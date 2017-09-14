Додано: Пон 24 лис, 2025 08:39

ЛАД написав: Пронумеровал я сам. На УНИАН не пронумеровано.

На такой план я бы согласился. Но вряд ли он удовлетворит РФ. Очень сомневаюсь.

Негайне припинення вогню в ОРДЛО, його виконання з 00:00 (київський час) 15 лютого 2015 року.

Аваков наказав припинити вогонь з 00:00 годин 15 лютого

Згідно з мінським договором", - сказано в повідомленні Авакова.

“Нам потрібно уявляти наші дії у випадку зриву ворогом перемир'я. Іще до Мінська на засіданні Кабінету міністрів я попередив, що нам треба буде у випадку, якщо миру не буде, приймати дуже важке, але необхідне рішення про запровадження воєнного стану. В цьому разі воєнний стан буде запроваджений не лише в Донецьку та Луганську, по всій країні», - заявив Порошенко.



Низка країн світу оголосили про підтримку України у разі зриву бойовиками перемир'я.

Президент Росії Володимир Путін під час пресконференції 22 лютого 2022 року заявив, що Мінських домовленостей більше не існує, адже Росія визнала незалежність «Донецької» та «Луганської народних республік» («ДНР» і «ЛНР») 21 лютого 2022 року[4].

на Уніан є вибір мови, читаю виключно українською багато років, а ви не знали? чи треба перекладач?рф не влаштовує ні цей план, ні навіть план Дмитрієва.так для чого вони(рф) його надали Трампу?для того, щоб Трамп змінив вектор...замість посилення тиску на рашу (санкційний і продаж зброї Україні) рудий ріелтор буде два тижні мінімум тримати в фокусі Зеленського і тиснути на Україну, а васька(путін) слухає і їстьпутін вважає що перемога близька і треба тиснутиголовним пунктом українського плану є припинення БД а потім сісти за стіл і вирішуватиспірні пункти (на це може пійти 1-2 роки), а навіщо це путінууявіть , що якщо план буде підписаний у четвер (як бажає Трамп),російська армія не припинить наступ, як не припинила вона атаку на захоплення української теріторії після підписання Мінска-2 (12 лютого 2015р)"Підписав шифротелеграмму всім підрозділам МВС, що перебувають на передовій лінії зіткнення з бойовиками - припинити вогонь з нуля годин 15 лютого.Президент віддав наказ усім воєнізованим підрозділам України, повідомив голова МВС.у Мінських угодах РФ не визнавала себе стороною конфлікту, а конфлікт (як вважав путін) був між ДНР/ЛНР і Україною, при тому Україна не визнавала юридично маріонеточні режими кремля (лнр/днр)