Документ подготовлен «евротройкой»: Великобританией, Францией и Германией. Он основан на представленнных США «28 пунктах», но содержит постатейные поправки и исключения.





1. Суверенитет Украины подтверждается.



2. Россия, Украина и НАТО заключают всеобъемлющее соглашение о ненападении. Все спорные моменты последних 30 лет считаются урегулированными.



(Пункт 3 из американского плана, где говорилось о нерасширении НАТО, исключается)



4. После подписания мирного соглашения между Россией и НАТО начнется диалог о вопросах безопасности, снижении напряженности и строительстве глобальной стабильности, а также о расширении возможностей экономического сотрудничества.



5. Украина получает надежные гарантии безопасности.



6. Численность украинских вооруженных сил ограничивается 800.000 человек в мирное время.



7. Вступление Украины в НАТО возможно только при согласии всех членов альянса, которого сейчас нет.



8. НАТО соглашается не размещать на постоянной основе свои войска в Украине в мирное время.



9. Истребители НАТО будут размещены в Польше.



10. США предоставляют гарантии, аналогичные статье 5 устава НАТО:



a. США получают компенсацию за предоставленные гарантии;



b. В случае нападения Украины на Россию гарантии аннулируются;



c. В случае нападения России на Украину последует скоординированный военный ответ, восстановление всех глобальных санкций и отмена признания любых новых территорий и других выгод, предусмотренных соглашением.



11. Украина получает право на членство в ЕС и временный льготный доступ к европейскому рынку на время рассмотрения вопроса членства.



12. Проводится в жизнь международный план восстановления Украины, который включает в себя следующие части, но не ограничивается ими:



a. Создание Фонда развития Украины для инвестиций в высокотехнологичные отрасли, включая технологии, центры обработки данных и искусственный интеллект;



b. Соединенные Штаты будут сотрудничать с Украиной в совместном восстановлении, модернизации и эксплуатации газовой инфраструктуры, включая трубопроводы и хранилища



c. Совместная реконструкция пострадавших регионов: восстановление, развитие и модернизация городов и жилой застройки



d. Развитие инфраструктуры



e. Добыча полезных ископаемых и природных ресурсов



f. Всемирный банк разработает специальный пакет финансирования для ускорения этих усилий.



13. Постепенная реинтеграция России в мировую экономику:



a. Отмена санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в каждом конкретном случае



b. Соединенные Штаты подпишут долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве для взаимного развития энергетики, добычи природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, центров обработки данных, проектов по добыче редкоземельных металлов в Арктике, а также других взаимовыгодных экономических возможностей



c. Россия будет приглашена обратно в G8.



14. Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских суверенных активов, которые останутся замороженными до возмещения ущерба Украине.



15. Создается совместная группа по безопасности с участием США, Украины, России и европейских стран для контроля и обеспечения выполнения всех положений соглашения.



16. Россия закрепляет законодательно политику ненападения на Европу и Украину.



17. США и Россия продлевают договоры о нераспространении ядерного оружия и контроле над ним, включая Fair Start.



18. Украина подтверждает статус безъядерного государства по Договору о нераспространении ядерного оружия.



19. Запорожская АЭС возобновляет работу под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемая электроэнергия делится поровну между Россией и Украиной.



20. Украина принимает нормы ЕС в сфере религиозной терпимости и защиты языковых меньшинств.



21. Территории: Украина обязуется не восстанавливать контроль над оккупированной суверенной территорией военным путем. Переговоры по территориальному обмену начнутся с линии соприкосновения.



22. После согласования будущих территориальных договоренностей Россия и Украина обязуются не менять границы силой. Любое нарушение этого обязательства будет означать отмену гарантий.



23. Россия не будет препятствовать использованию Украиной реки Днепр для коммерческой деятельности. Стороны договариваются о беспрепятственном экспорте зерна через Черное море.



24. Для решения открытых вопросов создается гуманитарный комитет:



a. Все пленные и погибшие будут обменены по принципу «все на все»



b. Будут возвращены все задержанные гражданские лица, в том числе дети



c. Будет реализована программа воссоединения семей



d. Будут предусмотрены меры для компенсации жертвам конфликта.



25. Украина проведет выборы в кратчайшие сроки после подписания мирного соглашения.



26. Будут предусмотрены меры для компенсации жертвам конфликта.



27. Данное соглашение имеет обязательную юридическую силу. Контроль за его выполнением и гарантии обеспечивает Совет мира под председательством президента США Дональда Трампа. За нарушение соглашения предусмотрены штрафные санкции.



28. После того, как будет одобрен меморандум и обе стороны отведут силы на согласованные позиции, начнет действовать режим прекращения огня для старта реализации соглашения. Условия прекращения огня, включая мониторинг, будут согласованы обеими сторонами под наблюдением США.



