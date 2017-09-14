ЛАД написав:Что такое прошлое, я благодаря вашему объяснению понял. Но мне интересно, когда в этом прошлом Украина была могучим государством.
ніхто не хоче спровокувати срач, так?
ви ж чудово знаєте коли. чи тоді сформулюйте, що ви вкладаєте в термін держава. бо дуже хочеться довести, що Україна не була могутньою державою? на відміну від Раші? імперією так, Україна не була. й ми зараз дивимось на закінчення імперії Раша, що так крає ваше серце й більшість населення не жило в імперіях, й не переймається з цього приводу
А не проще просто указать, когда Украина существовала как могучее государство, чем пытаться "разводить срач"? Я этого не знаю. И у меня недаром государство подчёркнуто. Или вы считаете государством только империю?
P.s. Вам ещё не надоело рассказывать, что мне "крає серце"?
бо крає, по дописах видно, що не можете визнати що Раша перетворилася на тоталітарну державу. в Німеччині гітлеру аплодувати, на раші - путіну. дуже багато схожих рис між режимами. хіба в гітлера не було стільки статків, там дійсно було більш за ідею. а на раші - спочатку гроші, а там й в історію захотілося увійти. все за канонами казки Пушкіна...
якщо не хочете срачу, відразу сформулюйте, що ви вважаєте державами ті, що існують з 17,18,19 сторіччя. а все що раніше - це не держав. а ви провокуєте... ще раз до 1 СВ в Європі існувало набагато менше держав, ніж після. хтось зміг свою незалежність зберегти, хтось ні - та ж Прибалтика. до речі, а чому в Прибалтиці не було фінського варіанту?
зараз всі ці історичні вигадки просуває Раша, щоб довісти, що Україна не має права на існування. Має. й навіть попри всю корупцію та олігархів, ми більш ефективна держава, ніж Раша
Сьогодні, 1 серпня, президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий закінчити війну проти України, але на умовах, які він озвучив у червні 2024 року.
Серед вимог Путіна: - Українські війська повинні бути повністю виведені з території «ДНР», «ЛНР», Херсонської та Запорізької областей - Зобов’язання України не вступати до НАТО - Нейтральний, позаблоковий, без’ядерний статус України
Окрім цього, згодом, російський диктатор додав, що головна вимога для припинення вогню — «викорінити першопричини кризи». Серед таких першопричин, він виділив: «безпеку Росії», «захист російської мови» і «гідні умови розвитку» РПЦ в Україні.
Умовами ймовірного мирного договору Путін назвав «міжнародне визнання окупації Криму та територій чотирьох областей України». Також у процесі мирного врегулювання, на думку президента Росії, країни Заходу мають скасувати всі санкції, що запровадили проти Москви.
що путін пропонував в червні 2024 - можеш сам погуглити. ну й звісно "демілітаризація" та "денацифікація" України. універсальні вимоги, за якими можна сховати все, що завгодно. як й "першопричини кризи"
andrijk777 написав:вимог/пропозицій РФ(саме РФ!!) немає. Ні разу не озвучувалось/не
1 Озвучувались пропозиції які МИ відкидали і ТИ заявляв що ми ВІДКИНУЛИ хороші пропозиції і з часом ці пропозиції погіршуються 2 Я спеціально для інфузорій-туфельок, в яких память відсутня в одній табличці зібрав те що НАМ пропонувалось як угода яку ТИ критикував.. Тому ще раз вивчи табличку і поясни ДЕ нам пропонувались кращі а де гірші пропозиції..
а може просто зробимо табличку і порівняємо ? дія/дата_______березень 2022_________червень 2025____________листопад 2025 Армія___________80 000___________________300 000_______________600 000 НАТО_____________не можна________________не можна_____________нейтрально чужі війська_____не можна________________не можна_________можна після зупинки війни входити в блоки__не можна_____________нейтральна_______________входь куди хочеш гарантії ненападу__зуб даю____________гарантую папірцем__________гарантую США території__Крим+4області де юре____Крим де Юре, 4 області де факто__де факто
То як Коли пропозиції педерації були найвигіднішими для України?
І після вивчення таблички пропозицій , тепер для того щоб мати можливість критикувати позицію України - приведи ПРОПОЗИЦІЇ Росії.. Якщо ж пропозиції росії тобі не відомі То що ти тоді критикуєш? Адже в приведеній мною табличці є пропозиції представників як росії так і америки які пропонували нам ці пропозиції прийняти.При чому представники Америки заявляли що те що вони пропонують УЗГОДЖЕНО з росією Якщо ж щось було не узгоджено - то ти цього й так не знаєш і ніколи знати не будеш...бо замілкий щоб з тобою ділились інформацією Госдеп США і МЗС педерації...
Мабуть ці перемовини відрізняються від інших тим, шо вперше реально або штати домовилися з расією поділити сфери впливу і расіяни пообіцяли гальмианути, або штати реально пригрозили расії - забирайте що отриамали але у разі повтрного нападу на Україну буде військова відповідь І, відповідно, гарантовали Зеленському дотриманя домовленостей на які він зараз піде. Всі минулі перемовини також мали мету капитуляцію України, але навіть без подальших гарантій що путін попре далі (ну хіба що на руських гарантіях) По факту расія перемогла, штати миротворці, Європа зараз намагається купити захист штатів на майбутне. Ми з голою сракою далі крокуємо у Європу