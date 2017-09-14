ви якось погано думаєте про населення України. Щелепу, що вміє лише в одну-єдину мову мають далеко не 50% громадян України. Більшість російськомовних добре розмовляють українською.
якщо б ви сказали про яку країну йдеться, можна було б пошукати, що у них там у законодавстві написано.
з усього переліченого на те, що робить рф, схожа лише історія з Фолклендами, з цим погоджусь. Всі інші історії або про боротьбу між комуністичними і капіталістичними версіями однієї країни (це не наш випадок) або про боротьбу за незалежність. Це теж не про Україну і Крим. Історія Ізраїлю та сусідніх країн теж занадто специфічна, щоб порівнювати з нашою.
яке це має значення, якщо міжнародно визнані кордони країн, що раніше були в срср, співпадали з кордонами союзних республік за часів срср? Так, це може комусь видатися несправедливим, проте не було б цього правила, то збройні конфлікти розгорілися б не у кількох точках екс-срср, а чи не в кожній республіці.
тільки чомусь їх точку зору на закони підтримують лише вони плюс парочка країн з їхньої орбіти впливу. А 190 країн ООН підтримують нас.
а що, зараз "товсті" методи? Комусь забороняють розмовляти російською на вулицях? Чи вдома? Чи в публічних закладах за умови, що обидві сторони згодні на це? В чому проблема взагалі? А державні послуги надаються державною мовою, як і в практично будь-якій іншій країні.
Тобто сформулюйте свою позицію - ви за те, щоб в Україні громадянин мав вчити іншу мову, крім своєї рідної української, для того, щоб його на 100% розуміли в будь-якому регіоні?
ви часто "в природі" зустрічаєте мовних інспекторів? Чи тільки чули про них з роспропаганди?
можете процитувати відповідний параграф закону? Може я читаю якусь застарілу версію.
мій графік теж дозволяє, моя робота починається дещо пізніше, а на форумах я сиджу ще пізніше.
мене це хвилює, як і вас, але як ви хочете, щоб я це прокоментував? Так, 300 днів на позиціях - це погано. Ви хочете, щоб я якось зменшив цей термін, чи що?ЛАД написав:вот мой пост viewtopic.php?p=5910002#p5910002 о сегодняшних актуальных проблемах армии вы просто не заметили.
Или "непрерывно на передовых позициях по 200-300 дней" вас не интересует и не беспокоит?
поточний план, де є вимога відвести ЗСУ з Донбасу, погоджений з кремлем. З цього якимось чином випливає, що попередній план, де не було такої вимоги (хоча кремль з 22 року вимагає віддати весь Донбас), теж був погоджений з кремлем? Чудова логіка, яку, правда, я не можу зрозуміти.
колись будуть інші витоки даних, які або підтвердять ці числа, або спростують їх. А поки ці дані не виглядають повними.