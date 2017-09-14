Ні, вони нас підтримають потужним груповим фото, і обіцянкою дати ще 5 ракет в 2045-му році. Ви головне воюйте
Додано: Пон 24 лис, 2025 08:25
Додано: Пон 24 лис, 2025 08:39
на Уніан є вибір мови, читаю виключно українською багато років, а ви не знали? чи треба перекладач?
рф не влаштовує ні цей план, ні навіть план Дмитрієва.
так для чого вони(рф) його надали Трампу?
для того, щоб Трамп змінив вектор...
замість посилення тиску на рашу (санкційний і продаж зброї Україні) рудий ріелтор буде два тижні мінімум тримати в фокусі Зеленського і тиснути на Україну, а васька(путін) слухає і їсть
путін вважає що перемога близька і треба тиснути
головним пунктом українського плану є припинення БД а потім сісти за стіл і вирішувати
спірні пункти (на це може пійти 1-2 роки), а навіщо це путіну
уявіть , що якщо план буде підписаний у четвер (як бажає Трамп),
російська армія не припинить наступ, як не припинила вона атаку на захоплення української теріторії після підписання Мінска-2 (12 лютого 2015р)
"Підписав шифротелеграмму всім підрозділам МВС, що перебувають на передовій лінії зіткнення з бойовиками - припинити вогонь з нуля годин 15 лютого. Згідно з мінським договором", - сказано в повідомленні Авакова.
Президент віддав наказ усім воєнізованим підрозділам України, повідомив голова МВС.
у Мінських угодах РФ не визнавала себе стороною конфлікту, а конфлікт (як вважав путін) був між ДНР/ЛНР і Україною, при тому Україна не визнавала юридично маріонеточні режими кремля (лнр/днр)
Додано: Пон 24 лис, 2025 08:42
Letusrock навіщо ти накидуєш це лайно,
про никнейм -це інше, коли пишуть продігі (я розумію про що це продіджи)
Додано: Пон 24 лис, 2025 08:46
коли перший раз був у НЙ(1994), був здивований-коли заходиш в магазин, чи Макдональдс
першим вітанням є іспанською
-Hola,
- no hablo español
-ok,good morning
Додано: Пон 24 лис, 2025 08:51
історія не буває правильною чи неправильною.
Це пропаганда міняється, а історія незмінна. Розглядати епоху князівств неправильно тому що феодалізм не має нічого спільного з національною республікою.
На рахунок невдалих спроб.
В яких границях тоді була створена Україна? І на скільки ті границі були погоджені з сусідами та відповідали волевиявленню населення, що проживало на територіях сучасної України?
Одностайної підтримки не було навіть серед українців не кажучи про проживаючих тут поляках , євреях, росіянах, мадярах чи кримських татарах.
Навіть акт злуки має скоріше символічне значення, оскільки Петлюра невдовзі здав зунр полякам.
На рахунок сучасної будови світу і цінностей.
Ви певні що будова і цінності лишаються незмінними та загальноприйнятними?
Для прикладу в китаї є свій погляд на світобудову і з ним доводиться рахуватись. Старі інституції що цементували стан справ ми розвалюєм своїми руками. Від оон до снд.
Можливо ми і найдем нові механізми для підтримки української державності.
Додано: Пон 24 лис, 2025 08:53
Ви хочете оспорити наведені в дописі (очевидні) факти:
а) Україні ніхто нічого не винен,
б) більшості населення світу на неї начхати (як і нам колись на війну в сирії та умовний геноцид в якійсь Еритреї)
в) всі країни переслідують в першу чергу свої інтереси і залюбки при нагоді заробляють на війні як третя сторона
В чому тут "лайно" наприклад? Чи ви визнаєте лише тексти де кожне друге слово це "перемога, незламність, остання верба, розвал рф"?
P.S. Унікально просто - видаляють мій допис де я звертаю увагу на свідоме перекручування мого нікнейму
Додано: Пон 24 лис, 2025 09:03
Трамп вообще геополитический оппонент ЕС
Если даже он полезет в их дела, они назло дедушке запустят флешмоб "je suis Orban"
я про Европу
они не утруждают себя даже минимальными жертвами\усилиями, пользуясь отчаяным положением Украины.
даже символический камень (конфискацию активов) не хотят в рф кинуть,
но УКраину подзуживают мегапафосными "принципами"
вранье и примитевнейшие манипуляции, разучились даже тонко и убедительно играть
такие обречены в противостоянии с осью москва-пекин
Додано: Пон 24 лис, 2025 09:14
декомунізувати! пакт анулювати! історичну справедливість відновити!
