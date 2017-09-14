RSS
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 14:18

  alex_dvornichenko написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:історично багато держав не існувало до 1СВ - а існувало кілька імперій. а після їх розпаду сформувалося багато сучасних держав 8)
наприклад? Про які саме держава мова?
Ви маєте на увазі, що Україна сформувалась після 1ї світової а не 2ї світової? Коли і в яких кордонах?

Хороший пример - Польша появилась после первой мировой в более менее совеременных границах. Потом её как и Украину перекроили туда сюда. Старые границы - не должны быть причинами современных войн, это вечный процесс, всегда будут недовольные, и всегда анйдутся впричины для недовольства в удобный исторический период.

а де 3 (Три ) поділи Польщі?
flyman
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 14:29

  ЛАД написав:
Полный мирный план Европы по Украине: The Telegraph опубликовало все 24 пункта
Богдан Фролов
.....
24 пункта европейского плана
1....
https://www.unian.net/world/polnyy-mirnyy-plan-evropy-po-ukraine-the-telegraph-opublikovalo-vse-24-punkta-13205427.html
Пронумеровал я сам. На УНИАН не пронумеровано.
На такой план я бы согласился. Но вряд ли он удовлетворит РФ. Очень сомневаюсь.

Це не план, а брєд. РФ ніколи не прийме такий план, тому цінність цього плану - нульова. Європі потрібно щоб війна продовжувалась - ось це причина.
Прикольно що в цьому пункті є морковка у вигляді "Украина становится членом Европейского Союза." А нічого що для вступу в ЕС потрібна одностайна згода всіх держав-членів ЄС.
Тобто нам показують морковку, а ми як ослики повинні за нею йти(тобто воювати і вмирати далі). Потім морковку можна прибрати.
andrijk777
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 14:30

  sashaqbl написав:
Я б ще додав дощі.

Сітки над дорогами від фпв допомагають?
В мене фпв вже залітають далі на 7 км за місце куди ми їздим митись і відсипатись. Поки по кількості не критично, но біля місць де продають каву вже машини не ставим.
Banderlog
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 14:32

  alex_dvornichenko написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:історично багато держав не існувало до 1СВ - а існувало кілька імперій. а після їх розпаду сформувалося багато сучасних держав 8)
наприклад? Про які саме держава мова?
Ви маєте на увазі, що Україна сформувалась після 1ї світової а не 2ї світової? Коли і в яких кордонах?

Хороший пример - Польша появилась после первой мировой в более менее совеременных границах. Потом её как и Украину перекроили туда сюда. Старые границы - не должны быть причинами современных войн, это вечный процесс, всегда будут недовольные, и всегда анйдутся впричины для недовольства в удобный исторический период.
Я бы не назвал Польшу таким уж хорошим примером.
Она всё-таки существовала как государство практически до конца 18 века хотя границы менялись.
Тогда уж лучше пример Финляндии, которая до 1МВ как независимое государство вообще не существовала. Фактически хотя бы относительная государственность у неё появилась в рамках Росс. империи в качестве Великого княжества Финляндского.
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 14:37

  thenewepic написав:
Полный мирный план Европы по Украине: The Telegraph опубликовало все 24 пункта

можу побитись об заклад, що цей план пуйла не влаштує. Йому щоб зберегти обличчя потрібен весь Донбас і при цьому він вважає, що зможе його захопити військовим шляхом. Тож він ніколи не піде на припинення вогню до того моменту, як контролюватиме всю Донецьку область. Думаю, європейці це розуміють. Якщо вони пропонують такий план, то, сподіваюсь, вони і допоможуть ресурсами, щоб Україна змогла недопустити захоплення Донбасу військовим шляхом. Інакше весь цей план ні про що.

Ага, дуля з маком. Вони навіть заморожені гроші РФ не можуть оприходувати.
Шукай ресурси на вулиці! Ще багато, як писав unicdima: джунів ходять по вулиці. Ось лапай їх і буде тобі ресурс.
А бабло то ми самі(Зе і Ко) роздеребаним, про це не треба хвилюватись.

Європа вже навіть не обіцяє збільшення допомоги! (В квітні, після плану Трампа, по-моєму була обіцянка збільшити допомогу). В тебе ще залишились якісь сподівання на Європу? :D :D
andrijk777
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 14:38

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:2. Было всё - "розстріляне відродження, голодомор та сталінські репресії". Но и украинские школы тоже были. И ликвидировались очень медленно и постепенно, по мере уменьшения желающих в них учиться. Вы вообще читали мой разговор с thenewepic? Или только мои ответы? Его пример с "рідним брат моєї бабусі" пропустили?

А ви причину з наслідком не плутаєте? Ліквідувались по мірі зменшення бажаючих вчитися? Чи все таки кількість учнів зменшувалась по мірі ліквідації шкіл?
Вопрос сложный.
Где-то на уровне, что появилось раньше - курица или яйцо. :)
Скорее всё же. как я написал, потому что, например, в сельских районах украинских школ сохранилось намного больше, чем в городах. И чем крупнее город, тем меньше оставалось украинских школ.
Но точно, что процесс был достаточно медленный и постепенный. Не за год-два.
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 14:40

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:
Полный мирный план Европы по Украине: The Telegraph опубликовало все 24 пункта
Богдан Фролов
24 пункта европейского плана
1.Завершение войны и меры, гарантирующие ее неповторение, чтобы создать устойчивую основу для длительного мира и безопасности.
...
24. Будут начаты отдельные переговоры о европейской архитектуре безопасности при участии всех государств ОБСЕ.
https://www.unian.net/world/polnyy-mirnyy-plan-evropy-po-ukraine-the-telegraph-opublikovalo-vse-24-punkta-13205427.html
Пронумеровал я сам. На УНИАН не пронумеровано.
На такой план я бы согласился. Но вряд ли он удовлетворит РФ. Очень сомневаюсь.

Я б під це підписався. Але це по факту поразка Росії. А Росія поки що не програла...
Я бы тоже подписался.
Но РФ такое подпишет очень вряд ли.
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 14:44

  flyman написав:а де 3 (Три ) поділи Польщі?

Там же где и Украинские - в истории. У Украины и Польши похожие судьбы, обеих рвали на куски империи, обеи были в прошлом могучими государствами с другими названиями и другой территорией, оба г-ва появились по итогам революций в начале 20 века, обеим в новешей истории "подарили" спорные (новые) территории.
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 14:45

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:Історично України як суверенного утворення до комуністів взагалі не було. Та і при комуністах входження деяких територій відбулось завдяки пакту молотова рібентропа.

історично багато держав не існувало до 1СВ - а існувало кілька імперій. а після їх розпаду сформувалося багато сучасних держав 8)
наприклад? Про які саме держава мова?
Ви маєте на увазі, що Україна сформувалась після 1ї світової а не 2ї світової? Коли і в яких кордонах?

я про держави, які входили до складу Австро-Угорщини або Османської імперії. та й Російської теж.

це приклад, що багато країн не існувало, й казати про чиюсь тут заслугу явне перебільшення. й ніколи не думали, а чого Ленін надав такі пільги України, на що так жаліться путін. може тому, що розумів, що інакше не втримає? ;) але це вже історія. можемо поговоримо про вплив комуністів на історію РПЦ - коли спочатку батюшки літали "аки птицы", а потім відновлювалися на засіданні НКВС? 8)
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 14:46

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
Полный мирный план Европы по Украине: The Telegraph опубликовало все 24 пункта
Богдан Фролов
.....
24 пункта европейского плана
1....
https://www.unian.net/world/polnyy-mirnyy-plan-evropy-po-ukraine-the-telegraph-opublikovalo-vse-24-punkta-13205427.html
Пронумеровал я сам. На УНИАН не пронумеровано.
На такой план я бы согласился. Но вряд ли он удовлетворит РФ. Очень сомневаюсь.

Це не план, а брєд. РФ ніколи не прийме такий план, тому цінність цього плану - нульова. Європі потрібно щоб війна продовжувалась - ось це причина.
Прикольно що в цьому пункті є морковка у вигляді "Украина становится членом Европейского Союза." А нічого що для вступу в ЕС потрібна одностайна згода всіх держав-членів ЄС.
Тобто нам показують морковку, а ми як ослики повинні за нею йти(тобто воювати і вмирати далі). Потім морковку можна прибрати.
Да хрен бы с ней, с морковкой.
Обошлись бы.
Беда в том, что РФ такое не подпишет.
ЛАД
