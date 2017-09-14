Додано: Нед 23 лис, 2025 19:12

_hunter написав: Ну т.е. дискриминацией попахивает? -- примерно 50% населения не имеет возможности устроиться работать в сферу услуг? Ну т.е. дискриминацией попахивает? -- примерно 50% населения не имеет возможности устроиться работать в сферу услуг?

_hunter написав: Судя по тому, что я таких порядочную долю встречал уже - лицензии не забирают Судя по тому, что я таких порядочную долю встречал уже - лицензии не забирают

ЛАД написав: Я привёл вам несколько примеров Я привёл вам несколько примеров

ЛАД написав: А ничего, что армяне на момент развала Союза составляли 3/4 населения НКАО? А ничего, что армяне на момент развала Союза составляли 3/4 населения НКАО?

ЛАД написав: А аргументация у вас похожа на российскую - они тоже аннексировали Крым, объясняя, что "это исконно наша территория, незаконно отчуждённая в пользу Украины" А аргументация у вас похожа на российскую - они тоже аннексировали Крым, объясняя, что "это исконно наша территория, незаконно отчуждённая в пользу Украины"

ЛАД написав: Говорю как раз о том, что это надо делать "тоншими" методами Говорю как раз о том, что это надо делать "тоншими" методами

ЛАД написав: А если попадётся сильно "озабоченный", или просто желающий поскандалить, или даже принципиальный "мовний інспектор" А если попадётся сильно "озабоченный", или просто желающий поскандалить, или даже принципиальный "мовний інспектор"

ЛАД написав: Я даже не говорю о современной формулировке закона, по которому в сфере обслуживания должна использоваться исключительно державна мова Я даже не говорю о современной формулировке закона, по которому в сфере обслуживания должна использоваться исключительно державна мова

ЛАД написав: Вы как-то никогда не пишете в первой половине дня, зато очень часто поздно ночью. Я на пенсии могу себе такое позволить - мне не надо вставать в 7 утра на работу. А вам? Вы как-то никогда не пишете в первой половине дня, зато очень часто поздно ночью. Я на пенсии могу себе такое позволить - мне не надо вставать в 7 утра на работу. А вам?

ЛАД написав: вот мой пост

Или "непрерывно на передовых позициях по 200-300 дней" вас не интересует и не беспокоит? вот мой пост viewtopic.php?p=5910002#p5910002 о сегодняшних актуальных проблемах армии вы просто не заметили.Или "непрерывно на передовых позициях по 200-300 дней" вас не интересует и не беспокоит?

Schmit написав: Отакої, то виявляється, план таки погоджений з кремлем.

Отже і квітневий план з семи пунктів також був погоджений всупереч всьому тому, що нам розповідали портнікови. Отакої, то виявляється, план таки погоджений з кремлем.Отже і квітневий план з семи пунктів також був погоджений всупереч всьому тому, що нам розповідали портнікови.

sergey_stasyuk555 написав: наші офіційні дані підтверджені розвідкою звісно менш точні наші офіційні дані підтверджені розвідкою звісно менш точні

ви якось погано думаєте про населення України. Щелепу, що вміє лише в одну-єдину мову мають далеко не 50% громадян України. Більшість російськомовних добре розмовляють українською.якщо б ви сказали про яку країну йдеться, можна було б пошукати, що у них там у законодавстві написано.з усього переліченого на те, що робить рф, схожа лише історія з Фолклендами, з цим погоджусь. Всі інші історії або про боротьбу між комуністичними і капіталістичними версіями однієї країни (це не наш випадок) або про боротьбу за незалежність. Це теж не про Україну і Крим. Історія Ізраїлю та сусідніх країн теж занадто специфічна, щоб порівнювати з нашою.яке це має значення, якщо міжнародно визнані кордони країн, що раніше були в срср, співпадали з кордонами союзних республік за часів срср? Так, це може комусь видатися несправедливим, проте не було б цього правила, то збройні конфлікти розгорілися б не у кількох точках екс-срср, а чи не в кожній республіці.тільки чомусь їх точку зору на закони підтримують лише вони плюс парочка країн з їхньої орбіти впливу. А 190 країн ООН підтримують нас.а що, зараз "товсті" методи? Комусь забороняють розмовляти російською на вулицях? Чи вдома? Чи в публічних закладах за умови, що обидві сторони згодні на це? В чому проблема взагалі? А державні послуги надаються державною мовою, як і в практично будь-якій іншій країні.Тобто сформулюйте свою позицію - ви за те, щоб в Україні громадянин мав вчити іншу мову, крім своєї рідної української, для того, щоб його на 100% розуміли в будь-якому регіоні?ви часто "в природі" зустрічаєте мовних інспекторів? Чи тільки чули про них з роспропаганди?можете процитувати відповідний параграф закону? Може я читаю якусь застарілу версію.мій графік теж дозволяє, моя робота починається дещо пізніше, а на форумах я сиджу ще пізніше.мене це хвилює, як і вас, але як ви хочете, щоб я це прокоментував? Так, 300 днів на позиціях - це погано. Ви хочете, щоб я якось зменшив цей термін, чи що?поточний план, де є вимога відвести ЗСУ з Донбасу, погоджений з кремлем. З цього якимось чином випливає, що попередній план, де не було такої вимоги (хоча кремль з 22 року вимагає віддати весь Донбас), теж був погоджений з кремлем? Чудова логіка, яку, правда, я не можу зрозуміти.колись будуть інші витоки даних, які або підтвердять ці числа, або спростують їх. А поки ці дані не виглядають повними.