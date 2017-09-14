|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 23 лис, 2025 17:04
Shaman написав: ЛАД написав: Faceless написав:
-----------------------------_hunter
И я снова напомню про Индию...
-----------------------------
Щоб не виглядати, як папуга поцікавтеся їх історією, як вони до цього дійшли і наскільки в них "загоїлися рани" від колоніальної епохи
У них достаточно ран.
И даже ещё с доколониальной эпохи. Что конкретно вы имеете ввиду?
це ж ви питаєте в людини, яка намагається щось накинути - в ху_нтера? бо саме він робить невнятні дописи...
Вообще-то, вопрос явно к Faceless
"у.
Вы уже даже это не способны понять?
де ви бачите засудження?
там лише "труси-хрестик"
А вы прямое оскорбление не осуждаете?
Что ж вы на невинное "пропагандист" обижаетесь?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37612
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5376 раз.
- Подякували: 4877 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Нед 23 лис, 2025 17:10
fox767676 написав:
pesikot написав:
Выберись в цивилизацию, на Закарпатье она есть, а то сопьешься так )
Поедь, хотя бы, в замок "Паланок" - офигенное место )
100 раз был
в ужгороде не первый раз длительно живу
и это как раз винно-гастрономический край, любая эскурсия, дальняя прогулка черевата фуршетом и "дегустацией"
если бы пил, то меньше бы тут ругался и больше верил в перемогу и европерспективы
за 3 года перед развалом РИ ввели сухой закон, и за 5 лет до развала СССР
набрал конечно крепенького лимитед эдишен на дегустацию, береговского и шабских заводов, но то исключительно в зимний период
Не интересовались, ледяное не появилось?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37612
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5376 раз.
- Подякували: 4877 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Нед 23 лис, 2025 17:11
pesikot написав: fox767676 написав:
Надо было Зеленскому тогда развестись со своей скумбрией и жениться по любви на хорошей и умной девушке Юлии ̶М̶и̶н̶д̶и̶ч̶ Мендель, может все пошло бы для Украины по гораздо лучшему сценарию
"Кому и кобыла - невеста" (с)
Одичал ты уже на Закарпатье, одичал.
Уже на третьесортный товар тебя тянет )
А шо не так в процитованому дописі від Мендель? Чи як недостатньо незламної потужності (яка немає жодного звязку з реальністю) то зразу "кобила" та "третьосортна".
P.S. А писати зараз з чернігова про "одичал на закарпатье" то воно канєшно показує якраз рівень цього самого звязку з реальністю
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2837
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 23 лис, 2025 17:21
prodigy написав: fox767676 написав:
за 5 лет до развала СССР
в часи ссср алкоголь був сурогатне пойло, дивно що у тебе такий смак до "вина"
в роки мого студенства в деяких "елітних" магазинах Одеси продавалось угорське вино біле (було 3 марки, назву не памятаю) і червоне з биком («Бича кров» (Egri Bikavér),
до 198.
не вловив зв'язок між моєю цитатою та якістю радянського вина
та я наче і не акцентував смак, без особих претензій
може ти щось сплутав
я про те що алкоголь згладжує сприйняття дійсності, робить людину більш конформистською
принаймні у моєму випадку
більше би пив - більше би вірив ліпшицам та петро-пульпам про неминучий розпад рашки та наступні репарації з контрибуціям
тут навіть Rebel саме так і написав, і я навіть не сперечався
гіпотеза в тому, що можливо експерименти з директивним обмеженням споживання алкоголю у 1914 та 1985 призвели до більш тверезого сприйняття стану речей громадянами, загострення суспільно-політичних настроїв та наступних революцій
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4789
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 23 лис, 2025 17:24
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
--=== pesikot ===---
Я где-то сказал про её национальность ? )
Выберись в цивилизацию, на Закарпатье она есть, а то сопьешься так )
Поедь, хотя бы, в замок "Паланок" - офигенное место )
---=== ===---
а шо там говорити надо ? і так не видно?
Тобі до номерного фокса з твоїм антисемітизмом )
PS. Ти з антисемитізмом обережніше, а то може виявитись що і ти - такі да, як Барабан )
це хто тобі сказав що ми антисеміти
мож ми семітофіли? я вважаю єврєйок привабливабливими.
о
З тебе антисемітизм лізе з усіх щілин )
То читай мій PS. )
PPS. Якщо тобі оте привабливе, співчуваю
"Кому і кобила - нєвєста" (с)
)
PPPS. Хіба херр майор ще не знайшов собі привабливу панянку в ЗСУ ?
Чи всі панянки обходять стороною херр майора ?
Навіть його звання та посада не приваблює панянок )
Востаннє редагувалось pesikot
в Нед 23 лис, 2025 17:35, всього редагувалось 2 разів.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12759
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Нед 23 лис, 2025 17:28
Letusrock написав: pesikot написав: fox767676 написав:
Надо было Зеленскому тогда развестись со своей скумбрией и жениться по любви на хорошей и умной девушке Юлии ̶М̶и̶н̶д̶и̶ч̶ Мендель, может все пошло бы для Украины по гораздо лучшему сценарию
"Кому и кобыла - невеста" (с)
Одичал ты уже на Закарпатье, одичал.
Уже на третьесортный товар тебя тянет )
А шо не так в процитованому дописі від Мендель?
А хто така Мендель ?
Ось це і є не так )
Але ти ж завжди по помийках харчуєшься
У тебе і ловлять кожен день, всіх ловлять
Хоча сам, якийсь невловимий )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12759
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Нед 23 лис, 2025 17:29
ЛАД написав:
Что ж вы на невинное "пропагандист" обижаетесь?
Следует различать "пропагандиста"- человека, излагающего какую-то позицию или точку зрения за деньги или иные материальные бонусы, и человека, высказывающего свою точку зрения, возможно с излишней горячностью,но бесплатно.
Основной смысл этого различия состоит в том, что проституция-наказуемая, а промискуитет-нет.
Так что пока не будет доказано, что имерек получает выгоду от своих постов, имярек пребывает в позиции "честной давалки" , что не возбраняется згидно чинному законодавсту.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 1023
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 23 лис, 2025 17:37
fox767676 написав:
гіпотеза в тому, що можливо експерименти з директивним обмеженням споживання алкоголю у 1914 та 1985 призвели до більш тверезого сприйняття стану речей громадянами, загострення суспільно-політичних настроїв та наступних революцій
Т.к. форум у нас финансовый, стоит рассмотреть и этот аспект. Торговля алкоголем всегда была достаточно весомой частью экономики и источником пополнения казны. Резкий отказ тут чреват не меньше, чем протрезвления населения.
В этой связи могу ещё добавить связку сухого закона в США с Великой Депрессией. Это точно не было основной причиной, но на глубину повлияло серьезно.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9132
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6504 раз.
- Подякували: 21696 раз.
-
-
Профіль
-
-
135
82
38
2
Додано: Нед 23 лис, 2025 17:42
Сибарит написав:
Т.к. форум у нас финансовый, стоит рассмотреть и этот аспект. Торговля алкоголем всегда была достаточно весомой частью экономики и источником пополнения казны. Резкий отказ тут чреват не меньше, чем протрезвления населения.
більшовики запустили 30 градусну "риковку" після 10 років сухого закону якраз з бюджетних причин.
встановили навіть порогове значення - питомага вага бюджетних надходженнь від продажу алкоголя не повинна перевищувати 50% від рівня 1913. Типу вони все-такі кращі та відповідальніші за царизм:)
Востаннє редагувалось fox767676
в Нед 23 лис, 2025 17:44, всього редагувалось 1 раз.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4789
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 23 лис, 2025 17:43
Сибарит написав: fox767676 написав:
гіпотеза в тому, що можливо експерименти з директивним обмеженням споживання алкоголю у 1914 та 1985 призвели до більш тверезого сприйняття стану речей громадянами, загострення суспільно-політичних настроїв та наступних революцій
Т.к. форум у нас финансовый, стоит рассмотреть и этот аспект. Торговля алкоголем всегда была достаточно весомой частью экономики и источником пополнения казны. Резкий отказ тут чреват не меньше, чем протрезвления населения.
В этой связи могу ещё добавить связку сухого закона в США с Великой Депрессией. Это точно не было основной причиной, но на глубину повлияло серьезно.
Поэтому, я был против запрета на продажу алкоголя в 2022 году ...
Потому что, бухло - это зло, а с другой стороны - а как наполнять бюджет ?
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12759
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|158214
|
|
|1493
|354362
|
|
|6076
|1045890
|
|