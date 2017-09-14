Додано: Нед 23 лис, 2025 14:38

По данным Правительства РТ, показатель обучения на родном татарском языке в школах оценён в 52,2% (это, видимо, доля тех, кто получает воспитание и обучение именно на татарском, а не только изучает язык как предмет).

Несколько вопросов к вам.Вы "не заметили", что мой ответ будивельнику был прямой цитатой из его поста? Или вас смутило то, что там не стояли кавычки? Мне надоело молча выслушивать оскорбления прапора. Ему вы почему-тозамечание не сделали.Было всё - "розстріляне відродження, голодомор та сталінські репресії". Но и украинские школы тоже были. И ликвидировались очень медленно и постепенно, по мере уменьшения желающих в них учиться. Вы вообще читали мой разговор с? Или только мои ответы? Его пример с "рідним брат моєї бабусі" пропустили?и что дальше? Их не принимают в школу? Принимают в отдельные классы? Обязывают выучить язык?Само по себе тестирование реально нужно, важно, что делается дальше. В Германии, например, тоже есть интеграционные классы. И в гимназию со слабым..., даже не так - с недостаточно хорошим знанием немецкого тоже не возьмут.И всё-таки интересно, сколько это "чимало" таких детей?И да, связь преступности мигрантов со знанием русского языка не уловил.И Трамп тоже обвиняет мигрантов в переступности. Как и европейские правые.Я не знаю, когда в детсадах ввели обязательную укр. мову. И не все дети ходят в садики, хотя бы потому, что их не хватает. И у нас детсады уже давно не работают - то ковид, а с 24.02.2022 сами знаете.Мне все же не очень понятно, откуда такой интерес к тому, что делают в РФ. Готовитесь жить под их властью?Путина за то, что он угнетает нац. языки вы резко осуждаете, а у нас нормально? Русский у нас называли родным языком больший % населения, чем тот же татарский или чеченский в РФ.И, кстати, и сегодня в Татарстане "Государственные языки - татарский, русский".И чатжпт говорит, что:Хотя в 2017 обязательное изучение отменено и это, конечно, влияет.