Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 18:37

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Что такое прошлое, я благодаря вашему объяснению понял. :)
Но мне интересно, когда в этом прошлом Украина была могучим государством.

ніхто не хоче спровокувати срач, так? ;)

ви ж чудово знаєте коли. чи тоді сформулюйте, що ви вкладаєте в термін держава. бо дуже хочеться довести, що Україна не була могутньою державою? на відміну від Раші? імперією так, Україна не була. й ми зараз дивимось на закінчення імперії Раша, що так крає ваше серце 8) й більшість населення не жило в імперіях, й не переймається з цього приводу
А не проще просто указать, когда Украина существовала как могучее государство, чем пытаться "разводить срач"? Я этого не знаю.
И у меня недаром государство подчёркнуто.
Или вы считаете государством только империю?

P.s. Вам ещё не надоело рассказывать, что мне "крає серце"?

бо крає, по дописах видно, що не можете визнати що Раша перетворилася на тоталітарну державу. в Німеччині гітлеру аплодувати, на раші - путіну. дуже багато схожих рис між режимами. хіба в гітлера не було стільки статків, там дійсно було більш за ідею. а на раші - спочатку гроші, а там й в історію захотілося увійти. все за канонами казки Пушкіна...

якщо не хочете срачу, відразу сформулюйте, що ви вважаєте державами ті, що існують з 17,18,19 сторіччя. а все що раніше - це не держав. а ви провокуєте... ще раз до 1 СВ в Європі існувало набагато менше держав, ніж після. хтось зміг свою незалежність зберегти, хтось ні - та ж Прибалтика. до речі, а чому в Прибалтиці не було фінського варіанту?

зараз всі ці історичні вигадки просуває Раша, щоб довісти, що Україна не має права на існування. Має. й навіть попри всю корупцію та олігархів, ми більш ефективна держава, ніж Раша 8)
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 18:44

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:
  andrijk777 написав:РФ ні разу за 4 роки війни не озвучувала своїх пропозицій.
То про що ти мелеш, разом з будівельником? Порівнюєте ніщо з нічим? Пусте з порожнім?

Раша всі чотири роки озвучує одні й ті ж умови капітуляції.

Озвуч їх. Або дай посилання.

це підійде?
Путін заявив, що готовий завершити війну проти України і назвав умови
Сьогодні, 1 серпня, президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий закінчити війну проти України, але на умовах, які він озвучив у червні 2024 року.

Серед вимог Путіна:
- Українські війська повинні бути повністю виведені з території «ДНР», «ЛНР», Херсонської та Запорізької областей
- Зобов’язання України не вступати до НАТО
- Нейтральний, позаблоковий, без’ядерний статус України

Окрім цього, згодом, російський диктатор додав, що головна вимога для припинення вогню — «викорінити першопричини кризи». Серед таких першопричин, він виділив: «безпеку Росії», «захист російської мови» і «гідні умови розвитку» РПЦ в Україні.

Умовами ймовірного мирного договору Путін назвав «міжнародне визнання окупації Криму та територій чотирьох областей України». Також у процесі мирного врегулювання, на думку президента Росії, країни Заходу мають скасувати всі санкції, що запровадили проти Москви.

що путін пропонував в червні 2024 - можеш сам погуглити. ну й звісно "демілітаризація" та "денацифікація" України. універсальні вимоги, за якими можна сховати все, що завгодно. як й "першопричини кризи"
Востаннє редагувалось Shaman в Пон 24 лис, 2025 18:46, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 18:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:вимог/пропозицій РФ(саме РФ!!) немає. Ні разу не озвучувалось/не
1 Озвучувались пропозиції які МИ відкидали і ТИ заявляв що ми ВІДКИНУЛИ хороші пропозиції і з часом ці пропозиції погіршуються
2 Я спеціально для інфузорій-туфельок, в яких память відсутня в одній табличці зібрав те що НАМ пропонувалось як угода яку ТИ критикував..
Тому ще раз вивчи табличку і поясни
ДЕ нам пропонувались кращі а де гірші пропозиції..
а може просто зробимо табличку і порівняємо ?
дія/дата_______березень 2022_________червень 2025____________листопад 2025
Армія___________80 000___________________300 000_______________600 000
НАТО_____________не можна________________не можна_____________нейтрально
чужі війська_____не можна________________не можна_________можна після зупинки війни
входити в блоки__не можна_____________нейтральна_______________входь куди хочеш
гарантії ненападу__зуб даю____________гарантую папірцем__________гарантую США
території__Крим+4області де юре____Крим де Юре, 4 області де факто__де факто

То як
Коли пропозиції педерації були найвигіднішими для України?

І після вивчення таблички пропозицій , тепер для того щоб мати можливість критикувати позицію України - приведи ПРОПОЗИЦІЇ Росії..
Якщо ж пропозиції росії тобі не відомі
То що ти тоді критикуєш?
Адже в приведеній мною табличці є пропозиції представників як росії так і америки які пропонували нам ці пропозиції прийняти.При чому представники Америки заявляли що те що вони пропонують УЗГОДЖЕНО з росією
Якщо ж щось було не узгоджено - то ти цього й так не знаєш і ніколи знати не будеш...бо замілкий щоб з тобою ділились інформацією Госдеп США і МЗС педерації...
Re: Напад росії і білорусі на Україну

«Йде службове розслідування». В Чернівцях вчителька назвала «скотиною» школяра, який попросив її говорити українською мовою на занятті
теж російську утискають? тут так страждають за нещастих продавчинь. а що робити учням та студентам, якщо викладачі не хочуть викладати українською? а ЛАД? бо це розповсюджена ситуація в Харкові. чи треба просто терпіти та слухати російською? бо розуміють - а викладач бач так звик, йому важко буде...
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:Раша всі чотири роки озвучує одні й ті ж умови капітуляції

600 000 армія, всі діла. Капітуляція далі нікуди.
  ЛАД написав:Если кому не нравится источник плана, который я процитировал в https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5910422#p5910422, то вот другой - https://www.reuters.com/business/finance/full-text-european-counter-proposal-us-ukraine-peace-plan-2025-11-23/. Насколько я посмотрел, они совпадают.

Удивило:
По словам людей, можно было бы договориться о более высоком лимите. Украина ранее заявляла, что в мирное время ей необходима армия численностью не менее 800 000 человек.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-23/ukraine-seeks-nato-like-shield-from-us-counter-proposal-says?srnd=homepage-europe
Ошибка журналиста? Но тогда зачем такая цифра указана в европейском плане?
:?:

Чому всі чипляються за цифри. Можна прописати і 1,5 мільйони армію....якщо будуть гроші її утримувати. Це як дозвіл Байдена на удари АТАКАМСами, яких не було
  Letusrock написав:
  Shaman написав:Раша всі чотири роки озвучує одні й ті ж умови капітуляції

600 000 армія, всі діла. Капітуляція далі нікуди.


Капітуляція - це не стільки про умови, скільки про процесс
Якщо кажуть, підписуйте, що вам надали - це капітуляція
З точки зору суверенітету: Втрата частини або всього суверенітету, коли переможець диктує умови щодо політичного устрою, економіки та соціальної сфери.
Re: Напад росії і білорусі на Україну

Україна внесла істотні зміни до "мирного плану" Трампа, - The Guardian
Зараз він налічує лише 19 пунктів. Україна та її європейські партнери наголошують, що відправною точкою для обговорення територіальний питань має бути чинна лінія фронту.

Крім того, захоплені Росією землі не можна визнавати російськими. Зазначається також, що Київ повинен самостійно приймати рішення про вступ до ЄС і НАТО, що у Кремлі хочуть заблокувати.
Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Цікаві досліди" (с)

Коли з"явився "мирний план" від Дмітрієва (по суті, від Кремля), то багато форумчан завели пісню - це ж мирний план, потрібно бути "за", бо далі буде гірше

Згодом, з"ясувалось, що навіть Трамп дупля не віддупляв про що цей план (це вже, як завжди)
Він побачив заголовок - мирний план

Европейці представили свій мирний план ... і вже не чутно голосів - це ж мирний план, потрібно бути "за"
Ці голоси вже проти

Тобто, "мирний план" від Кремля - палка підтримка
Мирний план від европейців - палке проти

У мене все ... )
Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мабуть ці перемовини відрізняються від інших тим, шо вперше реально або штати домовилися з расією поділити сфери впливу і расіяни пообіцяли гальмианути, або штати реально пригрозили расії - забирайте що отриамали але у разі повтрного нападу на Україну буде військова відповідь І, відповідно, гарантовали Зеленському дотриманя домовленостей на які він зараз піде. Всі минулі перемовини також мали мету капитуляцію України, але навіть без подальших гарантій що путін попре далі (ну хіба що на руських гарантіях) По факту расія перемогла, штати миротворці, Європа зараз намагається купити захист штатів на майбутне. Ми з голою сракою далі крокуємо у Європу :(
