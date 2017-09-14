|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 24 лис, 2025 19:15
pesikot написав:
Тобто, "мирний план" від Кремля - палка підтримка
Мирний план від европейців - палке проти
А що зроблять європеці расії, щоб вона прийняла їх план?
Додано: Пон 24 лис, 2025 19:16
d44 написав:
Мабуть ці перемовини відрізняються від інших тим, шо вперше реально або штати домовилися з расією поділити сфери впливу і расіяни пообіцяли гальмианути, або штати реально пригрозили расії - забирайте що отриамали але у разі повтрного нападу на Україну буде військова відповідь І, відповідно, гарантовали Зеленському дотриманя домовленостей на які він зараз піде. Всі минулі перемовини також мали мету капитуляцію України, але навіть без подальших гарантій що путін попре далі (ну хіба що на руських гарантіях) По факту расія перемогла
, штати миротворці, Європа зараз намагається купити захист штатів на майбутне. Ми з голою сракою далі крокуємо у Європу
Де Росія перемогла ?
В їхніх ТГ-каналах ?
Ти вже бажане за дійсність видаєшь
Додано: Пон 24 лис, 2025 19:17
pesikot написав:
"Цікаві досліди" (с)
Коли з"явився "мирний план" від Дмітрієва (по суті, від Кремля), то багато форумчан завели пісню - це ж мирний план, потрібно бути "за", бо далі буде гірше
Згодом, з"ясувалось, що навіть Трамп дупля не віддупляв про що цей план (це вже, як завжди)
Він побачив заголовок - мирний план
Европейці представили свій мирний план ... і вже не чутно голосів - це ж мирний план, потрібно бути "за"
Ці голоси вже проти
Тобто, "мирний план" від Кремля - палка підтримка
Мирний план від европейців - палке проти
У мене все ... )
Ти ж казав, що план не погоджений кремлем і путін нічого не підпише.
А тепер план США це план кремля?
То семипунктовий план, який ми про**ли у квітні, також був планом кремля?
d44 написав: pesikot написав:
Тобто, "мирний план" від Кремля - палка підтримка
Мирний план від европейців - палке проти
А що зроблять європеці расії, щоб вона прийняла їх план?
А що робить Росія, щоб припинити війну ?
Schmit написав: pesikot написав:
"Цікаві досліди" (с)
Коли з"явився "мирний план" від Дмітрієва (по суті, від Кремля), то багато форумчан завели пісню - це ж мирний план, потрібно бути "за", бо далі буде гірше
Згодом, з"ясувалось, що навіть Трамп дупля не віддупляв про що цей план (це вже, як завжди)
Він побачив заголовок - мирний план
Европейці представили свій мирний план ... і вже не чутно голосів - це ж мирний план, потрібно бути "за"
Ці голоси вже проти
Тобто, "мирний план" від Кремля - палка підтримка
Мирний план від европейців - палке проти
У мене все ... )
Ти ж казав, що план не погоджений кремлем і путін нічого не підпише.
Я про форумчан і про їх ставлення до мирних планів
А ти про що ? )
Чи себе побачив ? який написав "план від европейців - ні про що"
А за план Дмітрієва топив активно )
_hunter написав:
Закон 2012 года «Об основах государственной языковой политики»
- не, не слышал
навіть якщо закрити очі на те, що більшість електорату, на який був розрахований даний закон, зараз не бере участі у голосуваннях до українських органів влади, то залишається запитання - чому має діяти саме цей закон, а не той закон про українську мову, що діє зараз? Нагадаю, що "ваш" закон був прийнятий у 2012 році, через майже 21 рік після проголошення незалежності Україною. І всі ці роки я чомусь не пригадую протестів населення за розширення офіційного вжитку російської мови. Можливо тому, що насправді така проблема ніколи не стояла? І на ній лише спекулювали деякі політики, замість того, щоб займатися вирішенням реальних проблем - в економіці, в державному управлінні тощо.
andrijk777 написав:
В чому проблема? Європі що шкода все лівобережжя Дніпра віддати РФ? Напевно ні.
якщо б не було шкода, то вони взагалі б не допомагали. Віддати все лівобережжя - це по суті крах тієї країни, якою Україна наразі є, це нестабільність і додаткові мільйони біженців. ЄС таке на своїх кордонах не треба.
Бетон, шо це зі світлом у Києві? Мені мали вимкнути годину тому, але не вимикають чомусь. Це ти ворожиш чи шо?))
фантазії вслух
1 Як би то не було але резерви які збирались 20 років - за 4 роки війни закінчились
2 Бюджет педерації дефіцитний і зростання дефіциту вкупі з виснеженням запасів-даються взнаки
3 Останніх 2 роки війни дали можливість захопити менше 6000 км2... такими темпами воювати - то педерація розвалиться швидше ніж вони дойдуть до Дніпра коло Запоріжжя чи Дніпропетровська
Звідси й бажання ЗАВЕРШИТИ війну..
Але як?
Тут виходить Трамп з заявкою - віддайте Лукойл і Роснефть, а я домовлюсь з Україною..
Помозгували дмітрієв з віткофом і замутили планчик, але щоб якось легалізувати втрату нафтогігантів ввів Трамп санкції.. типу створив вікно для продажу
але й пуйло виставило умови щоб не виглядати програвшим..
а тут раз і двохходовочка від Європи
Ті просікли що є реальна проблема(була залежність від педерації по енергоресурсам а тут вимальовується така сама залежність від США)
Тоді Європеці торпедують план дмітрієва/віткова і зривають продаж/купівлю Лукойл Роснефть... одночасно проводячи дії які допоможуть націоналізувати ці підприємства на своїх територіях..
Якось так
thenewepic написав: _hunter написав:
Закон 2012 года «Об основах государственной языковой политики»
- не, не слышал
навіть якщо закрити очі на те, що більшість електорату, на який був розрахований даний закон, зараз не бере участі у голосуваннях до українських органів влади, то залишається запитання - чому має діяти саме цей закон, а не той закон про українську мову, що діє зараз? Нагадаю, що "ваш" закон був прийнятий у 2012 році, через майже 21 рік після проголошення незалежності Україною. І всі ці роки я чомусь не пригадую протестів населення за розширення офіційного вжитку російської мови. Можливо тому, що насправді така проблема ніколи не стояла? ......
А почему теперешний новодел должен дияты? - протестов за сужение ровно так же не было.
fler написав:
Бетон, шо це зі світлом у Києві? Мені мали вимкнути годину тому, але не вимикають чомусь. Це ти ворожиш чи шо?))
Мабуть, намагається графіки зрозуміти ))
3 години на день ніяк не виходить, тому і мовчить )
