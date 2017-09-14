RSS
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 14:50

  alex_dvornichenko написав:
  flyman написав:а де 3 (Три ) поділи Польщі?

Там же где и Украинские - в истории. У Украины и Польши похожие судьбы, обеих рвали на куски империи, обеи были в прошлом могучими государствами, оба г-ва появились по итогам революций в начале 20 века, обеим в новешей истории "подарили" спорные (новые) территории.
Это когда в прошлом?
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 14:53

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:2. Было всё - "розстріляне відродження, голодомор та сталінські репресії". Но и украинские школы тоже были. И ликвидировались очень медленно и постепенно, по мере уменьшения желающих в них учиться. Вы вообще читали мой разговор с thenewepic? Или только мои ответы? Его пример с "рідним брат моєї бабусі" пропустили?

А ви причину з наслідком не плутаєте? ......

Может да, может нет. Это имеет хоть какое-то значение (кроме историко-оценочного) _сейчас_?
Мне, например, гораздо интереснее другой вопрос: где пик открытия украинских школ в 92м году? 🤔
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 14:58

  ЛАД написав:Это когда в прошлом?

"Прошлое" — это время, состоящее из всех событий, которые уже произошли. В широком смысле это может быть все, что предшествует настоящему моменту.
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 15:06

  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав:Это когда в прошлом?

"Прошлое" — это время, состоящее из всех событий, которые уже произошли. В широком смысле это может быть все, что предшествует настоящему моменту.

Что такое прошлое, я благодаря вашему объяснению понял. :)
Но мне интересно, когда в этом прошлом Украина была могучим государством.
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 15:14

  alex_dvornichenko написав:
  flyman написав:а де 3 (Три ) поділи Польщі?

Там же где и Украинские - в истории. У Украины и Польши похожие судьбы, обеих рвали на куски империи, обеи были в прошлом могучими государствами с другими названиями и другой территорией, оба г-ва появились по итогам революций в начале 20 века, обеим в новешей истории "подарили" спорные (новые) территории.

погано ти вчив історію, в Польщі "Третя Республіка", а в України "Четвертий Універсал"?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 24 лис, 2025 15:16, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 15:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Вы забыли про такую "единицу измерения", как "область"
а ще існує одиниця "район", "місто/село", "вулиця". Де будемо межу проводити? Вимагаю для кожної вулиці федеральний статус і право на вибір власної офіційної мови!
  andrijk777 написав:Ага, дуля з маком. Вони навіть заморожені гроші РФ не можуть оприходувати
їм все-таки доведеться щось робити. Може, вони думають що часу ще багато, але насправді ми це не так. І, якщо Європа не підтвердить свої слова діями, "ще 2-3 роки" ми не протримаємось. Особливо, якщо Трамп буде підігрувати пуйлу.
