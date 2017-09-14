Документ подготовлен «евротройкой»: Великобританией, Францией и Германией. Он основан на представленнных США «28 пунктах», но содержит постатейные поправки и исключения.
1. Суверенитет Украины подтверждается.
2. Россия, Украина и НАТО заключают всеобъемлющее соглашение о ненападении. Все спорные моменты последних 30 лет считаются урегулированными.
(Пункт 3 из американского плана, где говорилось о нерасширении НАТО, исключается)
4. После подписания мирного соглашения между Россией и НАТО начнется диалог о вопросах безопасности, снижении напряженности и строительстве глобальной стабильности, а также о расширении возможностей экономического сотрудничества.
5. Украина получает надежные гарантии безопасности.
6. Численность украинских вооруженных сил ограничивается 800.000 человек в мирное время.
7. Вступление Украины в НАТО возможно только при согласии всех членов альянса, которого сейчас нет.
8. НАТО соглашается не размещать на постоянной основе свои войска в Украине в мирное время.
9. Истребители НАТО будут размещены в Польше.
10. США предоставляют гарантии, аналогичные статье 5 устава НАТО:
a. США получают компенсацию за предоставленные гарантии;
b. В случае нападения Украины на Россию гарантии аннулируются;
c. В случае нападения России на Украину последует скоординированный военный ответ, восстановление всех глобальных санкций и отмена признания любых новых территорий и других выгод, предусмотренных соглашением.
11. Украина получает право на членство в ЕС и временный льготный доступ к европейскому рынку на время рассмотрения вопроса членства.
12. Проводится в жизнь международный план восстановления Украины, который включает в себя следующие части, но не ограничивается ими:
a. Создание Фонда развития Украины для инвестиций в высокотехнологичные отрасли, включая технологии, центры обработки данных и искусственный интеллект;
b. Соединенные Штаты будут сотрудничать с Украиной в совместном восстановлении, модернизации и эксплуатации газовой инфраструктуры, включая трубопроводы и хранилища
c. Совместная реконструкция пострадавших регионов: восстановление, развитие и модернизация городов и жилой застройки
d. Развитие инфраструктуры
e. Добыча полезных ископаемых и природных ресурсов
f. Всемирный банк разработает специальный пакет финансирования для ускорения этих усилий.
13. Постепенная реинтеграция России в мировую экономику:
a. Отмена санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в каждом конкретном случае
b. Соединенные Штаты подпишут долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве для взаимного развития энергетики, добычи природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, центров обработки данных, проектов по добыче редкоземельных металлов в Арктике, а также других взаимовыгодных экономических возможностей
c. Россия будет приглашена обратно в G8.
14. Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских суверенных активов, которые останутся замороженными до возмещения ущерба Украине.
15. Создается совместная группа по безопасности с участием США, Украины, России и европейских стран для контроля и обеспечения выполнения всех положений соглашения.
16. Россия закрепляет законодательно политику ненападения на Европу и Украину.
17. США и Россия продлевают договоры о нераспространении ядерного оружия и контроле над ним, включая Fair Start.
18. Украина подтверждает статус безъядерного государства по Договору о нераспространении ядерного оружия.
19. Запорожская АЭС возобновляет работу под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемая электроэнергия делится поровну между Россией и Украиной.
20. Украина принимает нормы ЕС в сфере религиозной терпимости и защиты языковых меньшинств.
21. Территории: Украина обязуется не восстанавливать контроль над оккупированной суверенной территорией военным путем. Переговоры по территориальному обмену начнутся с линии соприкосновения.
22. После согласования будущих территориальных договоренностей Россия и Украина обязуются не менять границы силой. Любое нарушение этого обязательства будет означать отмену гарантий.
23. Россия не будет препятствовать использованию Украиной реки Днепр для коммерческой деятельности. Стороны договариваются о беспрепятственном экспорте зерна через Черное море.
24. Для решения открытых вопросов создается гуманитарный комитет:
a. Все пленные и погибшие будут обменены по принципу «все на все»
b. Будут возвращены все задержанные гражданские лица, в том числе дети
c. Будет реализована программа воссоединения семей
d. Будут предусмотрены меры для компенсации жертвам конфликта.
25. Украина проведет выборы в кратчайшие сроки после подписания мирного соглашения.
27. Данное соглашение имеет обязательную юридическую силу. Контроль за его выполнением и гарантии обеспечивает Совет мира под председательством президента США Дональда Трампа. За нарушение соглашения предусмотрены штрафные санкции.
28. После того, как будет одобрен меморандум и обе стороны отведут силы на согласованные позиции, начнет действовать режим прекращения огня для старта реализации соглашения. Условия прекращения огня, включая мониторинг, будут согласованы обеими сторонами под наблюдением США.
ЛАД написав:Справедливости ради, Польше таки "подарували" территории на западе страны, но больше забрали на востоке.
Це не можна назвати словом "подарували" навіть якщо взяти це слово у лапки. Так само я плачу за хліб 100 грн, а мені "дарують" 80 гривень(здача). Прикольно.
якщо ти втратив в одному місці, а отримав зовсім в іншому - це не здача. має бути очевидним. десь забрали, десь подарували. могли не дарувати. але коли намагаєшся шукати лише погано - як ти ще на себе руки не наклав?
Shaman написав:історично багато держав не існувало до 1СВ - а існувало кілька імперій. а після їх розпаду сформувалося багато сучасних держав
наприклад? Про які саме держава мова? Ви маєте на увазі, що Україна сформувалась після 1ї світової а не 2ї світової? Коли і в яких кордонах?
я про держави, які входили до складу Австро-Угорщини або Османської імперії. та й Російської теж.
це приклад, що багато країн не існувало, й казати про чиюсь тут заслугу явне перебільшення. й ніколи не думали, а чого Ленін надав такі пільги України
пільги дав кому? Ти розумієш що варіантів державності на території сучасної України в часи петлюри було купа- зунр, унр, донецькокриворізька, холодноярська, кримська народна, махновська... і те що була приміром зунр іще не значить, що ті ж поляки не мали своєї думки про те кому належать ті території. Монолітність усср була насаджена комуністами. Коли ви від совіцького наслєдія перейшли до петлюрівського то само собою почались сєпарські рухи.
whois2010 написав:Лупили дронами та іншим по мертвій консерві, заробляли є-бали.
Ничего удивительного. Не скажу, что все кристально честные, но этому есть и прозаичное объяснение. Мне когда-то давали просмотреть картинку с камеры дрона. Это очень далеко от компьютерной графики в играх. Я, со своим зрением, не отличу танк от сарая, но и с нормальным зрением отличить исправный танк от мертвой консервы может быть очень проблематично. Лучше влупить 10 раз в консерву, чем один раз не влупить вовремя. Если на этом не ловят, значит и в спокойных условиях на записи с камеры это разобрать трудно.
БЗВП: ЧОМУ ТРЕБА ЗАВЕРШУВАТИ ВІЙНУ? Пʼять тижнів базової загальної військової підготовки позаду. Тепер я не просто рядовий, а сертифікований стрілець. Людина, яку підготували воювати минулу війну, яка назавжди залишилась в підручниках історії... Тепер я знаю довжину та вагу багнет-ножа, довжину та вагу АКМ з багнетом та без, зі складеним і розкладеним прикладом, згадав, як розбирають та збирають Калаш. Але як говорить мій бойовий побратим, "якщо тобі зараз на війні знадобився Калаш, то твої шанси на виживання мінімальні"... Результати пʼяти тижнів в полях, якщо коротко та без емоцій, такі: – здоровʼя – значно погіршилось; – фізпідготовка – незначно погіршилась; – розуміння сучасної війни – ніяк не змінилось; – знайомство та занурення у "глибинний український народ", з яким ані я, ані мої друзі з середнього та вище класу фактично не перетинаються у звичному житті, – 100% успіх; – вивчення життя немедійного підрозділу (яких більшість в силах оборони), у якого немає своєї сторінки в ФБ, Інстаграмі чи Тік-Току – 100% успіх; – офіційна подяка від командування навчального центру – отримано.
Загальний висновок: більшість людей навколо були адекватними, частина – світлими, живими та розумними. Частина – з реальним фронтовим досвідом. Всі – заручники абсолютно дебільної системи, яка до болю нагадує радянську армію пізнього совка. Якщо б "абсурдність правил та статутів не компесувалась необовʼязковістю їх дотримання", учебка була б нестерпно схожа на зону.
Але якщо ви запитаєте мене, чи не жалію я про отриманий досвід, відповім абсолютно щиро: ні. Аби мати право про щось компетентно судити, потрібно про це не прочитати, а пережити. Я – пережив. Спав у армійському наметі на кілька десятків осіб, який ми щоночі залишали з початком повітряної тривоги. Щодня місив болото. Годинами записував просто неба у холодному лісі ідіотські "диктанти", які мають нульову користь у реальній війні. Їв армійську їжу, приготогвану на польовій кухні. Таскав бутильовану воду на гору до намету, оскільки іншої води в нас в принципі не було. Ходив в клозет (C), який ніколи не знав слово "water"(W). Топив за розкладом "буржуйку". Розбирав і збирав АКМ. Шикувався з десяток разів на день. Щовечора разом з побратимами кричав, що "я зброя перемоги" і "надія нації", а також що "я ніколи не зраджу українській державі" (хоча присягу приносив на вірність українському народові). Мерз. Не раз ледве стримувався, аби не вибухнути, бо розумів, що сержанти – такі ж заручники порочної системи, як і ми. Раз, коли сержант назвав нас скотами, не стримався – і тоді командир вмикнув задню...
Місяць в полях остаточно переконав мене, що чим швидше ми підемо на важкі компроміси, аби завершити (чи бодай поставити на паузу) цю війну, тим краще для України. Бо маленька (пост)радянська армія під жовто-блакитними прапорами не має шансів виграти у більшої (пост)радянської армії під російським триколором.
Якщо ми не хочемо наступного року воювати за Запоріжжя і Дніпро, треба подивитись сумній правді в очі. Ми справді різні народи. Але державний устрій в нас до болю схожий з нашим ворогом. І це нищить наш шанс на перемогу. Якщо двома країнами, що перебувають у стані війни, править неефективна, некомпетентна, крадійкувата влада, виграє та країна, яка має більші ресурси: людські, фінасові, територіальні, промислові. На жаль, за всіма параметрами ми значно менші за росію. А шанс радикально змінитися у горнилі війни влада змарнувала.
Тому чим раніше ми подивимось правді в очі, тим більше шансів, що Україна вистоїть і отримає шанс на капітальну реконструкцію, але вже за нової влади....
Banderlog написав:я про держави, які входили до складу Австро-Угорщини або Османської імперії. та й Російської теж.
це приклад, що багато країн не існувало, й казати про чиюсь тут заслугу явне перебільшення. й ніколи не думали, а чого Ленін надав такі пільги України
пільги дав кому? Ти розумієш що варіантів державності на території сучасної України в часи петлюри було купа- зунр, унр, донецькокриворізька, холодноярська, кримська народна, махновська... і те що була приміром зунр іще не значить, що ті ж поляки не мали своєї думки про те кому належать ті території. Монолітність усср була насаджена комуністами. Коли ви від совіцького наслєдія перейшли до петлюрівського то само собою почались сєпарські рухи.
донецько-криворізька - здається це вже сучасна російська "історіографія", в срср такого не вчили
сепарські рухи почалися виключно з подачі Раші. без Раші ми спокійно собі розбиралися, а масові вбивства почалися після різних зелених іхтамнетів. вистачить цієї московської брехні про неіснуючу державу - давай ще про половців з хазарами розповідай...
budivelnik написав:а може просто зробимо табличку і порівняємо ? дія/дата_______березень 2022_________червень 2025____________листопад 2025 Армія___________80 000___________________300 000_______________600 000 НАТО_____________не можна________________не можна_____________нейтрально чужі війська_____не можна________________не можна_________можна після зупинки війни входити в блоки__не можна_____________нейтральна_______________входь куди хочеш гарантії ненападу__зуб даю____________гарантую папірцем__________гарантую США території__Крим+4області де юре____Крим де Юре, 4 області де факто__де факто
То як Коли пропозиції педерації були найвигіднішими для України?
ніколи не були. просто зрадофіли вчергове розповідають - треба погоджуватися на те, що є - бо далі буде гірше. й вигадують, що раніше було краще - ключове, це завжди раніше, а не зараз.
РФ ні разу за 4 роки війни не озвучувала своїх пропозицій. То про що ти мелеш, разом з будівельником? Порівнюєте ніщо з нічим? Пусте з порожнім?
1 Тоді про що ти тут МЕЛЕШ якщо нічого не пропонувалось? Що ти тоді обговорюєш? свої фантазії на тему що треба було робити Україні яка на 7 порядків БІЛЬША від тебе? 2 Хто зустрічався з нашою делегацією в Стамбулі в березні 2022 року? Марсіани? З ким зустрічався Трамп в Анкоріджі? з інопланетянами?
