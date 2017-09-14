RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 08:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  thenewepic написав:Думаю, європейці це розуміють. Якщо вони пропонують такий план, то, сподіваюсь, вони і допоможуть ресурсами, щоб Україна змогла недопустити захоплення Донбасу військовим шляхом.

Ні, вони нас підтримають потужним груповим фото, і обіцянкою дати ще 5 ракет в 2045-му році. Ви головне воюйте
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 08:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Пронумеровал я сам. На УНИАН не пронумеровано.
На такой план я бы согласился. Но вряд ли он удовлетворит РФ. Очень сомневаюсь.


на Уніан є вибір мови, читаю виключно українською багато років, а ви не знали? чи треба перекладач?

рф не влаштовує ні цей план, ні навіть план Дмитрієва.
так для чого вони(рф) його надали Трампу?
для того, щоб Трамп змінив вектор...
замість посилення тиску на рашу (санкційний і продаж зброї Україні) рудий ріелтор буде два тижні мінімум тримати в фокусі Зеленського і тиснути на Україну, а васька(путін) слухає і їсть

Он порча, он чума, он язва здешних мест!"
(А Васька слушает, да ест.)


путін вважає що перемога близька і треба тиснути
головним пунктом українського плану є припинення БД а потім сісти за стіл і вирішувати
спірні пункти (на це може пійти 1-2 роки), а навіщо це путіну

уявіть , що якщо план буде підписаний у четвер (як бажає Трамп),
російська армія не припинить наступ, як не припинила вона атаку на захоплення української теріторії після підписання Мінска-2 (12 лютого 2015р)
Негайне припинення вогню в ОРДЛО, його виконання з 00:00 (київський час) 15 лютого 2015 року.


Аваков наказав припинити вогонь з 00:00 годин 15 лютого

"Підписав шифротелеграмму всім підрозділам МВС, що перебувають на передовій лінії зіткнення з бойовиками - припинити вогонь з нуля годин 15 лютого. Згідно з мінським договором", - сказано в повідомленні Авакова.

Президент віддав наказ усім воєнізованим підрозділам України, повідомив голова МВС.
https://www.unian.ua/war/1044251-avakov ... utogo.html

“Нам потрібно уявляти наші дії у випадку зриву ворогом перемир'я. Іще до Мінська на засіданні Кабінету міністрів я попередив, що нам треба буде у випадку, якщо миру не буде, приймати дуже важке, але необхідне рішення про запровадження воєнного стану. В цьому разі воєнний стан буде запроваджений не лише в Донецьку та Луганську, по всій країні», - заявив Порошенко.

Низка країн світу оголосили про підтримку України у разі зриву бойовиками перемир'я.


Президент Росії Володимир Путін під час пресконференції 22 лютого 2022 року заявив, що Мінських домовленостей більше не існує, адже Росія визнала незалежність «Донецької» та «Луганської народних республік» («ДНР» і «ЛНР») 21 лютого 2022 року[4].


у Мінських угодах РФ не визнавала себе стороною конфлікту, а конфлікт (як вважав путін) був між ДНР/ЛНР і Україною, при тому Україна не визнавала юридично маріонеточні режими кремля (лнр/днр)
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 08:42

Letusrock навіщо ти накидуєш це лайно,

про никнейм -це інше, коли пишуть продігі (я розумію про що це продіджи)
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 08:46

  Сибарит написав:
  thenewepic написав:Бо якщо в Квебеку виїхати з Монреаля кудись в глибинку, можна наткнутися на людей, які не розуміють англійської

В самом Монреале тоже можно, не надо никуда ехать. Это французская провинция.
Могу рассказать страшнее историю. В США, как правило ниже і40, без труда можно найти ресторан, где никто из персонала не говорит по-английски. И никаких санкций. Народ ухитряется объясниться на пальцах и радуется возможности отведать настоящую мексиканскую кухню (без адаптации к вкусам гринго).


коли перший раз був у НЙ(1994), був здивований-коли заходиш в магазин, чи Макдональдс
першим вітанням є іспанською
-Hola,
- no hablo español
-ok,good morning
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 08:51

  Сибарит написав:

Это у Вас старая неправильная история. Да и по ней была попытка создать государство непосредственно перед приходом большевиков.
История большая, всегда можно найти то, что нужно.
Если оспаривать унитарность, целесообразнее вспомнить эпоху княжеств, которые были достаточно независимы. И, кстати, были периоды их объединения, что можно считать прообразом современного государства в федеративной форме.

Вот только смысла жить прошлым Я не вижу никакого. Есть современное устройство мира и есть то, что сегодня считается ценностями.
історія не буває правильною чи неправильною.
Це пропаганда міняється, а історія незмінна. Розглядати епоху князівств неправильно тому що феодалізм не має нічого спільного з національною республікою.
На рахунок невдалих спроб.
В яких границях тоді була створена Україна? І на скільки ті границі були погоджені з сусідами та відповідали волевиявленню населення, що проживало на територіях сучасної України?
Одностайної підтримки не було навіть серед українців не кажучи про проживаючих тут поляках , євреях, росіянах, мадярах чи кримських татарах.
Навіть акт злуки має скоріше символічне значення, оскільки Петлюра невдовзі здав зунр полякам.
На рахунок сучасної будови світу і цінностей.
Ви певні що будова і цінності лишаються незмінними та загальноприйнятними?
Для прикладу в китаї є свій погляд на світобудову і з ним доводиться рахуватись. Старі інституції що цементували стан справ ми розвалюєм своїми руками. Від оон до снд.
Можливо ми і найдем нові механізми для підтримки української державності.
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 08:53

  prodigy написав:Letusrock навіщо ти накидуєш це лайно,
про никнейм -це інше, коли пишуть продігі (я розумію про що це продіджи)

Ви хочете оспорити наведені в дописі (очевидні) факти:
а) Україні ніхто нічого не винен,
б) більшості населення світу на неї начхати (як і нам колись на війну в сирії та умовний геноцид в якійсь Еритреї)
в) всі країни переслідують в першу чергу свої інтереси і залюбки при нагоді заробляють на війні як третя сторона
В чому тут "лайно" наприклад? Чи ви визнаєте лише тексти де кожне друге слово це "перемога, незламність, остання верба, розвал рф"?
P.S. Унікально просто - видаляють мій допис де я звертаю увагу на свідоме перекручування мого нікнейму
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 09:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:Для влияния на Орбана есть Трамп, если в таком влиянии будет необходимость.

Трамп вообще геополитический оппонент ЕС
Если даже он полезет в их дела, они назло дедушке запустят флешмоб "je suis Orban"
я про Европу
они не утруждают себя даже минимальными жертвами\усилиями, пользуясь отчаяным положением Украины.
даже символический камень (конфискацию активов) не хотят в рф кинуть,
но УКраину подзуживают мегапафосными "принципами"
вранье и примитевнейшие манипуляции, разучились даже тонко и убедительно играть
такие обречены в противостоянии с осью москва-пекин
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 09:14

  Banderlog написав:
  thenewepic написав:
  _hunter написав:Ну, т.е. каждый "регион" сам решает какой язык им ближе? -- где-то я что-то подобное слышал.
ну якось так. І в даному випадку "регіон" - це вся Україна. Бо Україна це унітарна держава, вона історично не була союзом якихось "штатів" чи національних республік. На відміну від срср, де Україна була одним із таких "федеральних" субʼєктів.

Історично України як суверенного утворення до комуністів взагалі не було. Та і при комуністах входження деяких територій відбулось завдяки пакту молотова рібентропа.

декомунізувати! пакт анулювати! історичну справедливість відновити!
