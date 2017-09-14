RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 21:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:На такой план я бы согласился. Но вряд ли он удовлетворит РФ. Очень сомневаюсь.


Семен Семеныч, для того и писался :D
14. Членство Украины в НАТО зависит от консенсуса внутри Альянса.
15. Украина становится членом Европейского Союза.

бредовые пункты 14 - морковка ослику на минном поле, 15 - вранье (если становится т.е. present сontinious - то процесс уже идет и он необратимый, а они глотку орбану не могут закрыть)
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 23 лис, 2025 21:21, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 21:21

  ЛАД написав:
Полный мирный план Европы по Украине: The Telegraph опубликовало все 24 пункта
Богдан Фролов
.....
24 пункта европейского плана
1.Завершение войны и меры, гарантирующие ее неповторение, чтобы создать устойчивую основу для длительного мира и безопасности.
2. Обе стороны конфликта берут на себя обязательство полного и безусловного прекращения огня — в воздухе, на суше и на море.
3. Стороны немедленно начинают переговоры по техническим вопросам мониторинга прекращения огня с участием США и европейских стран.
4. Вводится международный мониторинг прекращения огня под руководством США и партнёров Украины. Мониторинг будет осуществляться преимущественно дистанционно — с помощью спутников, БПЛА и других технологий, с гибким наземным компонентом для расследования возможных нарушений.
5. Создается механизм подачи сообщений о нарушениях перемирия, а также для расследования и обсуждения корректирующих мер.
6. Россия безусловно возвращает всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей. Процесс будет поддержан международными партнёрами.
7. Стороны обменивают всех военнопленных по принципу "всех на всех". Россия освобождает всех удерживаемых гражданских.
8. После подтверждения устойчивости прекращения огня стороны предпринимают гуманитарные шаги, в том числе — разрешают встречи семей через линию соприкосновения.
9. Суверенитет Украины соблюдается и вновь подтверждается. Украина не принуждается к нейтральному статусу.
10. Украина получает прочные юридически обязательные гарантии безопасности, включая со стороны США, аналогичные статье 5, чтобы предотвратить будущую агрессию.
11. На Вооруженные силы Украины и оборонную промышленность не накладывается никаких ограничений, включая международное сотрудничество.
12. Государства-гаранты формируются как специальная группа из европейских стран и готовых присоединиться государств вне Европы.
13. Украина самостоятельно решает вопрос о присутствии, вооружении и операциях дружественных сил, приглашённых украинским правительством.
14. Членство Украины в НАТО зависит от консенсуса внутри Альянса.
15. Украина становится членом Европейского Союза.
16. Украина сохраняет статус безъядерного государства в рамках ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия).
17. Территориальные вопросы будут обсуждаться и решаться после полного и безусловного прекращения огня.
18. Территориальные переговоры начинаются с учетом текущей линии контроля.
После достижения договорённостей стороны обязуются не изменять их силовым путем.
19. Украина восстанавливает контроль над Запорожской АЭС (с участием США), а также над Каховской дамбой. Будет создан механизм передачи контроля.
20. Украина получает беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.
21. Украина и её партнеры осуществляют экономическое сотрудничество без ограничений.
22. Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, включая за счёт российских государственных активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб.
23. Санкции, введенные против России с 2014 года, могут быть частично и постепенно смягчены только после достижения устойчивого мира, с возможностью их автоматического восстановления в случае нарушения соглашения.
24. Будут начаты отдельные переговоры о европейской архитектуре безопасности при участии всех государств ОБСЕ.
https://www.unian.net/world/polnyy-mirnyy-plan-evropy-po-ukraine-the-telegraph-opublikovalo-vse-24-punkta-13205427.html
Пронумеровал я сам. На УНИАН не пронумеровано.
На такой план я бы согласился. Но вряд ли он удовлетворит РФ. Очень сомневаюсь.

Ні-про-що.
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 21:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_stasyuk555 написав:в т.ч. ти ляпав щось на мій пост де були наведені офіційні дані
там нема офіційних даних. Це дані того ж рівня достовірності, що і один мільйон загиблих кацапів, про які репортує український генштаб.
  ЛАД написав:Здесь слишком много желающих осуждать агрессию, росс. агрессоров вообще и Х..ла, в частности.
И явно не хватает людей, готовых лично бороться с агрессором, чтобы бойцам не приходилось сидеть "непрерывно на передовых позициях по 200-300 дней".
якщо взяти всіх чоловіків з цього форуму і відправити на позиції, це допоможе переважити в живій силі армію рф? Якщо ні, то навіщо всім опонентам пропонувати йти на фронт? Це просто дрібна маніпуляція з вашої сторони.
  ЛАД написав:Надоело переливать из пустого в порожнее
та мені теж насправді набридло з вами сперечатися. Все одно, як доходить до фактів, у вас зникає інтерес до дискусії.
  _hunter написав:про Канаду поищите - что будет, если таксист на французком ответить не сможет
де саме? У Британській Колумбії? Та нічого, особливо. У Квебеку? Довго він таксистом не пропрацює в такому разі. Але приклад Квебеку працює ж насправді проти вашої позиції, бо там, мабуть, діють найстрогіші в світі правила проти мови "окупанта". Там не те що на вивісках треба все дублювати французькою - англійську мову використовувати взагалі не можна! Чи це правильний підхід? Ні, це перебір. Достатньо простого дублювання, так вважаю.
Але я вже писав раніше (мабуть ви пропустили), що приклад Канади - то не є гарний приклад. Бо в результаті там утворилась ситуація, коли державних мов дві, проте серед них нема жодної, яка б була зрозуміла для більшості населення всіх регіонів. Бо якщо в Квебеку виїхати з Монреаля кудись в глибинку, можна наткнутися на людей, які не розуміють англійської - всі державні послуги надаються французькою, місцеві медіа повністю на французькій, всі навколо розмовляють франзузькою. Канадцю з такого містечка простіше буде порозумітися з жителем швейцарської Женеви, ніж з жителем Ванкувера, котрий живе в одній з ним країні. Бо цей житель Ванкувера вчив французьку хіба що в школі і памʼятає з тих часів не більше, ніж середній українець, що вчив іноземну мову з 5 по 11 клас.
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 21:33

Полный мирный план Европы по Украине: The Telegraph опубликовало все 24 пункта

можу побитись об заклад, що цей план пуйла не влаштує. Йому щоб зберегти обличчя потрібен весь Донбас і при цьому він вважає, що зможе його захопити військовим шляхом. Тож він ніколи не піде на припинення вогню до того моменту, як контролюватиме всю Донецьку область. Думаю, європейці це розуміють. Якщо вони пропонують такий план, то, сподіваюсь, вони і допоможуть ресурсами, щоб Україна змогла недопустити захоплення Донбасу військовим шляхом. Інакше весь цей план ні про що.
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 21:35

а план Китаю?

По правилам жанру, ще має бути план Китаю.
flyman
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 21:39

  thenewepic написав:
  _hunter написав:про Канаду поищите - что будет, если таксист на французком ответить не сможет
де саме? У Британській Колумбії? Та нічого, особливо. У Квебеку? Довго він таксистом не пропрацює в такому разі.
......
Бо в результаті там утворилась ситуація, коли державних мов дві, проте серед них нема жодної, яка б була зрозуміла для більшості населення всіх регіонів. Бо якщо в Квебеку виїхати з Монреаля кудись в глибинку, можна наткнутися на людей, які не розуміють англійської - всі державні послуги надаються французькою, місцеві медіа повністю на французькій, всі навколо розмовляють франзузькою. ......

Ну, т.е. каждый "регион" сам решает какой язык им ближе? -- где-то я что-то подобное слышал... 🤔

Ну, т.е. примерно как было в этой стране до принятия нового мовного закона? :roll:
Про большинство я, кстати, и не говорил - там 48% процентов было :)
Востаннє редагувалось _hunter в Нед 23 лис, 2025 21:42, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 21:40

  flyman написав:По правилам жанру, ще має бути план Китаю.


так план КНР-Бразилии был отвергнут в марте 2024 когда бывший глава рнбо данилов назвал спрецпредставителя КНР "каким-то х..."
Си сказал "ну удачи вам ребята..."
после этого Москва подняла планку целей
fox767676
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 21:41

  thenewepic написав:Бо якщо в Квебеку виїхати з Монреаля кудись в глибинку, можна наткнутися на людей, які не розуміють англійської

В самом Монреале тоже можно, не надо никуда ехать. Это французская провинция.
Могу рассказать страшнее историю. В США, как правило ниже і40, без труда можно найти ресторан, где никто из персонала не говорит по-английски. И никаких санкций. Народ ухитряется объясниться на пальцах и радуется возможности отведать настоящую мексиканскую кухню (без адаптации к вкусам гринго).
Сибарит
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 21:43

  Сибарит написав:
  thenewepic написав:Бо якщо в Квебеку виїхати з Монреаля кудись в глибинку, можна наткнутися на людей, які не розуміють англійської

В самом Монреале тоже можно, не надо никуда ехать. Это французская провинция.
Могу рассказать страшнее историю. В США, как правило ниже і40, без труда можно найти ресторан, где никто из персонала не говорит по-английски. И никаких санкций. Народ ухитряется объясниться на пальцах и радуется возможности отведать настоящую мексиканскую кухню (без адаптации к вкусам гринго).

От кляті москалі! - до чего страну довели :oops:
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 21:54

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:я вважаю єврєйок привабливабливими.


ось ця леопардеса судячи з прізвища теж
https://youtu.be/0kyddIr9qKo?t=172

З прізвища? :lol: Ну від вас я не ожидав...
Стєсняюсь спросіть а Світлана Гринчук симпатична лічно Вам? :wink: про шо говорить її прізвище?
Banderlog
