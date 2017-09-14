Полный мирный план Европы по Украине: The Telegraph опубликовало все 24 пункта

Богдан Фролов

24 пункта европейского плана

1.Завершение войны и меры, гарантирующие ее неповторение, чтобы создать устойчивую основу для длительного мира и безопасности.

2. Обе стороны конфликта берут на себя обязательство полного и безусловного прекращения огня — в воздухе, на суше и на море.

3. Стороны немедленно начинают переговоры по техническим вопросам мониторинга прекращения огня с участием США и европейских стран.

4. Вводится международный мониторинг прекращения огня под руководством США и партнёров Украины. Мониторинг будет осуществляться преимущественно дистанционно — с помощью спутников, БПЛА и других технологий, с гибким наземным компонентом для расследования возможных нарушений.

5. Создается механизм подачи сообщений о нарушениях перемирия, а также для расследования и обсуждения корректирующих мер.

6. Россия безусловно возвращает всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей. Процесс будет поддержан международными партнёрами.

7. Стороны обменивают всех военнопленных по принципу "всех на всех". Россия освобождает всех удерживаемых гражданских.

8. После подтверждения устойчивости прекращения огня стороны предпринимают гуманитарные шаги, в том числе — разрешают встречи семей через линию соприкосновения.

9. Суверенитет Украины соблюдается и вновь подтверждается. Украина не принуждается к нейтральному статусу.

10. Украина получает прочные юридически обязательные гарантии безопасности, включая со стороны США, аналогичные статье 5, чтобы предотвратить будущую агрессию.

11. На Вооруженные силы Украины и оборонную промышленность не накладывается никаких ограничений, включая международное сотрудничество.

12. Государства-гаранты формируются как специальная группа из европейских стран и готовых присоединиться государств вне Европы.

13. Украина самостоятельно решает вопрос о присутствии, вооружении и операциях дружественных сил, приглашённых украинским правительством.

14. Членство Украины в НАТО зависит от консенсуса внутри Альянса.

15. Украина становится членом Европейского Союза.

16. Украина сохраняет статус безъядерного государства в рамках ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия).

17. Территориальные вопросы будут обсуждаться и решаться после полного и безусловного прекращения огня.

18. Территориальные переговоры начинаются с учетом текущей линии контроля.

После достижения договорённостей стороны обязуются не изменять их силовым путем.

19. Украина восстанавливает контроль над Запорожской АЭС (с участием США), а также над Каховской дамбой. Будет создан механизм передачи контроля.

20. Украина получает беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.

21. Украина и её партнеры осуществляют экономическое сотрудничество без ограничений.

22. Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, включая за счёт российских государственных активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб.

23. Санкции, введенные против России с 2014 года, могут быть частично и постепенно смягчены только после достижения устойчивого мира, с возможностью их автоматического восстановления в случае нарушения соглашения.

24. Будут начаты отдельные переговоры о европейской архитектуре безопасности при участии всех государств ОБСЕ.