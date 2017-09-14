Додано: Пон 24 лис, 2025 00:06

_hunter написав: Ну, т.е. каждый "регион" сам решает какой язык им ближе? -- где-то я что-то подобное слышал. Ну, т.е. каждый "регион" сам решает какой язык им ближе? -- где-то я что-то подобное слышал.

Сибарит написав: Могу рассказать страшнее историю. В США, как правило ниже і40, без труда можно найти ресторан, где никто из персонала не говорит по-английски Могу рассказать страшнее историю. В США, как правило ниже і40, без труда можно найти ресторан, где никто из персонала не говорит по-английски

ЛАД написав: И точно так же любое государство преувеличивает (или по меньшей мере не преуменьшает) преступления противника И точно так же любое государство преувеличивает (или по меньшей мере не преуменьшает) преступления противника

ЛАД написав: А что, мужчины водятся только на форуме? А что, мужчины водятся только на форуме?

ЛАД написав: Как-то фактов от вас не заметил. Как-то фактов от вас не заметил.

ЛАД написав: Это тоже к вопросу о фактах.

С вами понятно - демагог и тролль достаточно высокого уровня. Так и запомним Это тоже к вопросу о фактах.С вами понятно - демагог и тролль достаточно высокого уровня. Так и запомним

Французька є єдиною державною мовою Квебеку.

Всі вивіски, назви вулиць та дорожні знаки мають бути французькою. Англійську мову можна вживати за бажанням, за умов, що розмір англійських літер не перевищує 3/4 від розміру французьких. Інші мови (українську, іспанську, російську, китайську) можна вживати без обмежень, за умов присутності французького тексту.

Діти франко-канадців та іммігрантів мають ходити у французькі школи. У безплатні державні школи з англійською мовою навчання записують лише тих, в кого бодай один з батьків ходив до англійської школи у Квебеку чи Канаді. Проте батьки можуть віддати дитину до приватної англійської школи (якщо та не має фінансової підтримки від держави).

Робочою мовою у великих та середніх фірмах має бути французька.

ну якось так. І в даному випадку "регіон" - це вся Україна. Бо Україна це унітарна держава, вона історично не була союзом якихось "штатів" чи національних республік. На відміну від срср, де Україна була одним із таких "федеральних" субʼєктів.а в Чайнатауні будь-якого великого міста можна знайти американця китайського походження, що не говорить англійською, а на Брайтон-Біч можна знайти російськомовного колишнього одесита, який також не розмовляє англійською. Чи це правильний стан справ? Я особисто так не думаю. І не в останню чергу зараз в США такий галас навколо міграції, бо не всі мігранти спішать вчити місцеву мову та інтегруватися.я дійсно не знаю, чому наш коордштаб видав такі числа. Навіть якщо вони правдиві (у що я не вірю). Щоб показати українцям, що в окупації менше мобілізують, ніж на підконтрольних Україні територіях? Тому я краще почекаю третього-четвертого джерела, тоді оцінка, яка буде схожою у різних джерелах, скоріш за все буде ближчою до реальної.та ні. Але ми зараз спілкуємось на форумі, тому я і говорю про форум.повторіть питання (може я пропустив), яких саме фактів вам надати?ви зараз обзиваєте мене, але де конкретно я збрехав? Про вивіски? Чи про те, що у Квебеку ставлять французьку на перше місце?ДивимосьТо хто з нас демагог і троль?