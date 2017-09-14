"прописку"? в США? напевне, щоб прописка у паспорті була? смішний ти
|
|
|
Додано: Нед 23 лис, 2025 14:12
Додано: Нед 23 лис, 2025 14:33
Не шукайте в проплаченого пропагандона - поваги до когось..
Він 30 срібляників отримав - він буде їх відробляти
Тому його тут так багато..
Адже коли пишуть Патріоти яким болить ... то зрозуміло чому вони це роблять і роблять БЕЗКОШТОВНО
а коли якийсь нЄ всьО тАк АднАзнАчнА сидить на форумі ледве не більше від усіх інших - то тут вже й виникають питання
А чому?
Давайте розглянемо
Які аргументи використовує педерація у війні..
1 Армія
2 Мова
3 Релігія...
І якщо це роблять педераційники - то виявляється що так можна...
Як тільки те саме ПІСЛЯ початку агресії яка привела до територіальних втрат в 2014 році, активно почали використовувати ми
Зменшення впливу російської мови , визгнання не українською церкви московського патріархату і побудова ЗСУ..
так відразу й почалось
в Харкові зменшили кількість шкіл російською... але те що їх обнулили українською в Криму - це виявляється не силовий метод
Україна отримала Томос... - а те що священники МПЦ оправдують агресію - не помічає
Україна не в стані утримувати Армію....
Далі продовжувати.
Тому скиньте рожеві окуляри
Громадянин України під час агресії росії не може ставитись толерантно(навіть нейтрально) до росії...
Але агент педерації під прикриттям - зобовязаний це робити , інакше то не заплатять.
Додано: Нед 23 лис, 2025 14:34
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 23 лис, 2025 14:37
Ну да: просто так в любую школу не получится вломиться.
Додано: Нед 23 лис, 2025 14:38
Shaman
Несколько вопросов к вам.
1. Вы "не заметили", что мой ответ будивельнику был прямой цитатой из его поста? Или вас смутило то, что там не стояли кавычки? Мне надоело молча выслушивать оскорбления прапора. Ему вы почему-то ни разу замечание не сделали.
2. Было всё - "розстріляне відродження, голодомор та сталінські репресії". Но и украинские школы тоже были. И ликвидировались очень медленно и постепенно, по мере уменьшения желающих в них учиться. Вы вообще читали мой разговор с thenewepic? Или только мои ответы? Его пример с "рідним брат моєї бабусі" пропустили?
3. "С 1 апреля 2025 года все дети-иностранцы при поступлении в школы обязаны проходить тестирование по русскому языку." и что дальше? Их не принимают в школу? Принимают в отдельные классы? Обязывают выучить язык?
Само по себе тестирование реально нужно, важно, что делается дальше. В Германии, например, тоже есть интеграционные классы. И в гимназию со слабым..., даже не так - с недостаточно хорошим знанием немецкого тоже не возьмут.
И всё-таки интересно, сколько это "чимало" таких детей?
И да, связь преступности мигрантов со знанием русского языка не уловил.
И Трамп тоже обвиняет мигрантов в переступности. Как и европейские правые.
4. Я не знаю, когда в детсадах ввели обязательную укр. мову. И не все дети ходят в садики, хотя бы потому, что их не хватает. И у нас детсады уже давно не работают - то ковид, а с 24.02.2022 сами знаете.
5. Мне все же не очень понятно, откуда такой интерес к тому, что делают в РФ. Готовитесь жить под их властью?
6. Путина за то, что он угнетает нац. языки вы резко осуждаете, а у нас нормально? Русский у нас называли родным языком больший % населения, чем тот же татарский или чеченский в РФ.
И, кстати, и сегодня в Татарстане "Государственные языки - татарский, русский".
И чатжпт говорит, что:
Хотя в 2017 обязательное изучение отменено и это, конечно, влияет.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 23 лис, 2025 14:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 23 лис, 2025 14:40
Вы на что-то конкретное намекаете? Потому как english они так и не запретили...
(предыдущий пост из-за этого же удалили?)
Додано: Нед 23 лис, 2025 14:42
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Вы на что-то конкретное намекаете? Потому как english они так и не запретили...
(предыдущий пост из-за этого же удалили?)[/quote]Поцікавтеся темою і не пишіть дурниці.
Додано: Нед 23 лис, 2025 14:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 23 лис, 2025 14:52
|