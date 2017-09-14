RSS
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 15:24

  Faceless написав:


А потім ЛАД напише, що бажання на збереження українського паспорту - не було
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12755
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 15:25

  Iuliia Mendel написав:
14 год
Every subsequent deal for Ukraine will only be worse — because we are losing. We are losing people, territory, and the economy.
The EU (which by the way has paid Russia more than €311 billion for energy and goods since February 2022) has no real strategy, no way to stop fueling Russian budget or support Ukraine enough to win, no direct dialogue with Moscow, and no meaningful leverage over either the Kremlin or Washington.
Arguments that “Russia has gained so little land” sound almost childish when you consider the human cost. We have lost more people in three years than some European nations have as the whole population.
My country is bleeding out. Many who reflexively oppose every peace proposal believe they are defending Ukraine. With all respect, that is the clearest proof they have no idea what is actually happening on the front lines and inside the country right now.
War is not a Hollywood movie. I will never abandon the values that God and democracy both place at the very foundation of human existence: human life is the highest good, and people — living, breathing people — are the ones who must be saved.
https://x.com/IuliiaMendel/status/1992359920587456588
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 23 лис, 2025 15:26, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4786
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 15:25

  fox767676 написав:Надо было Зеленскому тогда развестись со своей скумбрией и жениться по любви на хорошей и умной девушке Юлии ̶М̶и̶н̶д̶и̶ч̶ Мендель, может все пошло бы для Украины по гораздо лучшему сценарию


"Кому и кобыла - невеста" (с)

Одичал ты уже на Закарпатье, одичал.
Уже на третьесортный товар тебя тянет )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12755
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 15:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:"Кому и кобыла - невеста" (с)

Одичал ты уже на Закарпатье, одичал.
Уже на третьесортный товар тебя тянет )


Ты в своей незламности уже в антисемитизм полез :)
нормальная девушка, возможно красивая по еврейским меркам
они кстати с ним внешне похоже - а это почти залог успеха
я cудить не берусь, лишь уловил духовный компонент красоты :)
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4786
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 15:36

  fox767676 написав:
  pesikot написав:"Кому и кобыла - невеста" (с)

Одичал ты уже на Закарпатье, одичал.
Уже на третьесортный товар тебя тянет )


Ты в своей незламности уже в антисемитизм полез :)
нормальная девушка, возможно красивая по еврейским меркам
я cудить не берусь, лишь уловил духовный компонент красоты :)


Ты ещё и вина закарпатского перебрал )

Я где-то сказал про её национальность ? )

Выберись в цивилизацию, на Закарпатье она есть, а то сопьешься так )
Поедь, хотя бы, в замок "Паланок" - офигенное место )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12755
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 15:43

  pesikot написав:


Я где-то сказал про её национальность ? )

Выберись в цивилизацию, на Закарпатье она есть, а то сопьешься так )
Поедь, хотя бы, в замок "Паланок" - офигенное место )

а шо там говорити надо ? і так не видно? :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4021
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 15:43

  ЛАД написав:
  Faceless написав:
_hunter написав:И я снова напомню про Индию...
Щоб не виглядати, як папуга поцікавтеся їх історією, як вони до цього дійшли і наскільки в них "загоїлися рани" від колоніальної епохи
У них достаточно ран.
И даже ещё с доколониальной эпохи. Что конкретно вы имеете ввиду?

це ж ви питаєте в людини, яка намагається щось накинути - в ху_нтера? бо саме він робить невнятні дописи...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10594
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1679 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 15:48

  ЛАД написав:budivelnik
Вечером я процитировал вас.
Меня тут шаман с диким котом осудили.
Поэтому сейчас просто написал жалобу на ваш пост за хамство. Посмотрим.
Что-то объяснять вам бесполезно. Не буду тратить время.

де ви бачите засудження? :shock: там лише "труси-хрестик" ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10594
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1679 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 15:54

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Faceless написав:...... поцікавтеся їх історією, як вони до цього дійшли і наскільки в них "загоїлися рани" від колоніальної епохи
У них достаточно ран.
И даже ещё с доколониальной эпохи. Что конкретно вы имеете ввиду?

це ж ви питаєте в людини, яка намагається ......

В трех постах заблудился? :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 10999
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 15:56

  pesikot написав:

Выберись в цивилизацию, на Закарпатье она есть, а то сопьешься так )
Поедь, хотя бы, в замок "Паланок" - офигенное место )


100 раз был
в ужгороде не первый раз длительно живу
и это как раз винно-гастрономический край, любая эскурсия, дальняя прогулка черевата фуршетом и "дегустацией"
если бы пил, то меньше бы тут ругался и больше верил в перемогу и европерспективы
за 3 года перед развалом РИ ввели сухой закон, и за 5 лет до развала СССР
набрал конечно крепенького лимитед эдишен на дегустацию, береговского и шабских заводов, но то исключительно в зимний период
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4786
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
 
