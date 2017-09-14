|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 24 лис, 2025 14:50
alex_dvornichenko написав: flyman написав:
а де 3 (Три ) поділи Польщі?
Там же где и Украинские - в истории. У Украины и Польши похожие судьбы, обеих рвали на куски империи, обеи были в прошлом могучими государствами, оба г-ва появились по итогам революций в начале 20 века, обеим в новешей истории "подарили" спорные (новые) территории.
Это когда в прошлом?
Додано: Пон 24 лис, 2025 14:53
sashaqbl написав: ЛАД написав:
2. Было всё - "розстріляне відродження, голодомор та сталінські репресії". Но и украинские школы тоже были. И ликвидировались очень медленно и постепенно, по мере уменьшения желающих в них учиться. Вы вообще читали мой разговор с thenewepic? Или только мои ответы? Его пример с "рідним брат моєї бабусі" пропустили?
А ви причину з наслідком не плутаєте? ......
Может да, может нет. Это имеет хоть какое-то значение (кроме историко-оценочного) _сейчас_?
Мне, например, гораздо интереснее другой вопрос: где пик открытия украинских школ в 92м году? 🤔
Додано: Пон 24 лис, 2025 14:58
ЛАД написав:
Это когда в прошлом?
"Прошлое" — это время, состоящее из всех событий, которые уже произошли. В широком смысле это может быть все, что предшествует настоящему моменту.
Додано: Пон 24 лис, 2025 15:06
alex_dvornichenko написав: ЛАД написав:
Это когда в прошлом?
"Прошлое" — это время, состоящее из всех событий, которые уже произошли. В широком смысле это может быть все, что предшествует настоящему моменту.
Что такое прошлое, я благодаря вашему объяснению понял.
Но мне интересно, когда в этом прошлом Украина была могучим государством
Додано: Пон 24 лис, 2025 15:14
alex_dvornichenko написав: flyman написав:
а де 3 (Три ) поділи Польщі?
Там же где и Украинские - в истории. У Украины и Польши похожие судьбы, обеих рвали на куски империи, обеи были в прошлом могучими государствами с другими названиями и другой территорией, оба г-ва появились по итогам революций в начале 20 века, обеим в новешей истории "подарили" спорные (новые) территории.
погано ти вчив історію, в Польщі "Третя Республіка", а в України "Четвертий Універсал"?
Додано: Пон 24 лис, 2025 15:15
_hunter написав:
Вы забыли про такую "единицу измерения", как "область"
а ще існує одиниця "район", "місто/село", "вулиця". Де будемо межу проводити? Вимагаю для кожної вулиці федеральний статус і право на вибір власної офіційної мови!
andrijk777 написав:
Ага, дуля з маком. Вони навіть заморожені гроші РФ не можуть оприходувати
їм все-таки доведеться щось робити. Може, вони думають що часу ще багато, але насправді ми це не так. І, якщо Європа не підтвердить свої слова діями, "ще 2-3 роки" ми не протримаємось. Особливо, якщо Трамп буде підігрувати пуйлу.
