Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 16:40

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  alex_dvornichenko написав:...........
"Прошлое" — это время, состоящее из всех событий, которые уже произошли. В широком смысле это может быть все, что предшествует настоящему моменту.

Что такое прошлое, я благодаря вашему объяснению понял. :)
Но мне интересно, когда в этом прошлом Украина была могучим государством.

ніхто не хоче спровокувати срач, так? ;)

ви ж чудово знаєте коли. чи тоді сформулюйте, що ви вкладаєте в термін держава. бо дуже хочеться довести, що Україна не була могутньою державою? на відміну від Раші? імперією так, Україна не була. й ми зараз дивимось на закінчення імперії Раша, що так крає ваше серце 8) й більшість населення не жило в імперіях, й не переймається з цього приводу
А не проще просто указать, когда Украина существовала как могучее государство, чем пытаться "разводить срач"? Я этого не знаю.
И у меня недаром государство подчёркнуто.
Или вы считаете государством только империю?

P.s. Вам ещё не надоело рассказывать, что мне "крає серце"?
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 16:50

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  andrijk777 написав:...
Цікаво, які це території "подарували" Польщі і коли?
Вникайте напевно в історію глибше а не поверхах.

а як змінилися кордони Польщі після 2СВ? вчить історію...

Ти гуляв уроки в школі? Площа Польщі значно зменшилась в результаті II Світової війни.
Справедливости ради, Польше таки "подарували" территории на западе страны, но больше забрали на востоке.
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 16:59

Чеська Reactive Drone продавала Україні дрони у 20 разів дорожче — Radiožurnál
За даними Radiožurnál, компанія Reactive Drone протягом двох років закупила китайські дрони на 36 млн крон, а продала їх українській армії вже за 692 млн крон.

Це одна вагома причина чому Європі цей ваш мир непотрібен "чуть более чем полностью". Хоча може там теж свій Міндіч переодітий
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 16:59

После выступления Владимира Зеленского в Швеции спикер украинского парламента заявил, что Украина не примет юридического признания оккупированных Россией территорий, ограничений на украинские силы или ограничений на будущие союзы Украины.
https://www.bbc.com/news/live/c33mv4y2187t - надо пролистать вниз.
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 17:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Про звіти о "перемогах" у повідомленнях Генштабу ЗСУ. Спілкувався з знайомим сьогодні, приїхав на у відпустку і лікування у шпиталі. Розповідав, як один танк два тижні різні підрозділи подавали як вражений. Лупили дронами та іншим по мертвій консерві, заробляли є-бали. Стає зрозумілим, звідки тисячи вражених танків і артилерії. Так само він розповідає, кожну ніч прилітає по нафтобазі (яку розвалили ще у 2022р.) поруч з його ППД. Кажу, з того боку такі самі пацієнти, заробляють статистику уражень нафтобаз.
  whois2010 написав:Про звіти о "перемогах" у повідомленнях Генштабу ЗСУ. Спілкувався з знайомим сьогодні, приїхав на у відпустку і лікування у шпиталі. Розповідав, як один танк два тижні різні підрозділи подавали як вражений. Лупили дронами та іншим по мертвій консерві, заробляли є-бали. Стає зрозумілим, звідки тисячи вражених танків і артилерії. Так само він розповідає, кожну ніч прилітає по нафтобазі (яку розвалили ще у 2022р.) поруч з його ППД. Кажу, з того боку такі самі пацієнти, заробляють статистику уражень нафтобаз.

а звісно, куди ще поділися всі танки з консервації на Раші... не намагайтесь один випадок (якщо це взагалі не вигадка) подати як систему...
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 17:33

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:

...
То як
Коли пропозиції педерації були найвигіднішими для України?

ніколи не були. просто зрадофіли вчергове розповідають - треба погоджуватися на те, що є - бо далі буде гірше. й вигадують, що раніше було краще - ключове, це завжди раніше, а не зараз.
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 17:35

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  andrijk777 написав:...
Цікаво, які це території "подарували" Польщі і коли?
Вникайте напевно в історію глибше а не поверхах.

а як змінилися кордони Польщі після 2СВ? вчить історію...

Ти гуляв уроки в школі? Площа Польщі значно зменшилась в результаті II Світової війни.

ти ж напевне відмінник? а як з логікою? питання було - "які це території "подарували" Польщі і коли?". які території подарували Польщі після 2СВ?
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 17:37

  ЛАД написав:Справедливости ради, Польше таки "подарували" территории на западе страны, но больше забрали на востоке.

Це не можна назвати словом "подарували" навіть якщо взяти це слово у лапки.
Так само я плачу за хліб 100 грн, а мені "дарують" 80 гривень(здача). Прикольно. :D :D
andrijk777
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 17:38

  Letusrock написав:
Чеська Reactive Drone продавала Україні дрони у 20 разів дорожче — Radiožurnál
За даними Radiožurnál, компанія Reactive Drone протягом двох років закупила китайські дрони на 36 млн крон, а продала їх українській армії вже за 692 млн крон.

Це одна вагома причина чому Європі цей ваш мир непотрібен "чуть более чем полностью". Хоча може там теж свій Міндіч переодітий

Причому ми узяли ці 692 млн крон в кредит. Нічого - наші діти заплатять.
Головне усі задоволені.
andrijk777
Зараз переглядають цей форум: Shaman, Xenon, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

