання руської мови для мігрантів обов'язково. інше питання, за яку кількість папірців це знання підтверджуютьй з цим на Раші намагаються боротисяй це вже скільки років Незалежності - а діти не знають мови. насправді не не знають, а не розмовляють - бо в садиках теж українська мова. й хто тут каже про утиски російської мови???як мені подобається ваша впевненість, хто що знає, а хто ні.я законодавство Раші так не знаю, але деякі речі вони відомі. наприклад, як Путіну задали питання, а чого це руські мають вчити національні мови в національних республіках - були такі норми в Татарстані, Чечні, ще десь. він звісно обурився - це що за вимога така для руських? й тепер національні мови всі вчать лише факультативно, й то 1 годину на тиждень. не гоже імперцям вивчати мови поневолених народів. це до речі теж відрізняє союз від окупації.