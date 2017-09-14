|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 23 лис, 2025 14:54
flyman написав: Schmit написав:
А може бути написаний кремлем, але непогоджений з кремлем?
Щелін каже, що по стилістиці написаний якимось воукером з Вашінгтон DC
Це хто, очередний пророчєствующій всезнайко, який спілкується з вищими силами?
Schmit
- Повідомлень: 5266
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 277 раз.
Додано: Нед 23 лис, 2025 14:54
Schmit написав:
натяк на плани драхнахостен
польше зу
а німеччинні трохи померанії з щецинщиною та вроцлавщиною в рамках денонсації пост-ялтинського світоустрою
Востаннє редагувалось fox767676
в Нед 23 лис, 2025 14:56, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
- Повідомлень: 4786
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 202 раз.
Додано: Нед 23 лис, 2025 14:55
Schmit написав:
Це хто, очередний пророчєствующій всезнайко, який спілкується з вищими силами?
мокрощелін це як дугін тільки худий та злий
fox767676
- Повідомлень: 4786
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 202 раз.
Додано: Нед 23 лис, 2025 14:58
ЛАД написав:
Но и украинские школы тоже были. И ликвидировались очень медленно и постепенно, по мере уменьшения желающих в них учиться
Саме головне не переплутати....
1 Згідно переписів населення 1989 і 2001 року, кількість росіян зменшилась з 11 млн до 8... і становила менше але російські школи зменшувались нацистами і тому потрібна агресія педерації для захисту росіян...
_______________1989_____________________________2001
українці_____37 419 053____72,73 %_______37 541 700_____ 77,8 %
росіяни______11 355 582____22,07 %________ 8 334 100_____17,3%
інші__________2 674 633_____5,2%__________ 2 378 213______4,9%
2 В той самий час коли педераційники після захоплення Криму в якому українці+татари становлять 37% населення - мають 0% шкіл..
і це правильно і нормально
Саме тому я й запитав лада чи він розумний і чи може є прямим нащадком французського роду Де-Білів?
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 23 лис, 2025 15:02, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
- Повідомлень: 27356
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 3000 раз.
1
1
Додано: Нед 23 лис, 2025 14:59
Faceless написав: _hunter написав: Faceless написав:
Це набагато більш рання і довга політика, що тягнулася ще з рі. ......
И я снова напомню про Индию...
Щоб не виглядати, як папуга поцікавтеся їх історією, як вони до цього дійшли і наскільки в них "загоїлися рани" від колоніальної епохи
У них достаточно ран.
И даже ещё с доколониальной эпохи. Что конкретно вы имеете ввиду?
ЛАД
- Повідомлень: 37609
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5376 раз.
- Подякували: 4877 раз.
2
2
6
Додано: Нед 23 лис, 2025 15:06
budivelnik написав:
В той самий час коли педераційники після захоплення Криму в якому українці+татари становлять 37% населення - мають 0% шкіл..
і це правильно і нормально
Я же у вас вчера уже спрашивал: а в 92м году - этим 37% кто школы открывать не давал. И как эти злодеи до самого 2013го года продержаться у власти умудрились?
_hunter
- Повідомлень: 10999
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
2
Додано: Нед 23 лис, 2025 15:06
Faceless написав:
ЛАД написав:.........
Это кто виноват? Запрещали? Заставляли?
Путин виноват?
Це набагато більш рання і довга політика, що тягнулася ще з рі. Не просто багаторічне - століттями формували через всі доступні засоби інформації, підлеглі навчальні установи, держслужбу, бюрократію - що все українське=хуторське. росіяни зараз просто продовжують цю, ще імперську, політику
Не спорю.
Тем более, нужно всё делать аккуратно, а не наскоком.
И нужно делать, а не разговаривать и, тем более, раскалывать страну, чем занимались наши политики.
ЛАД
- Повідомлень: 37609
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5376 раз.
- Подякували: 4877 раз.
2
2
6
Додано: Нед 23 лис, 2025 15:10
Schmit написав: flyman написав: Schmit написав:
А може бути написаний кремлем, але непогоджений з кремлем?
Щелін каже, що по стилістиці написаний якимось воукером з Вашінгтон DC
Це хто, очередний пророчєствующій всезнайко, який спілкується з вищими силами?
хароший скрєпний русский, пише, що план якщо і сочиняли, то воукери провінційного розливу, а "сліви" течуть із засобів демокомуно дезиноформіції
flyman
- Повідомлень: 41543
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2869 раз.
1
3
Додано: Нед 23 лис, 2025 15:11
Надо было Зеленскому тогда развестись со своей скумбрией и жениться по любви на хорошей и умной девушке Юлии ̶М̶и̶н̶д̶и̶ч̶ Мендель, может все пошло бы для Украины по гораздо лучшему сценарию
Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель раскритиковала ЕС за критику предложенного США мирного соглашения, заявив, что следующее «будет для Украины только хуже».
По её словам, Евросоюз не имеет реальной стратегии, не способен прекратить подпитывать российский бюджет или поддержать Украину настолько, чтобы она победила, не ведёт прямого диалога с Москвой и не обладает реальным рычагом влияния ни на Кремль, ни на Вашингтон.
Мендель также отметила, что аргументы о том, что «Россия захватила так мало территорий», звучат почти по-детски, если учитывать человеческую цену. За три года Украина потеряла больше людей, чем некоторые европейские страны имеют населения вообще, добавила она.
«Моя страна истекает кровью. Многие, кто автоматически отвергает любые мирные предложения, думают, что защищают Украину. При всём уважении — это самое ясное доказательство того, что они не имеют ни малейшего представления о том, что сейчас действительно происходит на фронте и внутри страны. Война — это не голливудский фильм. Я никогда не откажусь от ценностей, которые Бог и демократия ставят в самый фундамент человеческого существования: человеческая жизнь — высшее благо, и спасать нужно людей — живых, дышащих людей», — написала она.
Подписаться | Связь с редакцией / Прислать новость
fox767676
- Повідомлень: 4786
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 202 раз.
Додано: Нед 23 лис, 2025 15:16
budivelnik
Вечером я процитировал вас.
Меня тут шаман с диким котом осудили.
Поэтому сейчас просто написал жалобу на ваш пост за хамство. Посмотрим.
Что-то объяснять вам бесполезно. Не буду тратить время.
ЛАД
- Повідомлень: 37609
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5376 раз.
- Подякували: 4877 раз.
2
2
6
